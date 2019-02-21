Что нужно сделать амурчанам, чтобы 15 апреля не остаться без телевизора

С 15 апреля на территории всего Приамурья начнется цифровое вещание. Качество картинки обещают куда лучше, вот только увидят ее, похоже, не все.

- В 53 амурских населенных пунктах (полный список сел смотрите ниже - Ред.), к сожалению, не будет доступен цифровой сигнал. В них вещание будет через спутник. МТС взяло на себя обязательства по установке оборудования и его обслуживанию, - рассказал зампред амурского правительства Андрей Плутенко.

Не спешите покупать спутниковую антенну самостоятельно - в этом случае, даже если вы имеете право на льготы и выплаты, вы их не получите. Обращайтесь в свой сельсовет. Там должны своевременно составить и подать куда надо списки нуждающихся. За доставку, установку и саму антенну придется заплатить всего лишь 6 тысяч рублей. Абонентской платы за ТВ, кстати, в случае если вы пользуетесь спутниковой антенной, не будет.

- В тех населенных пунктах, где сигнал может быть только через спутник, предусмотрена социальная помощь отдельным категориям граждан. Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, подтвердить свой статус и представить все необходимые документы. Документы для назначения выплаты необходимо представить до 1 июля 2019 года. Но это можно начать делать уже сейчас, - говорит министр социальной защиты Амурской области Наталья Киселева.

Всем остальным амурчанам, проживающим на территориях, куда «цифра» точно добьет, нужно лишь проверить свой телевизор. Он должен быть относительно новым: те, что старше 2012 года, ловить цифровой сигнал, скорее всего, не будут.

- Если на экране телевизора рядом с логотипом канала есть буква «А» - это значит, что вещание аналоговое, - объясняет начальник управления информатизации правительства Амурской области Александр Курдюков.

Но и старые телевизоры смогут поймать новый сигнал. Нужна будет лишь особая приставка. Продаются такие в магазинах бытовой электроники и стоят не очень дорого. Жителям сел, которым мотаться лишний раз в город за приставками накладно, пошла навстречу «Почта России». В 400 почтовых отделениях региона такие приставки будут продаваться по минимальной цене 1000 рублей, да еще и с трехмесячной рассрочкой.

Кстати, на помощь амурчанам готовы прийти волонтеры. Молодежь сейчас учат, как правильно подключать и настраивать приставки. Свои услуги волонтеры, разумеется, будут предлагать бесплатно.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить, если сигнал так и не появился.

8-800-220-20-02 - круглосуточная горячая линия. Специалисты расскажут, как выбрать оборудование и подключить приставку.

596-260 - управление информатизации правительства Амурской области. Здесь могут, опять же бесплатно, дать технико-организационные консультации.

200-213 - министерство социальной защиты Приамурья. Специалисты пояснят, кому и какие компенсации положены.

До конца февраля горячие линии будут созданы в каждом городе и районном центре Амурской области.

ВАЖНО!

Кто получит выплаты

Денежную выплату на приобретение и установку оборудования для приема цифрового спутникового телевидения смогут получить следующие категории граждан:

- малоимущие семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного губернатором области;

- семьи, имеющие детей-инвалидов;

- семьи, один из членов которых является инвалидом;

- одиноко проживающие инвалиды;

- одиноко проживающие граждане после установления (назначения) им страховой пенсии по старости, а в случае получения иных видов пенсий - по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Денежная выплата будет предоставляться гражданам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) в населенных пунктах региона, которые не охвачены цифровым наземным телерадиовещанием, и подходящим под определенную категорию.

Размер денежной выплаты будет определяться исходя из фактической стоимости оказанных услуг по приобретению и установке оборудования, но не более 6000 рублей. В случае, если стоимость оборудования будет превышать 6000 рублей, разница стоимости услуг будет оплачиваться гражданами самостоятельно.

КОНКРЕТНО

Где «цифру» можно будет поймать только с помощью спутника

1. Архаринский район

1) Есауловка

2) Казачий

3) Кундур

4) Тарманчукан

5) Рачи

2. Благовещенский район

1) Грязнушка

3. Белогорский район

1) Озеряне

4. Зейский район

1) Алгач

2) Сиан

3) Чалбачи

4) Дугда

5) Золотая Гора

6) Огорон

7) Поляковский

8) Тунгала

5. Магдагачинский район

1) Кузнецово

2) Толбузино

6. Мазановский район

1) Абайкан

2) Богословка

3) Угловое

4) Ульма

7. Свободненский район

1) Загорная Селитьба

2) Сычевка

8. Селемджинский район

1) Бысса

2) Златоустовск

3) Ивановское

4) Коболдо

5) Огоджа

6) Ольгинск

7) Селемджинск

8) Стойба

9. Сковородинский район

1) Аячи

2) Большая Омутная

3) Игнашино

4) Лесной

5) Осежено

6) Среднерейновский

7) Таежный

8) Ульручьи

10. Тындинский район

1) Кувыкта

2) Лапри

3) Ларба

4) Лопча

5) Могот

6) Олекма

7) Тутаул

8) Усть-Нюкжа

9) Усть-Уркима

10) Хорогочи

11) Чильчи

12) Янкан

13) Стрелка

11. Шимановский район

1) Симоново