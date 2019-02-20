2019-02-20T02:21:39+03:00
Досуг

Что приготовил для амурчан «Театральный Благовещенск»?

Какие спектакли еще можно посмотреть в рамках фестиваля
Полина ОЗЕРОВА
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Церемония закрытия фестиваля пройдет 25 февраля в 18.30 в областном драмтеатре. Фото: gdkamur.ruЦеремония закрытия фестиваля пройдет 25 февраля в 18.30 в областном драмтеатре. Фото: gdkamur.ru
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Настоящий праздник на улице любителей театра - XI городской открытый фестиваль «Театральный Благовещенск». Церемония закрытия пройдет 25 февраля в 18.30 в областном драмтеатре, однако до этой даты амурчане смогут увидеть еще несколько интересных спектаклей.

«Здесь и по ту сторону»

Постановка режиссера Алексея Плахонина и театра-студии «Демиурги» предлагает зрителям подумать над вечными вопросами о смысле жизни. В спектакле собраны восемь произведений разных авторов.

«В свое время первым спектаклем, который наша студия представила на суд зрителей, был «Демиурги», который состоял из нескольких произведений разных писателей. Основными действующими лицами этого спектакля были два друга. «Здесь и по ту сторону» можно назвать своеобразным продолжением идей «Демиургов». Правда, на этот раз главным действующим лицом спектакля стала Смерть, и даже не одна. Хотя спектакль вовсе не о смерти, а о людях, т. е. о нас с вами», - пишут актеры на своей странице в «Инстаграме».

Городской Дом культуры

ул. Ленина, 144

21 февраля в 19.00

Цена билетов: 250 рублей

«Танго заблудших»

Спектакль по пьесе драматурга Эдварда Олби «Все в саду» представляет экспериментальный инклюзивный театр «Крылья». Постановка в двух действиях, с музыкальным антрактом, с участием танцоров студии аргентинского танго «Адорно» и танцевально-спортивного клуба «Альтаир». На сцене развернется история семейной пары, которая ради материального благополучия поддалась искушению и совершила роковую ошибку, отразившуюся на их жизни. События пьесы перенесли из Англии в Россию.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

22 февраля в 18.00

«Ленинградский дневник. Несломленные»

Спектакль по пьесе Оксаны Конюх образцовой театральной студии «Этюд». Это драма о жителях Ленинграда во время блокады, показанная глазами 14-летней школьницы. Ее личный дневник попадает в руки к детям XXI века. Перед началом спектакля зрители смогут послушать отрывки из «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, а также посмотреть выставку работ конкурса «Моя семья в годы Великой Отечественной войны».

ДК профсоюзов

ул. Горького, 129

22 февраля в 11.00

Цена билетов: 250 рублей

«Танец семи покрывал»

Трагикомедия по пьесе Юрия Ломовцева от народного молодежного театра им. Васильевых. Это библейская история о любви, предательстве и чувстве, актуальная и для нашего времени.

Городской Дом культуры

ул. Ленина, 144

24 февраля в 17.00

Цена билетов: 250 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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