Кто они - чудо-женщины Приамурья?

В киноиндустрии сейчас, куда ни глянь, кругом чудо-женщины с суперспособностями. Но ведь и в реальной жизни их можно встретить. Нет, они не поднимают одной левой многотонные грузовики и не прожигают стены взглядом-лазером. Настоящие чудо-женщины просто приходят на помощь людям, когда это нужно, и честно выполняют свою работу.

«Пошла по папиным стопам»

Официально должность Валерии Воробьевой звучит как «инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД». Именно эта улыбчивая девушка приезжает оформлять происшествия на дороге.

- Я такой же обычный инспектор ДПС, как и все. В основном выезжаю на административные ДТП, без пострадавших, - рассказывает Валерия. - О работе в полиции я мечтала с детства, класса с восьмого определилась, чем буду дальше заниматься. Мой папа, Сергей Константинович Воробьёв, служил в СОБРе здесь, в Благовещенске. Все детство у меня перед глазами был его пример. Я видела, как красиво и достойно он выглядит в форме. А вот мама видела во мне бухгалтера или экономиста.

Тем не менее тяга к службе победила. Валерия поступила на юридический факультет в МАП.

- По окончании учебы подала свое резюме в отдел кадров УМВД. Меня пригласили на собеседование. А спустя некоторое время перезвонили и сообщили радостную новость, что меня принимают на службу в ОВД, - вспоминает Валерия.

В ГИБДД девушка служит уже почти четыре года. Мужчины-водители на дороге реагируют на женщину-инспектора по-разному.

- Есть те, кто относится позитивно, есть - наоборот, но я как-то нейтрально к этому отношусь. У нас у каждого своя работа, свои обязанности. Да и вообще, у нас принято так в строевом подразделении: девушка ты или не девушка - ты сотрудник, и все равны, - рассказывает красавица-инспектор. - Желания уйти никогда не возникало. Я, наоборот, не представляю, где бы я работала кроме полиции. Я пошла по папиным стопам и горжусь этим!

«Работа помогает разбираться в людях»

Эта милая девушка следит за соблюдением прав детей и подростков, состоянием преступности в Приамурье - незаконный оборот оружия, фальсификация ДТП (например, мошенничество с ОСАГО сейчас «популярно» у желающих заработать нечестным путем) и так далее. Знакомьтесь, Елена Бажал - прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью областной прокуратуры.

Елена Бажал: "Хотелось быть чем-то полезной обществу".Фото: Личный архив героя публикации

- Именно в органах прокуратуры я работаю с 2012 года. Но начинала с 2009-го в полиции: в дознании, потом в следствии, - рассказывает Елена. - Если честно, раньше я думала, что это будет последнее место, куда я пойду работать. Несмотря на то что училась на юридическом факультете, мое мировоззрение в какой-то момент поменялось, я стала активно учить иностранный язык и хотела уехать. Но в итоге осталась. Год проработала юристом в гражданской сфере, но поняла, что нужно что-то более серьезное, хотелось быть чем-то полезной обществу.

Отец Елены сам бывший сотрудник МВД, сейчас в отставке, он и посоветовал дочери подумать о таком варианте. Теперь она чувствует себя на своем месте, а свою работу неженским делом не считает.

- Если бы я работала в ОМОНе, допустим, или в спецназе… Но мы ведь работаем с федеральным законодательством, а здесь, на мой взгляд, нет такой градации, что эту работу выполнять должен мужчина, а эту - женщина. Она подходит для всех, - рассуждает Елена и добавляет: - В силу работы и с опытом начинаешь разбираться в людях, потому что грань между юриспруденцией и психологией тонкая. Иногда общаешься с кем-то и понимаешь, что тебе говорят недостоверную информацию, что это какой-то обман. Но, конечно, не до такой степени, чтобы каждого встречного подозревать, такого нет в повседневной жизни - потому что тогда невозможно было бы общаться с другими людьми.

«Я девочка, и условия себе найду даже в поле!»

