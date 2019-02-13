Врачу от Бога - мое спасибо!

Не секрет, что профессия медика - одна из самых сложных в мире, но какие бы ситуации ни происходили в повседневной практике, ежедневно находятся сотни и даже тысячи благодарных пациентов, говорящих спасибо врачам за старания и знания, за усилия и советы, за доброту и понимание, за профессионализм и мастерство. А врачи, в свою очередь, помогая людям и отмечая победу над очередной серьезной проблемой, больше всего радуются улыбкам здоровых пациентов.

Первый городской конкурс среди медицинских и фармацевтических учреждений «Клиника года», организованный Издательским домом «Дважды два» при поддержке министерства здравоохранения Амурской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, дал еще одну возможность жителям областной столицы отметить в числе лучших тех, кому они доверяют свое здоровье и здоровье своих близких.

- Задумывая этот конкурс, мы, прежде всего, от нашего лица и от лица всех жителей Благовещенска хотели выразить благодарность и признательность людям в белых халатах, которые стоят на охране здоровья каждого из нас и нации в целом. Надеюсь, нам это удалось, - отметил генеральный директор Издательского дома «Дважды два» Николай Семашко.

Почти сто врачей боролись за победу и признание среди горожан и коллег. А в двух номинациях «Клиника года» и «Аптека года» люди оставляли свои голоса за те организации, которые считают лучшими профессионалами в своей области. Интересно, что кандидатуры врачей, клиники и аптеки благовещенцы выбирали сами - сделать это мог любой желающий на портале 2х2.su. И вот 1 февраля были озвучены имена победителей, а награждение прошло 7 февраля в конференц-зале гостиницы «Зея».

Лучший стационар: Амурская областная детская клиническая больница. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Психолог в душе

В большинстве номинаций, действительно, развернулась нешуточная борьба. Только среди врачей-гинекологов претендентов было 17 человек! И все - женщины. По итогам голосования народное жюри выбрало Валентину Борисовну Шаповалову, врача-гинеколога медицинского лечебно-диагностического центра «Евгения». А вот в номинации «Лучший врач-хирург» среди участников была всего лишь одна представительница слабого пола. Но победу одержал Сергей Владимирович Аникин, врач клиники «АмурМед».

Для кого-то участие в конкурсе и вовсе стало полной неожиданностью. Случайно узнала о том, что ее кандидатуру выдвинули на суд народного жюри, врач-стоматолог городской стоматологической поликлиники Виктория Дылгыржапова.

- Когда я зашла на сайт, чтобы проголосовать за другого человека, увидела в числе номинантов себя. Конечно, я очень удивилась! - делится Виктория Батоевна. - Приятно, что люди оценили мой труд, хотя я ничего особенного для этого не делала. Я такая, какая есть: где-то бываю строга, порой даже чрезмерно, иногда, наоборот, лояльна. К каждому пациенту ищу свой подход, ведь любой врач должен быть еще и тонким психологом.

Врач-стоматолог: Виктория Батоевна ДЫЛГЫРЖАПОВА. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Еще одному победителю - врачу-пульмонологу Елене Карапетян - о начале голосования сообщила пациентка: женщина поделилась с врачом, что уже проголосовала за нее на сайте 2х2.su.

- Так интересно, когда голосуют наши пациенты! Я считаю, что это лучшее признание врача, лучшая оценка его труда, ведь в повседневной деятельности мы не ждем никаких наград, мы работаем, чтобы помогать людям. Безусловно, очень приятно, что пациенты отдали голоса в мою пользу. И если этот конкурс будет продолжаться дальше, то впечатление от того, что я как врач-пульмонолог получила самую первую награду, всегда будет греть душу, - улыбается Елена Ивановна.

Врач-пульмонолог: Елена Ивановна КАРАПЕТЯН. Фото: Денис РУСАКОВ

Кстати, Елена Карапетян уже более 23 лет работает в Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания. Число благодарных пациентов, которым она помогла за годы своей практики, измеряется тысячами. Наверное, неудивительно, что в номинации «Лучший врач-пульмонолог» народное жюри отдало именно ей свои голоса.

