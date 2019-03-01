На дороги в Благовещенске потратят 615 миллионов

В течение уже нескольких лет на латание благовещенских дорог бросают изрядную сумму - миллионов по 300, не меньше. Но нет предела совершенству: многие улицы все равно разбиты, а новенький ремонт быстро приходит в негодность. Негодуют горожане и по поводу порывов тепловых сетей - после их устранения дороги на этом участке, считай, как не бывало.

- На Зейской - Артиллерийской отличную дорогу, проложенную сразу после строительства коллектора, убили полностью. Тут третью зиму подряд на одном и том же участке теплотрассы под дорожным полотном происходит порыв. Все раскапывают, чинят, закапывают. Но асфальт, конечно, пришел в полную негодность. Заплатка на заплатке, - говорит благовещенец Алексей.

Больше денег на заплатки

С порывами ничего не поделать: старые сети у нас моложе не становятся и рвутся все чаще, а только что проложенные новые, бывает, не выдерживают и первую зиму. Власти в этом году решили бросить на ремонтную кампанию в Благовещенске в два раза больше средств. 405 миллионов выделят из областного дорожного фонда, еще 205 подкинет мэрия. Может, хоть это поможет?

- Ежегодно на протяжении 6 лет на дорожно-ремонтную кампанию Благовещенска будет направляться сумма в размере 600-700 миллионов рублей, - пообещал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Уже точно известно, что ремонтировать будут улицу Калинина в промежутке от кольцевой развязки до Тенистой, Театральную от Октябрьской до Станционной, Шимановского от Краснофлотской до Ленина, Новую от Зейской до Красноармейской. Найдутся деньги и на другие участки поменьше.

Когда начнут?

У нас каждый год еще одна проблема: ремонтные работы начинаются поздно, успевают не все подрядчики, много перекопов и недоделок остаются ждать следующей весны. И тут власти обещают исправиться.

- К формированию плана ремонтной кампании 2019 года мы приступили еще в прошлом году, в конце дорожного сезона. Из-за климатических особенностей нашего региона дорожный сезон активных работ у нас всего 7 месяцев. В прошлом году планы, согласованные с общественностью, мы запросили от муниципалитетов по местным дорогам к 1 октября, что дало нам раннее планирование и прогнозирование затрат. На сегодняшний день план дорожного ремонта 2019 года уже сформирован, в ближайшее время начнутся процедуры торгов и заключения контрактов, - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Если точнее, то уже в мае-июне дорожники обещают зайти на объекты и все перекопать. Закончат в октябре.

Точную карту ремонта дорог с указанием конкретных участков и сроков их ремонта «Комсомолка» опубликует в одном из мартовских номеров.

СКАЗАНО

«В регионе введена система, по которой жители сами выбирают, какие улицы и участки дорог, по их мнению, нуждаются в первоочередном ремонте. Региональный минтранс взаимодействует с амурским отделением Общественного народного фронта - это дополнительная площадка для интерактивного общения с населением по вопросам состояния улично-дорожной сети в населенных пунктах области, а также для оперативного устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения. Отмеченные участки на карте направляются в муниципалитет для рассмотрения включения их в предстоящий ремонт».

Губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании регионального правительства.