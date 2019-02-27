«Вот это пулемет! Вот это дуло!»: в Благовещенске открылась уникальная выставка оружия времен Великой Отечественной войны

Настоящий парад оружия, обеспечившего нам победу в войне с фашизмом, в рамках президентского проекта устроили в Благовещенске мотоциклисты клуба «Мотопатриот». Выставка-экспозиция «Честь. Доблесть. Слава» создавалась как дань героическим подвигам русских солдат.

Фишкой экспозиции, без сомнения, стали образцы отреставрированной военной мототехники. С нескрываемым восхищением первые посетители рассматривали чудом сохранившийся в частном гараже советский тяжелый трехколесный мотоцикл ИМЗ М-72, противотанковую пушку 53-К образца 1937 года (сорокапятка), десятки винтовок, в том числе Мосина и Токарева, пулеметы Дегтярева и Судаева, автомат ППШ, мины и гранаты, каски и саперные лопатки, пробитые пулями врага. Большую часть представленной коллекции мотопатриоты сами по крупицам собирали несколько лет, а часть приобрели на знаменитом Тульском оружейном заводе, где оно хранилось с войны до наших дней.

Парад оружия, обеспечившего победу в войне с фашизмом, устроили мотоциклисты клуба «Мотопатриот».Фото: Татьяна СМИРНОВА

На выставке представлены и личные вещи солдат Победы: военная форма, документы, фотографии, награды, письма домой. Один из комплектов экспозиции расскажет про нашего соотечественника, героя Советского Союза Василия Александровича Павлова. Надо сказать, что его жизнь и подвиг дали начало идее создать уникальную передвижную выставку оружия Великой Отечественной.

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

до 10 марта

Цена билетов: 50 рублей (заказ по телефону 44-00-03)

КСТАТИ

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни

«Музей личных коллекций»

Почти полсотни работ от 68 мастеров декоративно-прикладного искусства представлены на выставке «Музей личных коллекций». В этом году выставка проходит уже в пятый раз. Здесь представлены работы мастеров из Благовещенска, Тынды и Райчихинска, поселка Магдагачи, села Дмитриевка Ивановского района и села Малая Сазанка Свободненского района.

Среди экспонатов керамика, фарфор, лоскутные и текстильные куклы, роспись и резьба по дереву, роспись по ткани, пэчворк, вышивка, изделия из войлока, филигрань, декупаж, вязание, папье-маше, фриволите, плетение и многое другое. Есть здесь посуда, подушки, картины, салфетки, рушники, одежда и аксессуары, ловцы снов, скульптуры и статуэтки, украшения - всего не перечислишь.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

до 12 марта

Вход свободный

Среди экспонатов керамика, фарфор и многое другое. Фото: aodnt.ru

«Мужчины и женщины»

Концерт женского и мужского ансамблей Амурского камерного хора «Возрождение».

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

28 февраля в 18.30

Цена билетов: 300, 400, 500 рублей

«День девочек «Хина мацури» в Японии»

Открытая лекция, подготовленная членами Амурского отделения общества «Россия - Япония».

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

2 марта в 16.00

«Русская, старинная, румяная да блинная»

Выставка, на которой вы найдете все о традициях празднования Масленицы, а также рецепты самых вкусных блинов.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

с 1 по 12 марта

«Love is … Amur Jazz Band»

Первый весенний концерт эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

3 марта в 17.00

Цена билетов: 500, 700 рублей

Первенство города Благовещенска по киокусинкай, посвященное Дню защитника Отечества

СОК «Юность»

ул. Краснофлотская, 6

2 марта в 12.00

Чемпионат города Благовещенска по любительскому ралли, 4 этап

Чигиринское водохранилище

2 марта в 11.00