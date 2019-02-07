Как амурчане переживают 40-градусные морозы

После января, который стал самым теплым за последние 142 года (средняя температура составила -16,3 градуса при норме -22,7), февраль напомнил амурчанам, что зима вообще-то еще не закончилась. Первые дни месяца «порадовали» морозами, да еще какими - не только по северу, но и по югу области температура опускалась ниже -40 градусов. Среднесуточная температура в начале февраля нынче установилась на три-четыре градуса ниже многолетних значений. «Такие морозы под стать январю, а догнали нас в феврале...», - «порадовали» сотрудники Амурского гидрометцентра своих подписчиков в «Инстаграме».

Сидите дома!

МЧС об усилении морозов предупредило амурчан еще в начале недели. Морозы под -45 градусов прогнозировали вплоть до 7 февраля, но и после этой даты заметно теплее не стало.

- Главное управление МЧС России по Амурской области рекомендует ограничить свое нахождение на открытом воздухе, по возможности не выезжать на дальние расстояния на личном транспорте, одеваться по погоде, - советует амурчанам заместитель начальника регионального управления МЧС Денис Вайда.

В некоторых районах области из-за морозов в школах отменили занятия, чтобы избежать переохлаждения. Особенно сейчас, когда в области и так растет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. К примеру, на незапланированные каникулы отправились учащиеся 1 - 4 классов в Бурейском районе, а в Белогорске начальную школу перевели на дистанционное обучение. В Благовещенске с 6 февраля установили режим повышенной готовности, поскольку из-за холодов может вырасти число аварий на объектах жизнеобеспечения и число ДТП. Холода могут также грозить обморожением и травмами. Ну и, конечно, есть риск увеличения числа бытовых пожаров, поскольку в частных домах жители начинают активнее топить печки, а в квартирах - пользоваться обогревателями.

#дубакчеллендж

Амурские синоптики пока затрудняются сказать, когда же у нас потеплеет. Ночь на 7 февраля была очень холодной, а настоящим «полюсом холода» стал Селемджинский район, где метеостанции отметили от -45 градусов в Норске до -50 в Стойбе. Впрочем, бывали здесь морозы и покруче, отмечают метеорологи. Так, в январе 1996 года в Стойбе ночью было 58 (!) градусов со знаком минус. Как пояснили в Амурском гидрометцентре, ночь на 8 февраля должна стать решающей. Повышение температуры в последующие дни ожидается, но как быстро, пока непонятно.

Впрочем, в ожидании тепла народ нашел для себя развлечение - люди выходят на мороз с кружками кипятка и выкладывают в соцсетях фотографии и видео с хештегом #дубакчеллендж. На кадрах видно, как эффектно горячая вода превращается в облако пара над головой человека, когда ее выплескивают из кружки.

Туман своими руками.Фото: Юлия ГОМАН

В спонтанной акции #дубакчеллендж уже поучаствовали жители Сибири и Дальнего Востока. Чтобы быть в тренде, журналисты «Комсомолки» тоже вскипятили чайник и, вооружившись кружками и смартфонами (куда же без эффектных снимков?), вышли на улицу. Честно признаемся: так же эффектно, как в интернете, у нас не получилось. Остатки воды, которая не превратилась в пар, летели на голову, но все-таки было видно, как замерзает кипяток. Видимо, для большего эффекта мороз должен быть посильнее.

КСТАТИ

Водителей ждут пункты обогрева

Пока морозам не видно конца, МЧС предупреждает амурчан, что на трассах области их ждут пункты обогрева. Всего их 76, из них 50 стационарных (кафе, автозаправочные станции и комплексы), 25 подвижных (автобусы и автомобили, которые могут быстро приехать на помощь) и один мобильный. Помочь автомобилистам в случае чего готовы 104 человека и 40 единиц техники.