Повседневное чудо

Рождение ребенка - это всегда особенное событие в жизни женщины. Но многие амурчанки имеют возможность выносить и родить здорового малыша, узнать, что такое настоящее материнское счастье, лишь благодаря современным репродуктивным технологиям. Стать женщине матерью много лет подряд помогают в клинике «АмурМед», которая была признана лучшей в области репродуктивного здоровья и планирования семьи.

- Мы долго шли к тому, чтобы быть первыми в Приамурье в области репродуктивной медицины, и считаем, что действительно достойны этих наград! У нас новейшее импортное оборудование, которое мы постоянно обновляем, внедряем в работу последние технологии и методики. Наши специалисты обучаются на европейских базах - это лучшие клиники Испании, Дании, Турции, а также Японии и центральных городов России. Лучшие западные врачи приезжают к нам и обучают наших специалистов. Мы постоянно стремимся повышать уровень знаний. И, конечно же, победа в конкурсе - это очередное признание всех наших достижений, - поделилась финансовый директор клиники «АмурМед» Ирина Петрашова.

Стать женщине матерью много лет подряд помогают в клинике «АмурМед», которая была признана лучшей в области репродуктивного здоровья и планирования семьи. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Врач этой же клиники Маргарита Бабушкина (Пуховская) стала лучшим врачом ультразвуковой диагностики.

- Спасибо всем пациентам, кто за меня голосовал, - волнуясь, сказала Маргарита Сергеевна. - Наша профессия очень сложная, но, общаясь с пациентами, я никогда не испытываю тяжести или какого-то негатива. Наоборот, когда из моего кабинета люди выходят довольными, я точно знаю, что если вдруг понадобится, они снова вернутся ко мне за помощью. Возможно, это деликатное общение с больными объясняется правильным выбором профессии, а возможно, знанием психологии - людям порой намного важнее, чтобы им просто уделили внимание и выслушали.

Врач ультразвуковой диагностики: Маргарита Сергеевна БАБУШКИНА (ПУХОВСКАЯ). Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Мое призвание

Исключительно по призванию поступала в медакадемию еще один врач-победитель - оториноларинголог Клиники современной медицины Наталья Валова.

- Я всегда знала, что могу быть только врачом, и нисколько не жалею о своем решении. Однако моя специализация изначально казалась мне очень скучной, она ассоциировалась с врачом, который носит «налобный осветитель и постоянно сидит в больнице с этой лампочкой». Но после ординатуры я стала работать оперирующим врачом и открыла для себя много тайн в профессии, мне до сих пор есть к чему стремиться, и я знаю, что это еще не потолок, - с восхищением рассказывает Наталья Викторовна. - Самое главное качество для врача - понимать, что перед тобой большая ответственность за пациента и, несмотря ни на что, в любое время суток ты должен ему помочь. И для нас, практикующих врачей, оценка и мнение наших пациентов порой гораздо важнее, чем всевозможные регалии.

Врач-оториноларинголог: Наталья Викторовна ВАЛОВА. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Вырастили профессионалов

Трогательной частью мероприятия стала встреча врачей-победителей с преподавателями, которые в разные годы выпускали из-под крыла своих студентов. А уже сегодня это высококвалифицированные специалисты, которым не просто так тысячи благовещенцев сказали спасибо, отдав голос в их поддержку. Возле оформленных фотозон участники мероприятия спешили сделать памятные фото и долго общались со своими наставниками, вспоминая студенческие годы. В целом конкурс «Клиника года» стал отличной площадкой для новых знакомств и перспективного сотрудничества.

Изюминкой церемонии награждения стал показ модной медицинской одежды от партнера конкурса - мультибрендового магазина «Люди в белом». А завершилось торжество фуршетом, где гости и участники «Клиники года» могли пообщаться в неформальной обстановке и расслабиться после напряженных дней ожидания.

Лучшая интернет-аптека: «Амурфармация». Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Сказано!

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин:

- Независимо от того, каким стал пьедестал почета, каждый из вас уже одержал победу. Все-таки решиться принять участие в таком мероприятии, думаю, было непросто, поскольку пришлось выставить себя, свое учреждение, свою работу на обсуждение общественности, попасть в фокус пристального внимания прессы. Каждый участник достоин главных наград и самых теплых слов. Благодаря конкурсу появляется стремление не только подвергать критике сферу медицины, но и улучшать и развивать ее, ощущать ответственность за свое здоровье. А это очень важно!

