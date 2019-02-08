Амурские зоопарки не боятся нового закона о животных, а зоозащитники рады, что смогут проверять приюты

В конце прошлого года президент России подписал закон «Об ответственном обращении с животными». До стола Владимира Путина это закон добирался долгих восемь лет - законопроект внесли в Госдуму еще в 2010 году. И вот, наконец, 27 декабря 40-страничный документ был официально опубликован. Но выдыхать пока рано, считают многие.

Сейчас решается, как именно будет работать новый закон. Говоря канцелярским языком - разрабатываются подзаконные акты. «Комсомолка» поговорила с теми, кого этот документ коснется непосредственно - зоозащитников, сотрудников цирков и зоопарков.

«Дружок» не повторится

Самое громкое дело в Приамурье, связанное с жестоким обращением с животными, - скандал вокруг благовещенского приюта «Дружок». Волонтеры несколько лет подозревали руководство приюта в недобросовестности. В январе полиция обнаружила в приюте более 40 трупов собак. Было возбуждено уголовное дело, руководителя приюта взяли под стражу.

Больше всего новому закону обрадовались, наверное, волонтеры зоозащитных организаций. Документ даст им долгожданные полномочия, и ситуация, подобная скандалу вокруг «Дружка», не повторится. Как рассказала Ольга Ефремова, волонтер организации «Подари надежду (Кошкин дом)», в целом закон ей нравится.

- Положительным я считаю то, что волонтерам передана контрольная функция. То есть инициативные группы могут приходить в приюты и места, где содержатся животные. И контролировать, что за животными присматривают, что их кормят. Чтобы не было ситуации, как с приютом «Дружок». На протяжении нескольких лет волонтеры пытались попасть туда, но их не пускали. Частная территория - и все, никак. На законных основаниях нельзя было зайти и посмотреть, что там творится. В законе четко прописаны обязанности частных владельцев собак. И по выгулу, и по тому, что нельзя просто выгнать надоевшее животное. В волонтерских организациях большая часть животных - это бывшие домашние, которые оказались по тем или иным причинам на улице. Какие-то недостатки станут видны, когда наша администрация начнет закон реализовывать, - прокомментировала Ольга.

Недобросовестных зоопарков станет меньше

В Благовещенске, судя по справочной системе, два зоопарка. Один из них - частный контактный «Лапушки». «Придется новые документы получать», - говорит его владелица Марина Мирзаева.

- Если честно, мы ничего против этого закона не имеем. У нас раньше был обычный зоопарк, мы работаем очень давно. Когда стали открываться контактные, и это стало модно, нам пришлось соответствовать. Если запретят контактные зоопарки - то для нас это будет даже плюсом. Никто не будет животных лишний раз тискать, и к нам меньше вопросов. И меньше сотрудников нужно будет, - рассказала Марина.

Проверок в «Лапушках» не боятся, и даже наоборот - будут рады привести все в соответствие букве закона. Ведь раньше никаких нормативов не существовало, а многие законы писались еще в 60-70-х годах прошлого века.

- Сейчас наведут порядок и сделают нормативы на вольеры, например. Если это все будет прописано - нет никакой проблемы это соблюдать. Наоборот, это хорошо: закроются эти передвижные зоопарки, с которыми все, наверное, сталкиваются. Я как-то сама ходила с ребенком, плакать хотелось - в маленькой клетушке сидит огроменный медведь, который даже толком развернуться не может. Ну это ни в какие рамки! Вот такие и уйдут из этого бизнеса, - поделилась Мирзаева.

Еще один зоопарк работает при Амурском областном институте развития образования. В народе его по старой памяти называют «юннаткой». Это, скорее, реабилитационный центр - сюда попадают животные, получившие серьезные травмы, и которых нельзя вернуть назад в природу

- На нашем зоопарке новый закон не отразится. Мы подбираем изувеченных зверей и птиц, без лапок, без крылышек. Нам тащат всех, кого подстрелили, кто крылья поломал - мы выхаживаем. Все птицы, которые у нас живут, они бескрылые - в природе жить не могут. В том числе и краснокнижные есть. На сегодняшний день у меня нет садистов в коллективе. Зарплаты у нас мизерные, поэтому здесь могут работать только люди, которые жалеют и любят животных. Нас каждые три года проверяют. У нас весь пакет документов, я ежегодно оформляю разрешение на содержание животных, поэтому тут все строго, - рассказала заведующая зоопарком Галина Казимирова.

Кроме зоопарков, с животными работают цирки. Например, благовещенская «Котовасия». Среди их артистов - кошки, собаки, питоны, попугаи.

- У нас с документами все в порядке, поэтому на нас это никак не повлияло. У нас все животные хорошо содержатся, получают достаточное питание и уход. С ними занимаются ребятишки. К любым проверкам мы готовы всегда, - ответила руководитель студии Оксана Жукова.

Одним словом, пока что все довольны, а что выйдет на практике - покажет время. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

КОНКРЕТНО

Что гласит закон

Как сообщается на сайте Госдумы, документ призван защищать животных от жестокого обращения и обеспечивать безопасность людей.

Теперь запрещено умерщвлять питомцев под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать одних зверей на других и на людей. Запрещено выбрасывать надоевшего питомца на улицу - его нужно либо передать новому владельцу, либо сдать в приют. Нельзя использовать животных при попрошайничестве. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также содержание диких зверей дома. Вне закона оказались контактные зоопарки, расположенные в торговых центрах, а также содержание животных в барах, кафе и ресторанах. Цирки, зоопарки, зоосады и другие подобные заведения будут вынуждены получить лицензию. Выгуливать животных теперь можно только на поводке, с ошейником и намордником.

Документ также регламентирует создание и работу приютов - например, нельзя создавать их в квартирах. Безнадзорных теперь можно будет только ловить, затем стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно. Правда, пометив особой меткой. Причем весь процесс требуется фиксировать на видео. Запрещено ловить животных с данными о владельцах - например, со специальными бирками на ошейниках. Таких питомцев необходимо будет вернуть владельцу.