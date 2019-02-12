95 лет назад амурские крестьяне попытались свергнуть советскую власть

О репрессиях амурчане знают не понаслышке. Первые политические расправы в таких масштабах прокатились у нас в 1924 году после Зазейского восстания - самого крупного крестьянско-казачьего бунта в наших краях.

Последняя капля

Зазейское восстание в Приамурье случилось ровно 95 лет назад. Пожалуй, лучше всего эти события описал Валерий Макий в статье «…И был год 1924-й», основанной на архивных уголовных делах того периода. Сам Валерий Петрович до 1995 года работал старшим помощником прокурора Приамурья и после принятия закона о реабилитации жертв политических репрессий именно он рассматривал заявления людей о пересмотре таких дел.

Поводом для восстания стало увеличение продовольственного налога для крестьян осенью 1923 года. Многие из них в годы Гражданской войны помогали установить советскую власть, а когда поняли, что светлое будущее не наступило, это стало последней каплей. Центром восстания было село Тамбовка, а идейными вдохновителями - братья Чешевы, несколько их родственников и знакомых. Они ездили по окрестным селам, подбивая остальных крестьян. Обещали поддержку из Китая и даже переход на сторону восставших красноармейцев из 5-го стрелкового полка. Ни того, ни другого не случилось.

Восстание началось 14 января. Вооруженные кто чем крестьяне напали на участок милиции в Тамбовке и другие учреждения. Затем пошли на другие села. Не обошлось без жертв, причем не только в перестрелках. С комсомольцами и другими «врагами» расправлялись жестоко. Так, заняв село Варваровка, восставшие арестовали несколько человек, а затем убили в трех километрах от села, предварительно избив, выколов глаза.

Более 400 расстреляно

Слабая подготовка и другие факторы сделали свое дело. Отряды восставших были разбиты 21 января, что символично - в день смерти Ленина. Последовали показательные суды, под которые попали даже люди, оказавшиеся в этой истории совершенно случайно - некоторых восставшие мобилизовали насильно, отказать людям с оружием амурчане не могли.

Часть участников бунта смогли сбежать в Китай, но многих арестовали. Председатель Амурского отделения Ассоциации жертв политических репрессий Леонид Журавлев сравнивает это с геноцидом - более 450 человек было репрессировано, потом взялись за их родственников… Конечно, это не могло не сказаться на последующих поколениях амурчан.

- Раскол был. Даже по родственникам своим могу сказать: одни были за повстанцев, другие за «красных». Трудно сказать, как они это преодолевали, в нашей семье это не обсуждали, - рассказывает профессор кафедры религиоведения и истории АмГУ Евгений Буянов. - Вообще эта тема закрытая была, и только в 90-е стали об этом говорить. Даже когда я учился на историческом факультете в пединституте, мы эту тему второпях проскакивали, как будто преподаватели боялись чего-то лишнего сказать.

Впрочем, надо учитывать и то, что участники восстания прошли Гражданскую войну.

- Раскол общества, расколы семей, это уже было заложено раньше. И психология людей, которые участвовали в боях и с той, и с другой стороны, была сходной, - считает историк-архивист Амурского областного краеведческого музея Владимир Абеленцев. - Жестокость проявлялась с обеих сторон. Просто у одних это были спонтанные проявления, как, например, убийство активистов, комсомольцев. Большинство из них не были виновны в каких-то вещах, но они проводили политику партии. Это было противостояние общества и государства, а не противостояние личностное.

И все-таки, как написал Валерий Макий: «Отзвуки этого восстания болью отдавались в годы последующих политических репрессий, особенно в тех семьях, которые попали под подозрение еще в 1924 году. Из архивов видно, что разгул таких репрессий достиг апогея в первый раз в 1930-33 гг., когда нужно было отвечать кому-то - но не клану руководства ВКП (б) - за авантюру коллективизации. И второй раз - в 1937-38 гг., когда были подчищены остатки крестьян, имевших хоть малейшее отношение к тем событиям, включая даже тех, кто уже к тому времени отсидел в лагерях за старое или кому в пору восстания удалось чудом остаться на свободе по причине недостаточности доказательств их вины. Не миновали этой судьбы и дети участников восстания. Они подросли - и только по причине родства с бывшими повстанцами были причислены режимом к потенциальным врагам народа, пополнив и без того огромную армию политических заключенных и ссыльных».