Изюминкой церемонии награждения стал показ модной медицинской одежды от партнера конкурса - мультибрендового магазина «Люди в белом». Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Партнерами мероприятия выступили:

- мультибрендовый магазин медицинской одежды «Люди в белом»,

- компания по продаже медицинского оборудования, расходных материалов для медицины, стоматологии и косметологии MaxiMed,

- Европейская юридическая служба - правовой центр, который всегда на защите ваших прав.

Информационными партнерами «Клиники года» стали полезный портал 2х2.su, газета «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда. Благовещенск» и газета «Попутчик».

Только цифры

В народном голосовании приняли участие:

76 учреждений, 91 специалист, 23 аптеки, 3 сервиса заказа лекарств

Отдано голосов: за клиники - почти 29 тысяч, за докторов - 39 тысяч, за аптеки - 4 тысячи.

У страницы конкурса «Клиника года» было больше 45 тысяч посетителей и более 255 тысяч просмотров.

Поздравляем победителей!

Клиника года

Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг: независимая лаборатория «Инвитро»

Лучшая поликлиника: городская поликлиника № 3

Лучшая стоматологическая клиника для взрослых: городская стоматологическая поликлиника

Лучшая многопрофильная клиника: Амурская областная детская клиническая больница

Лучшая детская клиника: Амурская областная детская клиническая больница

Лучшая стоматологическая клиника для детей: Детская стоматологическая клиника «Денталенок»

Лучший стационар: Амурская областная детская клиническая больница

Лучшая офтальмологическая клиника: клиника микрохирургии глаза «Мицар»

Лучшая офтальмологическая клиника: клиника микрохирургии глаза «Мицар». Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья: медицинский лечебно-диагностический центр «Диагност»

Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи: клиника «АмурМед»

Лучшая клиника в области косметологии и пластической хирургии: медицинский центр «Медлайн»

Лучшая детская поликлиника: детская поликлиника № 4

Доктор года

Врач-терапевт: Владимир Сергеевич ОЛЕКСИК, клиника «Мари»

Врач-офтальмолог: Дмитрий Павлович СКАЧКОВ, клиника микрохирургии глаза «Мицар»

Врач-оториноларинголог: Наталья Викторовна ВАЛОВА, клиника современной медицины

Врач-кардиолог: Анастасия Александровна НИЧИТАЛЮК, клиника «Мари»

Врач-хирург: Сергей Владимирович АНИКИН, клиника «АмурМед»

Врач-гастроэнтеролог: Елена Леонидовна ЛАЗУТКИНА, медицинский лечебно-диагностический центр «Евгения»

Врач ультразвуковой диагностики: Маргарита Сергеевна БАБУШКИНА (ПУХОВСКАЯ), клиника «АмурМед»

Врач-гинеколог: Валентина Борисовна ШАПОВАЛОВА, медицинский лечебно-диагностический центр «Евгения»

Врач-стоматолог: Виктория Батоевна ДЫЛГЫРЖАПОВА, городская стоматологическая поликлиника

Врач-эндоскопист: Армен Карибович МУРАДЯН, клиника семейной медицины

Врач-педиатр: Татьяна Васильевна ПОПОВА, медицинский лечебно-диагностический центр «Евгения»

Врач-дерматовенеролог: МАХИН Егор Евгеньевич, Резиденция красоты «Вилаш»

Врач-невролог: Илья Александрович КРАВЕЦ, областной медицинский центр «Спектр»

Врач-невролог: Илья Александрович КРАВЕЦ. Фото: Денис РУСАКОВ

Врач аллерголог-иммунолог: Татьяна Николаевна ЧАПЛЕНКО, Аллерго-иммунологический центр «Иммуновиталь»

Врач-пульмонолог: Елена Ивановна КАРАПЕТЯН, Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания

Врач восстановительной медицины: Светлана Константиновна КУЛЕША, медицинский лечебно-диагностический центр «Евгения»

Врач-травматолог: Александр Иванович ЧЕПЕЛЕВ, Благовещенская городская клиническая больница

Врач-уролог: Софья Николаевна ХУРУЛОВА, клиника «Мари»

Аптека года

Лучшая аптека: «Госаптека», ул. Театральная, 81

Лучшая интернет-аптека: «Амурфармация»

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