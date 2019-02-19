2019-02-19T07:32:55+03:00
Общество

Амурские синоптики: Аномально теплый февраль - еще не глобальное потепление

Специалисты регистрируют рекорд за рекордом, но давать прогноз на будущее не могут. Уж слишком странная у нас нынче зима
Алексей КОЗЫРИН
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- Как это еще не март?!- Как это еще не март?!Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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О погоде в Приамурье сейчас судачат бабушки в автобусах, мужики в курилках, да и вообще все, кому не лень. Есть о чем поговорить! Начало февраля перепугало опоздавшими на две недели «крещенскими морозами». А потом вдруг наступила внезапная и затяжная оттепель. Плюс два градуса в феврале - да когда такое было?

- Было, не сомневайтесь. Температуры у нас стоят аномальные, но и такие периодически бывают. В 1989 году плюсовая температура днем стояла с самого начала февраля. В 1998 году оттепель началась в последней декаде этого месяца. А самым теплым февралем за всю историю метеонаблюдений оказался февраль 2002-го. Тогда средняя температура была на уровне 7 градусов тепла. Так что о глобальном потеплении речи не идет, - говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

Синоптики старательно фиксируют все погодные показатели и отмечают: у нас был самый теплый за последние сто лет (собственно, за всю историю метеонаблюдений - раньше никто записывать уровень температуры и количество осадков не догадался) январь. Вслед за январем чудит и февраль.

«Наиболее «нормальными» (теми, которые сложились за более чем вековой период наблюдения за погодой в Благовещенске) температурами на эти дни года являются 10-11 градусов мороза днем и 23-25 градусов мороза ночью. В 2019-м погода опережает климатический график на 38 дней! Супервысокие для февраля температуры отмечают не только на юге области, но и на севере. В традиционно одном из самых суровых районов Амурской области - Сковородинском - метеостанции фиксируют температуру от 1 градуса мороза до нуля. А в Тынде днем 18 февраля было всего 4 градуса ниже нуля, в Зее - минус 3, в Сковородине - минус 2», - пишут амурские синоптики на своей официальной страничке в Instagram.

Предполагаемая причина оттепели - необычное поведение сибирского антициклона. Пришел он позже, чем обычно, сейчас ушел к югу. Вот и стоит у нас непривычное тепло.

- Мы прогнозировали резкое снижение температуры с 4 по 7 февраля. Так и случилось. Знаем, что до конца этой недели точно будет тепло, и еще не один день в Благовещенске подержится плюсовая температура. Не ждем мы в ближайшие дни и сильных осадков. Но вот что будет дальше, спрогнозировать практически невозможно, - говорит Светлана Казачинская. - Февраль всегда был самым скучным месяцем в плане погоды. А тут такое выдает. Чего ждать от марта - и сами пока не знаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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