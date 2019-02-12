Благовещенских школьников распустили по домам из-за ОРВИ

В редакции слышен детский смех. Ребятишек отлавливают по коридорам и рассаживают по углам измученные мамы. В руки - игрушку, в зубы - печенюшку. А что делать: начальные классы практически всех городских школ закрыли на карантин. В садики не пускают даже с намеком на сопли или кашель. В Благовещенске эпидемия ОРВИ.

- На дистанционное обучение переведены учащиеся начальных классов благовещенских школ на срок минимального инкубационного периода острых респираторных вирусных инфекций (это на семь дней, вплоть до 18 февраля - Ред.), - сообщают в управлении образования мэрии и заверяют: - В рамках организации дистанционного обучения школьников 1-4 классов образовательные программы с учетом корректировки будут выполнены в полном объеме, график каникул для учащихся остается неизменным.

Родителям от этого не легче - не у всех есть возможность оставить ребенка дома с родственниками.

Но врачи строги. Один больной ребенок, приведенный в школу или детский сад, за день перезаразит всю группу или класс. Будет еще хуже. А хуже уже и некуда.

Количество больных зашкаливает

Эпидемический порог в целом по области превышен на 15 процентов. Буквально за неделю количество больных ОРВИ увеличилось аж на 58 процентов! Сложнее всего ситуация в крупных городах - Благовещенске, Белогорске, Зее, Тынде. Здесь уже принимают меры, разгоняют школьников на преждевременные каникулы, закрывают классы и детсадовские группы на карантин. Но поздновато. Эпидемия уже пришла.

Хуже всего то, что помимо обычных и легко лечащихся вирусов по региону гуляет самый настоящий грипп.

- На территории области зарегистрировано уже 30 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа А(H1N1)09 и А(H3N2), штаммы которых входили в состав вакцины, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Не занимайтесь самолечением

Вакцина помогла тем, кто привился. Но у нас народ поголовно прививаться не любит. Вот и болеет. Врачи советуют сейчас поменьше бывать в общественных местах, носить маски, мазать ноздри оксолиновой мазью, пить витамины. И не переохлаждаться. С этим нам, кстати, повезло - дневные и ночные температуры лезут вверх.

Медики не рекомендуют заниматься самолечением, тем более речь идет о возможном гриппе. Заболевание страшное, переносить его на ногах и без помощи врачей никак нельзя. Ни взрослым, ни детям. Вылечить-то его вылечат, но грипп частенько дает очень неприятные осложнения, которые потом перетекают в хронические, длящиеся всю жизнь болячки. Если заболели или, не дай бог, затемпературил ребенок, не тащитесь в поликлинику, вызывайте врача на дом.

- 32 вызова было сегодня. Устала, с ног валюсь, - рассказывает мне пришедшая в половине девятого вечера домой тетушка-педиатр. - Но уж лучше так, чем ребятишки в поликлинике еще сверху заразы нахватают.