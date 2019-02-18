Чем занимаются дети известных амурчан в соцсетях

В XXI веке дети стали более продвинутыми, чем взрослые. Любой ребенок и игру на планшет установит, и в соцсетях комментарий напишет. «Комсомолка» нашла детей известных амурчан в социальных сетях и подсмотрела, чем делится с подписчиками подрастающее поколение.

Папа может!

Дочь мэра Белогорска Станислава Мелюкова Кира - та еще «инстаграмщица». И о себе расскажет, и о папиной работе. Музыкальной аллеей похвастается, и новым ФОКом обязательно. И все это он - самый лучший в мире папа сделал!

Есть у мэра и сынишка - Лев. Он в популярной соцсети говорит больше о себе - про новую пятерку в дневнике, очередную грамоту или просто о том, как хорошо он отметил свой день рождения.

Лев Мелюков с отцом.Фото: СОЦСЕТИ

Правда, их странички в соцсетях ведут Мелюковы-старшие. По словам Станислава Юрьевича, как-то просто пришла в голову мысль - создать аккаунт для дочери.

- Сейчас она принимает в нем участие, знает, сколько подписчиков, обсуждает фото, которые мы выкладываем. Порой вредничает, правда, фотографироваться не хочет. Ну что ж - девочка ведь, - говорит Станислав Мелюков.

Кира Мелюкова.Фото: СОЦСЕТИ

В отличие от сестры, Лев своей страницей мало интересуется, хотя ему 13 лет. Как правило, в этом возрасте у детей уже куча фотографий, они знают, что и когда выкладывать. Но может, это и хорошо, что у парня есть другие заботы помимо Всемирной паутины?

Кстати, Станислав Юрьевич заверил, что в скором времени Лев и Кира сами начнут вести свои странички - они к этому почти готовы.

Страница Льва Мелюкова.

Страница Киры Мелюковой.

Юная модель и просто красавица

Вы уже догадались, о ком пойдет речь? Конечно, о ней - Адели-Софи Юрковой, внучке министра культуры Приамурья Ольги Юрковой. Девочке нет и полутора лет, но она уже - лицо компании «Таобао», снимается в рекламе китайского бренда. Собственно, в Поднебесной Адель-Софи со своей мамой и проживают.

Юная Адель-Софи - настоящая модель.Фото: СОЦСЕТИ

Мама юной модели, Елизавета, рассказала, что идея создать страницу для дочери возникла у Ольги Александровны, чтобы не «постить» многочисленные фото ребенка в личном аккаунте мамы.

Страница Адель-Софи

Настоящие видеоблогеры

Сыновья благовещенского священника Святослава Шевченко завели себе целый канал на ютьюбе. Семен и Максим пошли по папиным стопам (отец Святослав известен своими видеороликами в интернете, в которых рассуждает как на религиозные, так и житейские темы) и тоже снимают видео. Их профиль - скетчи, небольшие смешные ролики. В декабре на канале отца вышел результат творчества мальчиков - православный скетч «Без Снегурочки» (посмотреть его можно здесь). Папа пообещал: все впереди, и скоро ребята «переедут» на свой канал. Дебют у Максима и Семена был еще в 2013 году.

- Тогда мы с детьми сделали шуточный выпуск детских телевизионных новостей и назвали все это «Мальчиш-ТВ». Сюжет попал в передачу «Мобильный репортер» на канале «Россия-24». Заметили ролик и в Амурской области, один из местных ТВ-каналов даже планировал сделать с нашими детьми авторскую передачу, связанную с видео в интернете. Но проект, к сожалению, так и остался на уровне идеи. А потом их папа начал заниматься собственным видеоблогом, и весь процесс съемки - от написания сценариев до монтажа - происходил на их глазах. Поэтому неудивительно, что дети тоже загорелись идеей собственного видеоблога. Тем более что они давно наблюдают за разными детско-юношескими каналами на ютьюбе. Предложил им занять свободную нишу, которую можно назвать «Православие для чайников» или «Устами младенцев глаголет истина». Решили, что юмор, а именно скетчи - будут самым эффективным форматом для первых видео, - поделился отец Святослав.

Отец Святослав с сыновьями.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас у православной семьи много планов и мало времени. Одна из задумок, которую они хотят воплотить в жизнь: обсуждение современных событий, ведь не только нам смеяться. Но батюшка обещает: все обязательно будет, хоть и не так часто, как хотелось бы. Кстати, он рассказал, что мальчики сами сняли на старый фотоаппарат и смонтировали пару игровых фильмов - «Рысь» и «Степной убийца». На тот момент юным режиссерам было всего 7 и 8 лет! Сейчас мальчикам уже 12 и 13 лет, и все у них только впереди.