Испанец, объехавший все страны мира: Я нашел мое место, это Благовещенск!

Первое, что бросается в глаза, когда разговариваешь с Хорхе Санчесом, это восторг, с которым он общается с людьми. Ну как ему не ответить тем же? Наверное, поэтому в своих путешествиях ему везет на попутчиков.

- Есть люди, говорят: «О, Россия, осторожно!». Но нет, люди всегда были милы со мной, - рассказывает Хорхе и вспоминает, как однажды забыл на вокзале фотоаппарат, а ему его подали в окно отъезжающего поезда.

О своих путешествиях Хорхе Санчес рассказал на открытой лекции в Амурской областной библиотеке. Впервые в нашу страну он приехал еще во времена СССР - в 1980 году. С тех пор испанцу удалось сделать то, что не каждому россиянину под силу - побывать во всех 85 регионах.

Невероятные приключения испанца в России

Как признается Хорхе, путешествовать он любит пароходом или поездом, причем в плацкартном вагоне. Так выходит дешевле («Я не миллионер», постоянно повторяет испанец), да и с людьми можно пообщаться больше, чем в купе. Сначала из-за акцента попутчики думают, что Хорхе грузин или армянин, а потом, узнав, что он самый настоящий испанец, приходят в восторг.

- Вот сразу бутылка, играем в шахматы, интересуются моя страна. И я много учил благодаря таким компаньон, - с улыбкой и своим очаровательным акцентом рассказывает Хорхе. - Я хочу общаться с людьми, знать больше про ваша культура. И люди так много мне рассказали! Были люди, которые сравнивали, как вы живете сегодня и как вы жили во время Советский Союз. Допустим, если зарплата была 150 рублей в то время, сколько килограмм мяса, сколько килограмм хлеб покупали. Кто-то говорит, что раньше было лучше. Другие говорят - сейчас лучше.

Впечатлений от России у Хорхе набралось на целую книгу. Больше всего его удивила Чукотка («Как другой мир, как быть на Луна!»), где он прожил почти месяц с чукчами, ожидая парохода на Аляску.

- Я первый раз попробовал олень, никогда в жизни не ел, потому что у нас в Испания нет олень. И кит, - вспоминает путешественник. - Чукчи меня угощали, я жил с ними. У меня не попросили деньги, такие добрые люди. Это впечатление в моем сердце!

Конечно, не обходилось во время странствий без курьезов. Например, в одном из городов путешественника не хотели заселять в гостиницу, потому что он иностранец. В конце концов в одной гостинице ему дали-таки номер, но сказали: «Вас зовут не Хорхе Санчес, вы - Иван Иванович Иванов».

Во всех городах, где он бывает, Хорхе старается посетить храмы и монастыри, музеи, посмотреть памятники. Благодаря этому в поездках испанец успел хорошо изучить как русскую географию, так и историю. Многие ли россияне с ходу смогут назвать, в каком году умер Сталин, а в каком патриарх Никон провел церковную реформу? А господин Санчес - может!

Самый красивый город после Санкт-Петербурга

Так Хорхе Санчес говорит про Благовещенск, добавляя, что нашел свое место в мире, и это - наш город.

- Я люблю Благовещенск, здесь есть моя любовь, моя жена и ребенок Лазарь Хорхевич, - поделился путешественник. - Но я не могу жить здесь всегда, потому что у меня работа в Барселона, я гид.

Поэтому летом он едет работать, а остальное время либо путешествует, либо живет здесь, в Приамурье. Кстати, с женой Еленой Хорхе познакомился не в России, а в Барселоне, и как раз благодаря своей работе. В 2011 году амурчанка была в Испании, обратилась в туристическую фирму, где Хорхе работал гидом.

- Она мне сказала, что живет Амур область. Я сказал: «Ой, а я был там, я был и Тында, и Благовещенск». Она удивилась: «Как, вы знаете про мой город?» И началась сначала дружба, а потом любовь, - вспоминает Хорхе.

Расписались они, кстати, в загсе Благовещенска, а 3,5 года назад у них родился сын.

Наш город полюбился испанцу также за его историю, компактность (везде можно дойти пешком, а не добираться до работы по два часа на метро и электричках), а также за самую экзотическую границу в мире, где встречаются Европа и Азия. Кстати, слышал он во время путешествий по России и разговоры о «китайской экспансии», но здесь у нас ее не заметил. По словам Хорхе, в Испании больше марокканцев, чем у нас здесь китайцев, так что амурчанам волноваться не стоит.

Досье «КП»

Хорхе Санчес родился в Испании, в Барселоне. Путешественник, кандидат в действительные члены Русского географического общества. Совершил семь путешествий вокруг света, побывал в 193 странах мира. В импровизированной коллекции испанца два десятка паспортов с отметками о пребывании в разных государствах. Как сам признает, не был только на Северном и Южном полюсах, но очень хотел бы туда попасть.

В среду, 27 февраля, в 12.32 Хорхе Санчес станет гостем на радио «КП-Благовещенск» (100,6 FM). Если вы хотите лично задать вопрос человеку, семь раз обогнувшему земной шар, звоните в это время по номеру 20-19-74.