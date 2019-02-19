К амурскому золоту не подпустят китайцев

Будучи на днях на инвестиционном форуме в Сочи, глава Приамурья Василий Орлов подтвердил: гастарбайтеров из КНР на амурских золотых приисках не будет. Во всяком случае, в этом году точно. Решением губернатора установлена нулевая квота на иностранных работников в этой сфере. То есть ни один китаец, да и житель любой другой страны в амурскую тайгу за золотишком поехать не сможет.

Тысячи нелегалов в глубине тайги

- Как правило, незаконная добыча осуществляется в труднодоступных районах. Нам необходимо совместно с министерствами природных ресурсов, лесного хозяйства и пожарной безопасности, а также с привлечением охотуправления во взаимодействии с правоохранительными органами, не дожидаясь промывочного сезона, в зимний период осуществлять обмен оперативной информацией о завозе спецтехники и оборудования на участки, где, как мы предполагаем, ведется незаконная добыча, для пресечения преступной деятельности, - говорит руководитель управления Росприроднадзора по Амурской области Вячеслав Горячев.

Как сообщил Василий Орлов, в 2018 году квота на добычу золота в Приамурье для иностранцев была на 140 мест, но, как показали выборочные проверки, реально в тайге трудились едва ли не тысячи китайцев. Попробуй найди их посреди чащи. Китайские золотодобывающие артели с помощью нелегалов намыли изрядное количество драгметалла. А заодно нанесли серьезный урон экологии. В деле загрязнения ручьев, вырубки леса и сваливания куда попало ядовитых отходов предприниматели из КНР куда менее щепетильны, чем россияне.

Губернатор Приамурья назвал нулевые квоты лишь одной из мер по борьбе с нелегальными золотодобытчиками. Нужно и штрафы за нарушения повышать. Сейчас они чаще всего не превышают 3-5 тысяч рублей. Таков закон. А между тем одна артель за сезон способна поднять на золоте и 30 миллионов. Что им штрафы…

- Это очень важный для Приамурья вопрос. У нас есть ответственные золотодобывающие компании, которые ведут свою деятельность в соответствии с нормами и требованиями закона, несут социальную ответственность. В то же время существуют факты нарушения законодательства, с этим необходимо бороться. Незаконная добыча, нанесенный природе вред - за все это виновные должны нести ответственность, - заявил Василий Орлов.

Золото-то кончается!

Однако вред экологии - это еще полбеды. Да, страдает население северных поселков, эвенки. Да, наносится порой непоправимый вред природе. Как выяснилось, у нас в регионе возникли проблемы с объемами добычи драгоценного металла. Куда уж тут пускать на «грядку» еще и нелегалов!

По данным министерства природных ресурсов Амурской области, в 2018 году у нас было добыто 21,6 тонны золота. Это заметно ниже рекордных показателей 2017-го - 25,77 тонны.

При этом «россыпники», обычно небольшие артели, намывающие золотой песок в ручьях и небольших северных речушках, свои объемы за год нарастили с 8,18 до 8,55 тонны. Сильно провисли показатели добычи рудного золота (с 17,59 до 13,05 тонны). Причина - «легкого» золота, лежащего на поверхности и не требующего серьезной промышленной обработки, все меньше и меньше.

В областном правительстве не рекомендуют радоваться и «россыпникам». Разведанных и еще не распределенных мест, где в песке изрядное количество драгметалла, в регионе практически не осталось. Сейчас артели работают в местах, куда прежде и не смотрели - концентрация золота там невысока. Упадет цена на драгоценный металл - вся эта добыча вообще станет нерентабельной. Артелям придется сворачиваться, причем, по оценке ряда экспертов, уже лет через пять.

Драгметалл придется добывать упорно

Радует одно - хотя запасы «легких», так называемых окисленных золотых руд неуклонно сокращаются, зато руд упорных, требующих промышленной обработки для извлечения максимума драгоценного металла, еще очень много. Вот только для их добычи золотодобытчикам придется изрядно вложиться. Нужны особые комбинаты. В этом плане пионер - компания «Петропавловск».

- Покровский автоклавный гидрометаллургический комбинат - стратегический проект группы «Петропавловск». Он открывает перед компанией и российской золотодобывающей промышленностью перспективы, связанные с переработкой упорных руд. Комплекс расположен в непосредственной близости от первого предприятия рудника Покровского, которое было трансформировано в одну из производственных площадок Покровского АГК, - рассказали в компании «Петропавловск».

Первую очередь комплекса пустили в конце 2018 года, первый золотой слиток отлили 21 декабря. В будущем комплекс позволит перерабатывать до 500 тысяч тонн золотоносной породы в год.

- Объект имеет стратегическое значение для золотодобычи всей Амурской области. Он создает серьезный задел на десятилетия вперед. На территории Приамурья очень много упорной породы, из которой теперь мы сможем извлекать максимум драгоценного металла. Совокупные инвестиции в автоклавный комплекс составят около 500 миллионов рублей. После запуска этого проекта налоговые поступления в бюджет составят почти 600 миллионов, и ими мы будем обеспечены несколько десятилетий, - заявил губернатор Василий Орлов.

Специалисты ожидают, что, когда комбинат заработает на полную мощность, добыча золота в Приамурье увеличится на 10 тонн в год. Это компенсирует все падение за счет истощения запасов «легких» руд и россыпного золота.

Вот только вложить 500 миллионов рублей в создание своего собственного комбината сможет далеко не каждая компания, занимающаяся добычей драгоценного металла в регионе. Похоже, время небольших артелей, драг и золотоносного песка уходит в прошлое. Может, это и хорошо? Черных старателей в Приамурье станет меньше?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

21,6 тонны золота добыто в Приамурье в 2018 году. В 2017-м - 25,77 тонны.

Россыпное золото:

В 2017 году - 8,18 тонны.

В 2018 году - 8,55 тонны.

Рудное золото:

В 2017 году - 17,59 тонны.

В 2018 году - 13,05 тонны.

250 предприятий золотодобычи осуществляют деятельность на территории Амурской области.

83 предписания об устранении нарушений в области охраны окружающей среды выдано амурским управлением Росприроднадзора.

Вынесено 111 постановлений о назначении административных наказаний на сумму 7898 тысяч рублей.

Предъявлено к возмещению 11 ущербов, нанесенных окружающей среде на сумму 8684 тысяч рублей.

36 административных протоколов составлено на золотодобытчиков полицией. По 22 из них производилось изъятие вещественных доказательств - самородного золота.

2957,9 грамма золота изъято из незаконного оборота силами УМВД России по Амурской области в 2018 году.