Легко ли восстанавливать исторические дома в Благовещенске?

Благовещенск - город небольшой и провинциальный, но может похвастаться жемчужинами городской архитектуры. Старинные дома, которые в большинстве своем были возведены в начале ХХ века, создают ту неповторимую атмосферу купеческого городка, которая ценится и жителями, и гостями города. Но всей этой красоте нужен постоянный уход и внимание: ремонт и реставрация.

Еще в начале декабря прошлого года мэрия Благовещенска заявила о том, что улица Калинина вошла в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» и ее ждет модернизация. Начать решили с фасадов. Около 60 зданий по Калинина будут ремонтировать и приводить в божеский вид. Владельцы домов уже получили рекомендации от властей по этому поводу и думают, как и на какие средства наводить марафет. Некоторые заявили о готовности обновить фасад уже в этом году.

Но если обычное здание можно отремонтировать, где-то сэкономив на материалах или на рабочих, то с историческими зданиями такой фокус не пройдет. По улице Калинина располагается шесть старинных зданий. В том числе гимназия № 1, здание Института геологии и природопользования, часть комплекса НИИ патологии дыхания. Все они находятся в собственности у разных владельцев, государственных и частных.

Лестница - тоже историческая. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Бывший дом стал пабом

В Благовещенске есть предприниматели, которые не ждут федеральных программ, льгот или иной поддержки от государства, а сами, своими силами восстанавливают исторические здания. «Комсомолка» отыскала таких неравнодушных собственников, которые трепетно относятся к истории города.

Совсем рядышком с НИИ патологии дыхания, по Зейской, 245 находится популярный у молодежи ирландский паб. Раньше, в начале ХХ века, в этом доме жил предприниматель из Гамбурга Генрих Людерс. Восстановлением исторического здания занимался его собственник - бизнесмен и политик Виктор Черемисин. Кроме этого, он в свое время провел реконструкцию здания первого Главпочтамта Благовещенска, которое находится рядом с городским парком.

- Стоимость восстановления таких сооружений на самом деле порой превышает раза в три стоимость строительства нового здания, - рассказывает Виктор Черемисин. - Это без учета покупки самого объекта. Во-первых, на уровень затрат влияют совершенно справедливые требования по сохранению той части здания, которая является памятником архитектуры. А во-вторых, работы происходят практически реставрационные. Они ведутся вручную из сложных материалов, с помощью специальных инструментов. Поэтому такой энтузиазм, на мой взгляд, должен поддерживаться властями.

Раньше, в начале ХХ века, в этом доме жил предприниматель из Гамбурга Генрих Людерс. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Когда специалисты восстанавливали внутренний облик дома Генриха Людерса, то сначала не могли понять, как было зонировано помещение. Но по некоторым «подсказкам» предположили, что раньше в доме стоял камин. Возможно, как раз он-то и делил помещение на несколько жилых зон. Это здание не раз перестраивалось. Видно, что к дому сделана более поздняя небольшая пристройка. Хозяин планировал расширять свой дом и дальше, но, видимо, не успел. А самым необычным помещением дома является большой сводчатый подвал.

Дракончики и фасад

В прошлом году в Благовещенске было отреставрировано несколько исторических зданий. Одно из них находится по улице Пионерской, 33. Раньше это была 4-я аптека в городе, а владел ею исследователь К. И. Сулимирский.

- Здание, в котором находится офис нашей компании, построено в 1905 году. Естественно, мы сохраняем его как памятник архитектуры, - рассказывает генеральный директор фармацевтической компании Галина Чернышева. - С учетом того, что здание историческое, мы можем проводить ремонт только с организациями, которые имеют на это лицензию. Все это проходит под контролем экспертов, чтобы сохранился внешний облик здания. Соответственно, стоимость ремонтных работ получается достаточно высокая. Больше 3 миллионов рублей мы потратили только на то, чтобы провести оштукатуривание и покраску здания!

Литые бронзовые драконы когда-то были с красными язычками. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Кстати, самая главная историческая примета бывшей аптеки на Пионерской, 33 - это дракончики на лестнице. Литые бронзовые драконы когда-то были с красными язычками. Во времена Советского Союза их покрасили в голубой цвет, но в ходе ремонта в 2003 году краску с них сняли полностью. В этом здании хранится еще и старинное зеркало, которое принадлежало хозяину аптеки Сулимирскому. Оно долгое время находилось в частных руках, а теперь вернулось в родные стены. Зеркало можно увидеть в музее фармацевтической компании.

Это старинное зеркало принадлежало хозяину аптеки Сулимирскому. Фото: Евгения НИФОНТОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

На тройку с плюсом

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант:

- В целом техническое состояние памятников архитектуры в Благовещенске, которые находятся в частной собственности, мы оцениваем как удовлетворительное-хорошее. За редким исключением бывает, что предприниматели нарушают требования по восстановлению памятника. Но мы следим за этим и в случае необходимости выносим предписания или штрафы. Основные вопросы, которые возникают у собственников памятников архитектуры, касаются размещения рекламы на зданиях, реставрации, собственности и налоговых льгот. Мы уже рассматриваем возможность предоставления льгот собственникам памятников архитектуры, неважно, являются ли они частными владельцами или госструктурами. Соответствующее поручение уже дано губернатором области Василием Александровичем Орловым.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Благовещенске всего 102 памятника архитектуры. 38% из них находится в частных руках. В прошлом году были отреставрированы фасады электроаппаратного завода (со стороны ул. Б. Хмельницкого), ресурсного центра лицея № 6 (школа юных моряков), офиса компании «Амурфармация». Кроме этого, было выполнена серия мелких работ по ремонту крыш и внутренних помещений исторических зданий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По словам Виктора Черемисина, существует масса проектов, которые могли бы сохранить первоначальный облик исторических зданий в Благовещенске. Это могло бы улучшить вид города, привлечь к нему туристов. Один из проектов касается территории рядом с домом Людерса. Другой - комплексного восстановления домов по переулку Релочному. Особенно старинных деревянных, которые, к сожалению, становятся ветхими и бесследно исчезают. Сейчас предприниматель собирается регистрировать организацию «Старый город», которая будет заниматься восстановлением памятников архитектуры в Благовещенске.

КСТАТИ

К сожалению, судьба некоторых исторических зданий в Благовещенске пока остается неясной. Например, бывший доходный дом П. И. Берчанского на ул. Калинина, 57 (пересечение с ул. Горького). Здание уже давно требует хорошего ремонта. Сейчас его планируют выставить на торги. Местные власти надеются, что реставрацию сделает его будущий хозяин.

Историческое здание на Красноармейской, 152 находится в плачевном состоянии. Фото: Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА

Разваливающиеся исторические дома встречаются и на других улицах города. Если бывший доходный дом на Калинина еще выглядит вполне целостно, то дом на Красноармейской, 152 (недалеко от улицы Мухина) находится в плачевном состоянии. Комитет по имуществу затянул с конкурсными процедурами, а благовещенцы, воспользовавшись моментом, давно уже разобрали часть здания по кирпичику. Даже табличка от инспекции по охране памятников никого не останавливает. Конечно, фундамент и стены еще крепкие, но кто решится купить эти развалины и возьмется восстановить дом за свой счет?