Зачем амурчане ходят в библиотеки и как часто покупают книги

Из интернета - к бумаге

Несмотря на то что сейчас любую литературу можно найти в интернете, в библиотеках города иногда не протолкнуться. Здесь можно найти книги для людей любого возраста и литературных предпочтений.

- Мы отмечаем возращение к чтению бумажных книг, - говорит директор Амурской областной научной библиотеки Наталья Долгорук. - Сейчас рабочие места практически все автоматизированы, и электронных текстов людям хватает на работе. Поэтому те, кто привык проводить свободное время с книгой, возвращаются к чтению именно бумажных книг. В нашей библиотеке мы видим разных читателей: это студенты, работающее население и более старшее поколение.

В библиотеку ходят за информацией, которая может быть в самых разнообразных формах - это книги, фотографии, рисунки, живое общее с интересными и профессиональными людьми.

- Конечно, больше читают дети и пенсионеры, - рассуждает директор Муниципальной информационной библиотечной системы Оксана Климова. - Дети приходят за книгами, которые необходимо прочитать по школьной программе. Люди старшего поколения читают, потому что они привыкли читать, они не зависимы от гаджетов и не у всех из них есть возможность покупать книги в магазинах.

Интеллектуальное общение

По словам Оксаны Климовой, количество читателей хоть и незначительно, но увеличивается. Например, на 1 января показатель посещения муниципальных библиотек составил чуть более 30 тысяч человек. При этом постоянных читателей ровно половина - чуть более 15 тысяч человек.

Кстати, если читатели по тем или иным причинам не могут самостоятельно посещать библиотеку, тогда библиотекари идут к ним. Например, отдел для незрячих и слабовидящих людей областной библиотеки обслуживает инвалидов по зрению на дому, сотрудники также выезжают в следственный изолятор для бесед с несовершеннолетними заключенными. Также в библиотеках проводится много просветительских мероприятий по историческому краеведению, курсы компьютерной грамотности, творческие встречи с писателями, презентации новых изданий и так далее.

Но все-таки библиотека сегодня - это просветительство, информация и если и досуг, то обязательно интеллектуальный, и, конечно же, чтение.

Что сейчас читают взрослые и дети

Нельзя сказать, что исключительно все испытывают любовь к чтению. Даже те, кто приходит в библиотеки и книжные магазины, выбирают литературу по интересам, избирательно.

- Дети чаще всего приходят в библиотеку с летними списками или за литературой, которая вызывает у них живой интерес, - рассказывает Оксана Климова. - Это фантастика, детективы, девчонки любят романы для девочек, мальчики - научно-популярную или техническую литературу. Если говорить о взрослых, то женщины старшего поколения читают детективы или любовные романы, мужчины предпочитают книги о военных действиях или историческую литературу.

Конечно, благовещенцы отдают дань и классике. Молодежь читает ее с нуля, старшие - обновляют знания. Появляется желание перечитать книгу заново, чтобы воспринять ее по-новому.

- Молодежь и люди до 50 лет читают авторов, которые на слуху - либо это книги, по которым сняли фильм, либо это авторы - лауреаты литературных премий, - отмечает тенденцию Оксана Сергеевна. - Все зависит от моды, брендов, популярных фильмов. Например, вышел фильм про Гоголя и возрос спрос на книги Николая Васильевича. Или были популярны романы о вампирах - все интересовались книгами-романами о вампирах. Неизменным остается интерес у детей и взрослых к Гарри Поттеру.

Поддерживают эту мысль и в книжных магазинах.

- Молодежь покупает чаще всего популярную классику, - рассказывает продавец-консультант книжного магазина Светлана Симонова. - Это, например, Рэй Бредбери «451 градус по Фаренгейту» или «Вино из одуванчиков» - эти книги можно считать хитами. Еще одна тенденция, особенно она прослеживается среди девушек-покупательниц - выбор книг, которые советуют на своих страницах или даже написали сами известные блогеры.

Читатели старшего поколения идут в магазины, чтобы купить детективы - Маринину, Литвиновых. Интерес к такой литературе не проходит. Школьники же выбирают комиксы, журналы про популярных мультгероев или то, что задали в школе.

- Неважно, какая цена на книги, если человек действительно любит читать, регулярно пополняет домашнюю библиотеку или ему нужно купить именно эту книгу для близкого человека, - говорят продавцы. - И молодежь сейчас читает книги, только формат чтения изменился - в телефонах, планшетах - это проще. Все равно книги сейчас читают и покупают.

КСТАТИ

Помимо библиотек и магазинов книги можно взять в так называемых книгообменниках - специальных шкафах на улицах города. Они расположились в центральных общественных точках - городском парке, на площадке ОКЦ, возле городских библиотек. Также свободные стеллажи можно найти в некоторых книжных магазинах и даже в кофейнях. Книжные полки как разбираются, так и пополняются из домашних библиотек благовещенцев. Книга как явление пользуется спросом, а это показатель читающего и, что самое главное, думающего населения.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Люди читают с каждым годом больше»

Евгения Кретова, писатель:

- Книги сегодня очень востребованы у населения. Меня пригласили в апреле принять участие в книжном форуме в Благовещенске, я буду выступать с докладом о подростковом чтении. Хочу развеять стереотип о том, что подростки не читают. Читают, и еще как! Не отстает от них и взрослое поколение. Книжные фонды сейчас хорошо пополняются, и в библиотеках, и в книжных магазинах сейчас много посетителей. Могу сказать, что и книжные продажи растут. Например, по данным издательств «ЭКСМО» и «АСТ», продажа книг по стране в 2018 году выросла на 9%. Это неплохо, учитывая то, что доходы населения продолжают падать, все равно книжная индустрия растет. Также увеличились показатели по скачиванию электронных книг. Значит, люди читают, и читают с каждым годом все больше.