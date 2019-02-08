2019-02-08T00:51:36+03:00
Общество

Амурские зоопарки не боятся нового закона о животных, а зоозащитники рады, что смогут проверять приюты

С кошками и собаками в Приамурье будут обращаться по-новому, но как именно, пока никто не знает
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Больше всего новому закону обрадовались, наверное, волонтеры зоозащитных организаций. Документ даст им долгожданные полномочия. Фото Дарья ПРОКОПЬЕВАБольше всего новому закону обрадовались, наверное, волонтеры зоозащитных организаций. Документ даст им долгожданные полномочия. Фото Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В конце прошлого года президент России подписал закон «Об ответственном обращении с животными». До стола Владимира Путина это закон добирался долгих восемь лет - законопроект внесли в Госдуму еще в 2010 году. И вот, наконец, 27 декабря 40-страничный документ был официально опубликован. Но выдыхать пока рано, считают многие.

Сейчас решается, как именно будет работать новый закон. Говоря канцелярским языком - разрабатываются подзаконные акты. «Комсомолка» поговорила с теми, кого этот документ коснется непосредственно - зоозащитников, сотрудников цирков и зоопарков.

«Дружок» не повторится

Самое громкое дело в Приамурье, связанное с жестоким обращением с животными, - скандал вокруг благовещенского приюта «Дружок». Волонтеры несколько лет подозревали руководство приюта в недобросовестности. В январе полиция обнаружила в приюте более 40 трупов собак. Было возбуждено уголовное дело, руководителя приюта взяли под стражу.

Больше всего новому закону обрадовались, наверное, волонтеры зоозащитных организаций. Документ даст им долгожданные полномочия, и ситуация, подобная скандалу вокруг «Дружка», не повторится. Как рассказала Ольга Ефремова, волонтер организации «Подари надежду (Кошкин дом)», в целом закон ей нравится.

- Положительным я считаю то, что волонтерам передана контрольная функция. То есть инициативные группы могут приходить в приюты и места, где содержатся животные. И контролировать, что за животными присматривают, что их кормят. Чтобы не было ситуации, как с приютом «Дружок». На протяжении нескольких лет волонтеры пытались попасть туда, но их не пускали. Частная территория - и все, никак. На законных основаниях нельзя было зайти и посмотреть, что там творится. В законе четко прописаны обязанности частных владельцев собак. И по выгулу, и по тому, что нельзя просто выгнать надоевшее животное. В волонтерских организациях большая часть животных - это бывшие домашние, которые оказались по тем или иным причинам на улице. Какие-то недостатки станут видны, когда наша администрация начнет закон реализовывать, - прокомментировала Ольга.

Недобросовестных зоопарков станет меньше

В Благовещенске, судя по справочной системе, два зоопарка. Один из них - частный контактный «Лапушки». «Придется новые документы получать», - говорит его владелица Марина Мирзаева.

- Если честно, мы ничего против этого закона не имеем. У нас раньше был обычный зоопарк, мы работаем очень давно. Когда стали открываться контактные, и это стало модно, нам пришлось соответствовать. Если запретят контактные зоопарки - то для нас это будет даже плюсом. Никто не будет животных лишний раз тискать, и к нам меньше вопросов. И меньше сотрудников нужно будет, - рассказала Марина.

Проверок в «Лапушках» не боятся, и даже наоборот - будут рады привести все в соответствие букве закона. Ведь раньше никаких нормативов не существовало, а многие законы писались еще в 60-70-х годах прошлого века.

- Сейчас наведут порядок и сделают нормативы на вольеры, например. Если это все будет прописано - нет никакой проблемы это соблюдать. Наоборот, это хорошо: закроются эти передвижные зоопарки, с которыми все, наверное, сталкиваются. Я как-то сама ходила с ребенком, плакать хотелось - в маленькой клетушке сидит огроменный медведь, который даже толком развернуться не может. Ну это ни в какие рамки! Вот такие и уйдут из этого бизнеса, - поделилась Мирзаева.

Еще один зоопарк работает при Амурском областном институте развития образования. В народе его по старой памяти называют «юннаткой». Это, скорее, реабилитационный центр - сюда попадают животные, получившие серьезные травмы, и которых нельзя вернуть назад в природу

- На нашем зоопарке новый закон не отразится. Мы подбираем изувеченных зверей и птиц, без лапок, без крылышек. Нам тащат всех, кого подстрелили, кто крылья поломал - мы выхаживаем. Все птицы, которые у нас живут, они бескрылые - в природе жить не могут. В том числе и краснокнижные есть. На сегодняшний день у меня нет садистов в коллективе. Зарплаты у нас мизерные, поэтому здесь могут работать только люди, которые жалеют и любят животных. Нас каждые три года проверяют. У нас весь пакет документов, я ежегодно оформляю разрешение на содержание животных, поэтому тут все строго, - рассказала заведующая зоопарком Галина Казимирова.

Кроме зоопарков, с животными работают цирки. Например, благовещенская «Котовасия». Среди их артистов - кошки, собаки, питоны, попугаи.

- У нас с документами все в порядке, поэтому на нас это никак не повлияло. У нас все животные хорошо содержатся, получают достаточное питание и уход. С ними занимаются ребятишки. К любым проверкам мы готовы всегда, - ответила руководитель студии Оксана Жукова.

Одним словом, пока что все довольны, а что выйдет на практике - покажет время. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

КОНКРЕТНО

Что гласит закон

Как сообщается на сайте Госдумы, документ призван защищать животных от жестокого обращения и обеспечивать безопасность людей.

Теперь запрещено умерщвлять питомцев под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать одних зверей на других и на людей. Запрещено выбрасывать надоевшего питомца на улицу - его нужно либо передать новому владельцу, либо сдать в приют. Нельзя использовать животных при попрошайничестве. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также содержание диких зверей дома. Вне закона оказались контактные зоопарки, расположенные в торговых центрах, а также содержание животных в барах, кафе и ресторанах. Цирки, зоопарки, зоосады и другие подобные заведения будут вынуждены получить лицензию. Выгуливать животных теперь можно только на поводке, с ошейником и намордником.

Документ также регламентирует создание и работу приютов - например, нельзя создавать их в квартирах. Безнадзорных теперь можно будет только ловить, затем стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно. Правда, пометив особой меткой. Причем весь процесс требуется фиксировать на видео. Запрещено ловить животных с данными о владельцах - например, со специальными бирками на ошейниках. Таких питомцев необходимо будет вернуть владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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