«Говорят, без связи нет управления, и наша задача сделать так, чтобы это управление было!» - так описывает свою работу Ирина Краишкина. Да, перед вами женщина-связист с высшим техническим образованием. Для нее 3G, КВ и УКВ - не просто набор букв. Уже восемь лет Ирина работает в МЧС, сейчас она старший инженер эксплуатационного отделения. Ее задача - как в самом главном управлении МЧС, так и на выездах, обеспечивать бесперебойную связь между разными службами, подразделениями и так далее.

- Например, КВ-связь чаще всего используется, когда другой связи нет совсем, и она у нас тоже работает. Я всегда поражалась: если приемник мощный, то можно докричаться хоть на другой край света! Интересно посмотреть, как это работает изнутри, - рассказывает Ирина.

Если у вас еще остались какие-то стереотипы о женщинах, то знайте: в школе любимым предметом Ирины была физика, в свободное время она любит поиграть в пейнтбол, а до работы в МЧС занималась проектированием пожарных сигнализаций.

Ирина Краишкина: "Главное, что я от своей работы получаю удовольствие, понимаю, что я нужна".Фото: Юлия ГОМАН

- Для меня честь носить форму. На этой работе у меня есть возможность посмотреть, чего я стою, где предел моих возможностей, - рассуждает Ирина. - Не вижу ничего ужасного в том, что иногда приходится жить в диких условиях. Я же все равно девочка, я найду себе условия: в кочегарке всегда можно найти душ, и даже в поле можно его себе соорудить и нагреть воды на костре. Это вопрос восприятия: или ты рассуждаешь: «Ой, как мне жить дальше, меня кусают комары», или ты как в лагерь пионерский приехал… Главное, что я от своей работы получаю удовольствие, понимаю, что я нужна. Помню, как в первый раз приехала в командировку в село Ивановка Зейского района: мы добирались долго, по воде, везли людям почту, продукты. И когда видишь глаза этих людей, которые тебя ждут, ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное, а не просто ходишь на работу.

«Военная форма женщинам идет!»

«Без женщин никуда», - считает еще одна наша героиня, Наталья Загуменнова. И она знает, о чем говорит, ведь сама служит в Пограничном управлении Приамурья уже десять лет.

- У меня отец военный, и старшая сестра также пошла на службу. К тому же, еще будучи студенткой, я ездила в Китай и смотрела на девчонок, которые проверяли паспорта, уже тогда у меня закралась мысль, что мне это импонирует, - вспоминает Наталья. - Женщинам вообще очень идет военная форма. Такая гордость берет, когда мы маршируем на 9 Мая в нашей женской пограничной коробке. У нас самая лучшая коробка, я не побоюсь этого слова! Это и сами люди говорят, когда мы проходим мимо, и в такие моменты чувство гордости переполняет еще больше.

Главная задача Натальи и ее коллег на КПП - выявлять и задерживать нарушителей государственной границы Российской Федерации и режимной территории. Для этого на ее рабочем месте - в кабинке паспортного контроля - есть все необходимые технические средства, чтобы вычислить поддельные документы и так далее. Мужчины-нарушители к женщине-пограничнице относятся адекватно, все понимают, что это служба. Да и, если уж на то пошло, к такой красавице нарушители должны сами в очередь выстраиваться и сразу сдаваться!

Наталья Загуменнова: "Такая гордость берет, когда мы маршируем на 9 Мая!"Фото: Личный архив героя публикации

К слову, в прошлом году Наталья выиграла титул «Королева в погонах» на ведомственном конкурсе красоты. А кроме того, она представляет свое погрануправление на спортивных соревнованиях - в служебном двоеборье, легкой атлетике. Успехи в спорте подтверждаются грамотами и медалями.

- Конечно, на службе, бывает, испытываешь стресс. Работаем с людьми, где-то часто приходится больше времени стоя проводить… Но стараешься все негативные эмоции оставить на работе. Дома - муж и ребенок, нельзя домой негатив нести. А расслабиться мне помогает спорт, в выходной день я обязательно иду в спортзал - там отдыхаешь и физически, и морально, - делится секретом Наталья.