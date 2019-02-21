Чего амурчанам ждать от весны

Предсказать, что будет в марте, а уж тем более в апреле и мае, синоптики не берутся. Уж очень необычной была у нас зима. Невероятно теплый январь (самый теплый за всю историю), жутко холодное начало февраля и внезапная оттепель в его конце. Погода в марте, говорят в Гидрометцентре, будет очень нестабильной. Придет ли она к нормальным для нашего региона показателям температуры, будут ли по-мартовски обильные снегопады - неизвестно. Однако устойчивые плюсовые температуры на юге области уже дают свой результат. Причем отрицательный.

Садоводы, тревога!

Аномально теплый февраль, выдавшийся в этом году, примеров которому не было за последние 100 лет в Приамурье, к сожалению, совсем не должен радовать садоводов. Если бы за февралем вдруг наступил апрель, проблем бы не было. Однако по прогнозу такая погода, когда днем на юге области стоит плюсовая температура, на севере - от минус 3 до минус 1 градусов, а ночью зима берет свое и температуры опускаются до минус 20 градусов и ниже, продлится долго. А впереди еще непредсказуемый март.

- Дело в том, что, если днем наблюдаются положительные температуры воздуха, в ветвях плодовых деревьев и ягодных кустарников начинается сокодвижение, влага активно испаряется из них, набухают почки. Но земля меж тем все еще промерзшая, дневного тепла не хватает, чтобы почва оттаяла. Влага испаряется из древесины, а притока новых соков из стылой почвы нет. В результате растения иссушаются, кора от солнечных ожогов лопается, что приводит к вытеканию плодового сока и заражению болезнетворными грибками через раны, - говорит Павел Жирнов, начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук.

Урожай плодовых культур и так обещает быть небольшим. Последние два года слива, груша, абрикос, ранетки, яблони приносили очень много плодов. Питательные вещества в деревьях в эти годы в основном пошли на обеспечение формирования богатого урожая, плодовые почки сформировались скудно, а раз нет плодовых почек - не будет и плодов. Для Приамурья такие перепады урожайности культур - норма. Достанется и ягодным кустарникам с тонкой корой на ветках - смородине, жимолости, вишне. Зима была слишком теплой, солнце иссушило кустарники. Тонкий слой снега нанесет урон и грядкам с клубникой и земляникой. Они просто вымерзнут.

- Что делать? Во-первых, нужно защитить плодовые деревья и кустарники от чрезмерного нагрева в дневное время. Для этого прямо сейчас их скелетные ветви следует плотно обмотать любым светлым материалом: полипропиленовыми белыми мешками, пришедшими в негодность вещами - рубахами, брюками, простынями, даже отслужившими свое женскими чулками. Такая «рубашка» выступит в качестве эффективного теплоизолятора и не даст испаряться влаге. Можно обильно побелить деревья и кустарники, белая поверхность нагревается меньше. Кустарники можно обмотать любыми широкими тканевыми или нетканевыми материалами, сделав укрытие наподобие чукотской юрты. Здесь может пригодиться старый линолеум, ковры, которые сейчас многие выбрасывают, старые куртки, пальто и пр. В такой «юрте» кустарник будет защищен от губительных февральско-мартовских солнечных лучей. В первой декаде апреля такие укрытия нужно будет снять. Плантации земляники можно укрыть теми же старыми тряпками, закрепив их любыми тяжелыми предметами, чтобы не унесло ветром, либо нарезанной серпом на ближайшем пустыре травой, - советует Павел Жирнов.

Гореть начнем на полтора месяца раньше

На днях министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский обратил внимание на ряд метеорекордов и необычно теплый конец зимы. Пожароопасный период на территории региона может начаться уже 20-25 марта, как только стает снег. Учитывая тот факт, что зима была малоснежной, а почва недостаточно увлажнена, профилактические отжиги проводиться не будут. Региональные власти требуют убрать всю траву подручными средствами и без всякого огня уже к 20 марта. Загорится - мало не покажется.

- Действительно, погода в этом году вносит свои коррективы в наши планы. Поэтому руководству городов и районов Приамурья необходимо не откладывать работу по подготовке к пожароопасному сезону, а начать ее уже сейчас. Чем раньше мы обезопасим населенные пункты и их жителей, тем лучше. Ведь сезон в этом году может начаться заметно раньше обычного, - признал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Вроде бы область к пожарам готова: очищено от травы и мусора почти 75 процентов опасных в плане возгорания участков, создано 550 подразделений добровольной пожарной охраны (это почти 2300 человек), бдят и профессиональные пожарные. Но кто его знает, чем нам обернется слишком теплая зима…