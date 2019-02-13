В Благовещенске открываются выставки к 100-летию художницы Елены Тырковой и 30-летию вывода войск из Афганистана
«Старые березы» и «Обнаженная»
В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения художницы Елены Тырковой (1919 - 1999 гг.). Всего в фондах музея хранится около 90 ее работ, написанных с 1946 по 1987 год. Это картины, эскизы, этюды, которые еще в 2003 году передал учреждению супруг художницы, известный скульптор Борис Горлач. Тогда Борис Трофимович высказал просьбу к 100-летию со дня рождения устроить выставку художника-живописца Тырковой Е. П. в родном городе Благовещенске.
На выставке можно увидеть около четырех десятков живописных работ Елены Павловны. Это натюрморты, этюды, жанровые полотна, портреты современников. Также в экспозиции представлены работы, которые редко можно было увидеть на выставках: «Старые березы» (1953), «Обнаженная» (1953), «Ленинградский дворик» (1957). Дополнят материалы фотографии и документы художницы.
Выставка будет работать до 25 февраля.
«В памяти - Афганистан»
Так называется выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, которая откроется в краеведческом музее 14 февраля. Ее основа - фотографии, которые в свое время сделали как сами участники боевых действий, так и журналисты. Места съемок - города и кишлаки Афганистана. Авторы снимков посетили Панджшер, Саланг, а также работали в Кабуле в 2000-х годах.
Экспонаты выставки расскажут о событиях 30-летней давности и о современной жизни в Афганистане. Среди них - советские и афганские листовки периода боевых действий, документы, газеты, флаги СССР и Демократической Республики Афганистан, форма советских воинов и афганская национальная одежда.
Выставка будет работать до 3 марта.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни:
«Приключения непослушной Хрюшки»
Музыкальный спектакль театральной студии «Дебют». Хрюшка пытается сделать доброе дело, но у нее ничего не выходит. Помогают ей Цыпленок, Ворона и Кот.
ОКЦ
ул. Ленина, 100
17 февраля в 16.00
Цена билетов: 400 рублей
«Амурское купечество. По страницам семейных преданий»
Авторская экскурсия журналиста Натальи Овсийчук - истории о представителях купеческого сословия, таких как Коротаевы, Косицыны, Лештаевы, Лукьяновы, Алексеевы, Буяновы.
Музей «Дом Саяпина»
ул. Амурская, 216
17 февраля в 15.00
Цена билетов: 250 рублей
Творческий вечер Евгении Кретовой
Евгения Кретова - член Союза писателей России. На встрече пройдет презентация ее книги «Дом с панорамными окнами». Это сборник мистических рассказов о детях, обладающих паранормальными способностями.
Библиотека им. А. П. Чехова
ул. Комсомольская, 3
19 февраля в 18.00
«Шагни в тайну»
Необычно провести День влюбленных можно на интерактивной вечерней экскурсии. Гостей ждет путешествие по залам ночного музея при свете фонарика.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
14 февраля в 19.00
Цена билетов: 300 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU