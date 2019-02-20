Гэрбидж из хауса не выносить: как поступают с отходами жители разных стран мира

Так называемая мусорная реформа все продолжает будоражить умы наших соотечественников. До ее введения в Амурской области осталось чуть больше месяца - в силу все изменения вступят 1 апреля.

В будущем у нас может появиться раздельный сбор мусора - стекло в один пакет, объедки в другой, бумага - в третий… Некоторые уже потихонечку ропщут: считают это излишним и неудобным. Однако во многих уголках мира сортировка мусора - давно уже привычная практика.

«Комсомолка» пообщалась с бывшими амурчанами, живущими в других странах, а также с коренными жителями других государств, чтобы узнать, как выглядит выбрасывание мусора для рядового гражданина.

Австралия: полторы тысячи долларов в год

В далекой стране кенгуру мусор принято сортировать. На улицах и в квартирах стоят отдельные баки для перерабатываемых отходов и для остального мусора.

- В переработку отправляются пластик, бумага и стекло. Иногда есть еще третий бак - для веток и растений. По городу тоже стоят по два бака разного цвета. В школах и учреждениях обычно один бак для бумаги, а второй - для других отходов, - рассказала бывшая амурчанка Ирина.

Плата за вывоз мусора отличается в разных районах. Собственник отдельного дома, например, платит 1400 долларов в год - это чуть больше 93 тысяч рублей по нынешнему курсу. В эту сумму входит вывоз обычного мусора и два раза в год - крупногабаритного, например старой мебели.

Нидерланды: сортируют все

В этой европейской стране к сбору мусора относятся с европейским педантизмом. Граждан просят разделять отходы на бумагу, стекло, химию, остатки пищи и другой мусор.

- Как собирать мусор, определяют городские власти. В каждом домовладении есть один большой черный бак для обычного мусора и зеленый - для растений и пищевых отходов. Есть централизованные точки возле магазинов, куда можно принести бумагу, стекло, ткань, пластик, химические отходы и так далее. Мы платим за пластиковые пакеты в магазинах. А еще можно сдавать пластиковые и стеклянные бутылки в больших супермаркетах. Просроченные лекарства нужно сдавать в аптеки, - рассказала Ирис, жительница города Зутермер.

Жители города платят налоги на мусор в городскую казну. Все правила по обращению с отходами публикуются на сайтах властей города. Кроме того, в некоторых местах есть точки, куда можно привезти крупногабаритный мусор.

- В моем городе есть центральный пункт приема крупного мусора - досок, телевизоров, мебели и так далее. Люди получают пропуск, транспорт взвешивается при въезде и выезде - так узнают вес привезенного мусора и нужную к оплате сумму. Кроме того, есть несколько мест, куда можно сдать ненужные вещи для перепродажи другим людям, - говорит Ирис.

Для организаций правила еще строже. Большие компании подписывают так называемый «зеленый договор» с правительством, по которому они обязаны сортировать свои отходы.

Китай: пока ничего непонятно

Мусор у наших соседей уже давно стал насущной проблемой. Строительный и производственный бум буквально завалил страну отходами. Кроме того, до недавнего времени КНР импортировала мусор из других стран. Сейчас власти Китая всерьез занялись этой проблемой, но до рядовых граждан нововведения пока не дошли.

- Я просто выкидываю пакетик в тележку во дворе. Вообще стоят урны с пометкой «Переработка», но на практике я несколько раз видела, как их освобождают в общую емкость. Во дворах не видела раздельных мусорных контейнеров, и дома не слышала, чтобы кто-то мусор сортировал, - рассказала благовещенка Лилия, работающая в Китае.

Однако в более крупных городах, полагает девушка, ситуация может быть иной.

- Видела людей, собирающих бутылки пластиковые. Видимо, как-то сдают, но подробностей не знаю, - поделилась благовещенка.

Как пишут СМИ, в центре действительно ситуация другая. Например, в пекинских дворах поставили автоматы для приема пищевых отходов. В таком автомате объедки перерабатываются в компост, который потом идет на удобрения. А еще за проезд на метро можно расплатиться пластиковыми бутылками. На один билет их потребуется около двадцати, а обменять их можно прямо на станциях метро.

Нью-Йорк: разделяй и властвуй

В США законы и правила обращения с мусором могут разниться не только от штата к штату, но и от города к городу. Общее только одно: американские власти достаточно серьезно следят за порядком.

- Здесь, в Нью-Йорке, мусор делят на три вида: обычный мусор, пищевые отходы и перерабатываемый - стекло, пластик, картон и макулатура. В моем доме обычный мусор идет в мусоропровод или выставляется в мешках на улицу в день сбора. Обычно его собирают в какой-то определенный день - на разных улицах он разный, - рассказал Рик, житель нью-йоркского района Бруклин.

Заботу по вывозу старой техники и ненужной мебели в многоквартирных домах обычно берут на себя хозяева здания. В частных домовладениях все немного иначе: для вывоза крупногабаритного мусора нужно вызывать представителей специальных городских служб. А в сельской местности зачастую люди сами вывозят свой мусор на свалки.

Еще практикуется аренда мусоровозов - если нужно вывезти много ненужного за один раз. Например, при очистке дома целиком.

- Нужно позвонить городским властям и взять в аренду мусоровоз. После погрузки приезжает тягач и увозит его. Так делают, например, если ты освобождаешь дом после покупки, смерти родственника или просто меняешь обстановку, - рассказал Рик.

*англ. garbage - «мусор»

**англ. house - «дом»

КСТАТИ

Мы будем мусорить по-новому

На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами Амурская область перейдет с 1 апреля. Министерство ЖКХ области уже заключило соглашения с пятью региональными операторами сроком на 10 лет. Эти пять операторов будут заниматься сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов.

В 2020 году в Приамурье начнется строительство двух мусоросжигательных заводов, на эти цели из федерального бюджета выделят 1,2 миллиарда рублей. Предприятия построят в Бурейском районе и Свободном. Заводы должны заработать в 2021 году. Всего же до 2028 года в Приамурье построят пять мусоросжигательных заводов и 19 мусоросортировочных станций.

Жители области будут платить за вывоз мусора немного больше, чем раньше. Различие будет и в том, что раньше вывоз ТКО считался жилищной услугой, а теперь станет коммунальной, как свет и вода. У жителей частного сектора при этом мусор будут собирать бесконтейнерным способом. По графику, который еще формируется, будет проезжать машина и собирать пакеты с мусором.