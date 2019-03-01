Где в Благовещенске можно увидеть самодельное оружие и коллекцию электронных ламп

Амурский областной краеведческий музей известен всем горожанам и многим гостям Благовещенска. Кое-кто может еще вспомнить палеонтологический музей - тот самый, где динозавры. Однако в Благовещенске существует немало музеев, которых нет даже в городских справочниках. «Комсомолка» расскажет о четырех таких неизвестных музеях.

Самый горячий: музейно-выставочный центр МЧС

Когда открылся: в 2003 году.

Один из экспонатов - самый настоящий мотоцикл «Урал». Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Что можно увидеть: В музее представлено пожарное и спасательное оборудование разных лет, документы, фотографии. Одна из экспозиций посвящена ликвидации последствий обрушения кровли гаража в одном из учреждений города Благовещенска 28 апреля 2006 года. Там стоит фотография с места ЧС в натуральную величину, манекен спасателя и поисковой собаки. А еще есть водолазная трехцилиндровая ручная помпа начала XX века, старинные колеса от пожарной телеги и даже самый настоящий мотоцикл «Урал».

В музее МЧС представлено пожарное и спасательное оборудование разных лет. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Как попасть: Записаться на экскурсию можно по телефонам 8 (4162) 20-21-04, 8 (914) 538-27-62 в рабочее время. Посещение бесплатное.

Самый закрытый: музей аптечной сети «Амурфармация»

Когда открылся: в 2003 году.

Экспонаты собирались по аптекам и антикварным магазинам. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Что можно увидеть: Исторические документы и фотографии, посвященные развитию аптекарского дела в Амурской области. Также есть старинное аптечное оборудование, химическая посуда и научные книги XIX и XX веков. Самыми интересными экспонатами, кроме книг, создатели музея считают денежный ящик 1896 года и оригинальную аптечную склянку из аптеки К. И. Сулимирского. Экспонаты собирались по аптекам и антикварным магазинам. Кстати, само здание «Амурфармации» на улице Пионерской - тоже вполне себе экспонат. Оно было построено еще в 1915 году.

В этом музее - исторические документы и фотографии, посвященные развитию аптекарского дела в Амурской области.

Как попасть: пока доступ в музей, к сожалению, закрыт для посторонних. Но в будущем его планируют открыть.

Самый технический: областной радиотелевизионный передающий центр

Когда открылся: в 2005 году

В музее есть телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, коллекция стационарных телефонов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Что можно увидеть: Музей посвящен телевидению и радиосвязи. Соответственно, основную часть экспозиции занимают разнообразные приборы. В музее есть телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, коллекция стационарных телефонов. В том числе - особый «правительственный» телефон с защитой от прослушки. Также можно увидеть коллекцию электронных ламп, измерительные приборы 40-х годов и один из первых приемников спутникового телевидения «Экран». Особая гордость музея - талоны на питание времен Великой Отечественной войны и уникальный прибор из телецентра на Шаболовке в Москве. Анализатор боковых полос в 1975 году был передан амурскому ОРТПЦ.

Напоминание о прошлом. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Как попасть: Нужно написать письмо с просьбой об организации экскурсии и отправить по адресу douamur@rtrn.ru.

Самый суровый: музей УМВД России по Амурской области

Когда открылся: в 1978 году

Музей МВД посвящен работе полиции и милиции в разные годы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Амурской области

Что посмотреть: Музей МВД, пожалуй, один из самых впечатляющих из списка. Посвящен он, разумеется, работе полиции и милиции в разные годы. Имеется большая экспозиция наград, полученных амурскими милиционерами в годы войны, многочисленные документы и фотографии. Еще в музее есть уникальная коллекция оружия. Можно посмотреть на наградное и подаренное оружие, а также изъятое в разные годы у преступников. Среди экспонатов - раритетные пистолеты и винтовки, а также самодельное оружие, существующее в единственном экземпляре.

Музей МВД открылся в 1978 году. Фото: Пресс-служба УМВД России по Амурской области

Как попасть: Записаться на экскурсию можно по тел. 8 (4162) 59-42-79.