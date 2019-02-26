Где помогут амурчанкам в трудной ситуации

Жертвами большинства бытовых преступлений становятся женщины - это не пустые слова, а статистика. Им угрожают убийством, бьют, иногда даже убивают. Некоторые оказываются на улице: выгоняют мужья или сбегают сами, опасаясь за свою жизнь. И теряются, не зная, куда идти. Между тем в Приамурье работают сразу несколько организаций, готовых помочь женщинам в беде.

Три комнаты на пять семей

Одна из таких организаций - центр социального обслуживания населения «Доброта» в Благовещенске. Здесь созданы комнаты «Мать и дитя», где женщинам могут предоставить временное жилье и помощь.

- Обращаются бесконечно, - рассказывает директор центра Оксана Подкорытова. - Чаще всего приходят те, кому негде жить: квартира принадлежит мужу, а он бьет, пьет, выгоняет среди ночи. В выходные таких женщин предостаточно, некоторые даже прячутся у нас от мужей.

Всего за год через центр проходят 30-50 амурчанок, оказавшихся в трудных ситуациях. Эта цифра могла бы быть в разы больше, вот только в «Доброте» всего лишь три комнаты для женщин и их детей. Они небольшие, но внутри есть все необходимое: две большие кровати, кроватка для малыша, шкаф, стол. Живут в них обычно по две семьи сразу, прямо сейчас три комнаты поделены между пятью женщинами с детьми.

- В идеале хотелось бы, чтобы у каждой семьи была отдельная комната, но все упирается в финансы, - признает Оксана Викторовна. - Ту же новую мебель мы получили лишь благодаря спонсорам.

Впрочем, постоялицам хватает и этого. Они рады получить крышу над головой и время, чтобы вновь обрести уверенность в будущем: найти работу, устроить ребенка в детский сад, а потом уехать из «Доброты» в новую жизнь.

Без дома, работы и семьи

Однако далеко не всегда судьба женщины ограничивается одной бедой. Некоторым приходится возвращаться в центр «Доброта» по нескольку раз, прежде чем их жизни окончательно наладятся.

- Я про «Доброту» узнала из газеты, - рассказывает живущая в центре Оксана. - Поехала рожать, купила номер, а там интервью про центр. После родов сюда впервые и приехала, прожила пять месяцев. Потом еще возвращались в год и два месяца, и вот теперь.

Сейчас ее ребенку уже 2 года 8 месяцев. Ни мужа, ни других родственников у женщины нет, помощи ждать неоткуда. Да и устроиться на работу с маленьким ребенком практически нереально. На собеседовании сразу спрашивают: «Сколько лет ребенку? В садик ходит? А болеть будет - что делать будете?» И отказывают, оставляя Оксане одни подработки.

В центре «Доброта» в Благовещенске созданы комнаты «Мать и дитя», где женщинам могут предоставить временное жилье и помощь. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

- Своего жилья в городе у нас тоже нет, сами мы из Бурейского района. Недавно жила на съемном жилье, арендовали комнату. Но потом ребенок заболел, пришлось сидеть с ним, денег осталось совсем немного - а надо было еще и за детский сад платить. Так я предложила арендодателю платить понедельно, а он отказался. Пришлось съезжать, - женщина разводит руками. - Вроде бы нашла подходящее место, а там то притон какой-то, то алкаши, то субаренда. Голова треугольная, ребенок все чувствует, кричит…

Так Оксана и оказалась в «Доброте» в третий раз. На вопрос, ходила ли в другие организации, только с горечью улыбается:

- А куда еще, к Путину? Вы скажите куда, я с радостью обращусь.

КОНКРЕТНО

Куда податься женщине в беде?

КЦСОН «Доброта»

Бесплатная психологическая, юридическая, педагогическая и социальная поддержка. По необходимости предоставят койко-место.

Контакты: ул. Рабочая, 95, тел. (4162) 44-01-35

Уполномоченный по правам человека в Амурской области

Любовь Хащева поможет решить правовые вопросы.

Контакты: ул. Зейская, 211, тел. (4162) 22-39-80

Амурский областной союз женщин

Психологическая и юридическая поддержка. Первая консультация - бесплатно.

Контакты: ул. Комсомольская, 49, тел. (4162) 77-07-09

«Институт семьи, мира и согласия»

Медицинская и психологическая помощь, в том числе по телефону.

Контакты: ул. Ленина, 29/37, тел. (4162) 521-521

Православные храмы и церкви

Службы соцпомощи при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Благовещенске и храме преподобного Сергия Радонежского в Тамбовке, пункты приема-выдачи вещей первой необходимости и продуктов питания практически при каждом приходе.

Контакты: телефоны и адреса всех приходов есть на сайте blaginform.ru (раздел «Епархия», подраздел «Приходы»)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В январе в Приамурье совершено 53 бытовых преступления. В 35 случаях потерпевшими стали женщины, 15 из них пострадали от действий своих сожителей или супругов.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Как выявить мужа-тирана

Психолог Галина Буцковская:

- Тревожным знаком будет, если молодой человек пытается изолировать вас от встреч с подругами или родственниками, контролировать ваши контакты - кому звонили, откуда приходят сообщения. Особенно если друзья и родственники уже говорят, что он ведет себя по отношению к вам слишком жестко. Или если заставляет вас делать то, что вам не нравится: скажем, вы любите комфортный отдых, а он заставляет вас идти в поход с палаткой и не прислушивается к предложению поселиться в отеле на море.

Также опасно, если этот человек подвержен резким сменам настроения, сопровождающимся вспышками раздражительности: только что он был спокоен, но вы сказали какое-то слово - и он уже злится, хватает вас за руки и плечи, делает вам больно.

Присмотритесь, как мужчина относится к детям и животным, не питает ли он к ним агрессии. Подозрительно, если он плохо отзывается о женщинах - считает их алчными, глупыми, недостойными доверия. Или если регулярно перекладывает вину за свои действия на других: например, если не может найти работу - винит работодателя. Скорее всего, в семейной жизни он будет перекладывать вину на вас.

Обращайте внимание и на его предыдущий опыт, на то, как он относился к бывшей девушке. Важно, было ли в его семье насилие, возможно, от отца к матери. В детстве он мог принять такое отношение за нормальное, а значит, в будущем станет относиться к вам так же.

ЗВОНОК В СОЦЗАЩИТУ

Пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области:

- Женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, рекомендуем обращаться в комплексные центры социальной защиты населения по месту жительства. В случае их отсутствия - в управления социальной защиты населения, где им дадут необходимые консультации, уточнят проблемы, окажут психологическую помощь и поддержку, организуют сопровождение в решении сложившейся ситуации. В случае потери работы женщине будет предложено сотрудничество со службой занятости населения, адресная социальная помощь.