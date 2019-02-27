«Вот это пулемет! Вот это дуло!»: в Благовещенске открылась уникальная выставка оружия времен Великой Отечественной войны
Настоящий парад оружия, обеспечившего нам победу в войне с фашизмом, в рамках президентского проекта устроили в Благовещенске мотоциклисты клуба «Мотопатриот». Выставка-экспозиция «Честь. Доблесть. Слава» создавалась как дань героическим подвигам русских солдат.
Фишкой экспозиции, без сомнения, стали образцы отреставрированной военной мототехники. С нескрываемым восхищением первые посетители рассматривали чудом сохранившийся в частном гараже советский тяжелый трехколесный мотоцикл ИМЗ М-72, противотанковую пушку 53-К образца 1937 года (сорокапятка), десятки винтовок, в том числе Мосина и Токарева, пулеметы Дегтярева и Судаева, автомат ППШ, мины и гранаты, каски и саперные лопатки, пробитые пулями врага. Большую часть представленной коллекции мотопатриоты сами по крупицам собирали несколько лет, а часть приобрели на знаменитом Тульском оружейном заводе, где оно хранилось с войны до наших дней.
Парад оружия, обеспечившего победу в войне с фашизмом, устроили мотоциклисты клуба «Мотопатриот».Фото: Татьяна СМИРНОВА
На выставке представлены и личные вещи солдат Победы: военная форма, документы, фотографии, награды, письма домой. Один из комплектов экспозиции расскажет про нашего соотечественника, героя Советского Союза Василия Александровича Павлова. Надо сказать, что его жизнь и подвиг дали начало идее создать уникальную передвижную выставку оружия Великой Отечественной.
Дом ремесел
ул. Красноармейская, 159/3
до 10 марта
Цена билетов: 50 рублей (заказ по телефону 44-00-03)
КСТАТИ
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«Музей личных коллекций»
Почти полсотни работ от 68 мастеров декоративно-прикладного искусства представлены на выставке «Музей личных коллекций». В этом году выставка проходит уже в пятый раз. Здесь представлены работы мастеров из Благовещенска, Тынды и Райчихинска, поселка Магдагачи, села Дмитриевка Ивановского района и села Малая Сазанка Свободненского района.
Среди экспонатов керамика, фарфор, лоскутные и текстильные куклы, роспись и резьба по дереву, роспись по ткани, пэчворк, вышивка, изделия из войлока, филигрань, декупаж, вязание, папье-маше, фриволите, плетение и многое другое. Есть здесь посуда, подушки, картины, салфетки, рушники, одежда и аксессуары, ловцы снов, скульптуры и статуэтки, украшения - всего не перечислишь.
АОДНТ
ул. Ленина, 167
до 12 марта
Вход свободный
Среди экспонатов керамика, фарфор и многое другое. Фото: aodnt.ru
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Концерт женского и мужского ансамблей Амурского камерного хора «Возрождение».
Амурская областная филармония
ул. Пионерская, 1
28 февраля в 18.30
Цена билетов: 300, 400, 500 рублей
«День девочек «Хина мацури» в Японии»
Открытая лекция, подготовленная членами Амурского отделения общества «Россия - Япония».
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ул. Ленина, 139
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Выставка, на которой вы найдете все о традициях празднования Масленицы, а также рецепты самых вкусных блинов.
Амурская областная научная библиотека
ул. Ленина, 139
с 1 по 12 марта
«Love is … Amur Jazz Band»
Первый весенний концерт эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band.
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ИСТОЧНИК KP.RU