В Благовещенске открываются выставки к 100-летию художницы Елены Тырковой и 30-летию вывода войск из Афганистана

«Старые березы» и «Обнаженная»

В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения художницы Елены Тырковой (1919 - 1999 гг.). Всего в фондах музея хранится около 90 ее работ, написанных с 1946 по 1987 год. Это картины, эскизы, этюды, которые еще в 2003 году передал учреждению супруг художницы, известный скульптор Борис Горлач. Тогда Борис Трофимович высказал просьбу к 100-летию со дня рождения устроить выставку художника-живописца Тырковой Е. П. в родном городе Благовещенске.

На выставке можно увидеть около четырех десятков живописных работ Елены Павловны. Это натюрморты, этюды, жанровые полотна, портреты современников. Также в экспозиции представлены работы, которые редко можно было увидеть на выставках: «Старые березы» (1953), «Обнаженная» (1953), «Ленинградский дворик» (1957). Дополнят материалы фотографии и документы художницы.

Выставка будет работать до 25 февраля.

«В памяти - Афганистан»

Так называется выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, которая откроется в краеведческом музее 14 февраля. Ее основа - фотографии, которые в свое время сделали как сами участники боевых действий, так и журналисты. Места съемок - города и кишлаки Афганистана. Авторы снимков посетили Панджшер, Саланг, а также работали в Кабуле в 2000-х годах.

Экспонаты выставки расскажут о событиях 30-летней давности и о современной жизни в Афганистане. Среди них - советские и афганские листовки периода боевых действий, документы, газеты, флаги СССР и Демократической Республики Афганистан, форма советских воинов и афганская национальная одежда.

Выставка будет работать до 3 марта.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни:

«Приключения непослушной Хрюшки»

Музыкальный спектакль театральной студии «Дебют». Хрюшка пытается сделать доброе дело, но у нее ничего не выходит. Помогают ей Цыпленок, Ворона и Кот.

ОКЦ

ул. Ленина, 100

17 февраля в 16.00

Цена билетов: 400 рублей

«Амурское купечество. По страницам семейных преданий»

Авторская экскурсия журналиста Натальи Овсийчук - истории о представителях купеческого сословия, таких как Коротаевы, Косицыны, Лештаевы, Лукьяновы, Алексеевы, Буяновы.

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

17 февраля в 15.00

Цена билетов: 250 рублей

Творческий вечер Евгении Кретовой

Евгения Кретова - член Союза писателей России. На встрече пройдет презентация ее книги «Дом с панорамными окнами». Это сборник мистических рассказов о детях, обладающих паранормальными способностями.

Библиотека им. А. П. Чехова

ул. Комсомольская, 3

19 февраля в 18.00

«Шагни в тайну»

Необычно провести День влюбленных можно на интерактивной вечерней экскурсии. Гостей ждет путешествие по залам ночного музея при свете фонарика.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

14 февраля в 19.00

Цена билетов: 300 рублей