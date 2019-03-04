Битва благовещенских такси: федеральные против местных

Если спросить благовещенца, какие службы заказа такси он знает, человек назовет от силы пять - и большинство будут федеральными. С тем, что они практически захватили рынок, соглашаются и пассажиры, и сами таксисты. Однако местные перевозчики еще держатся. В чем они выигрывают у федеральных сервисов, а в чем - проигрывают, выясняла «Комсомолка».

С местными спокойнее

По вопросам заказа такси жители Благовещенска делятся на несколько лагерей - одни предпочитают федеральные сервисы, другие выбирают местные, третьи не видят разницы. А некоторые и вовсе оказываются патриотами одной фирмы.

- Я пользуюсь услугами конкретного местного перевозчика по нескольким причинам, - рассказывает благовещенка Людмила. - Во-первых, они всегда предоставляют брендированную машину, которую можно легко и быстро найти, даже если сильно спешишь. Во-вторых, всегда можно позвонить и спросить, есть ли автомобили в моем районе. Никто не скажет: «Да мы за всеми машинами не следим!»

Единственным минусом любимого такси женщина называет невозможность заказать автомобиль заранее на час пик. Предварительные заказы принимают только до 07.00, а если нужно уехать на работу к 08.00 - извольте звонить ближе к поездке и вызывать такси на ближайшее время.

- Мне удобнее заказывать автомобили через приложения, поэтому я, в основном, пользуюсь крупными сервисами заказа такси, - высказывает другую точку зрения жительница Благовещенска Ольга. - С ними не нужно подолгу дозваниваться, нет вероятности, что оператор неправильно расслышит адрес. Еще удобно следить за водителем: я вижу, когда он принял заказ, через сколько приедет, где остановилась машина. Долго ждать никогда не приходилось, но я езжу преимущественно по центру. У знакомых из отдаленных районов иногда возникали проблемы: водители сначала принимали заказ, а потом отказывались везти или везли, но не знали дорогу.

С подобным не раз сталкивалась Виктория - неоднократно случалось, что принявшее заказ такси разворачивалось на полпути.

- Местные перевозчики так не поступают, - считает женщина. Да и фирма, которой я пользуюсь, намного бюджетнее. Например, был у нас корпоратив. Туда я доехала на такси, заказанном через сервис, заплатила 140 рублей. А обратно вызвала местное такси, которое стоило 90 рублей. Согласитесь, 50 рублей - существенная разница.

Впрочем, по цене раз на раз не приходится. Например, благовещенка Анастасия считает, что цены у федеральных служб ниже. Если нужно по-быстрому доехать на работу, она заказывает такси через приложение. А вот если запланирована поездка с ребенком, то вызывает машину у определенного местного перевозчика - говорит, водители там опрятнее, в машинах чисто и не накурено. Все-таки удобство для ребенка важнее переплаты в 10 рублей.

Комфортных условий нет

Заметьте, пассажиры часто хвалят местных перевозчиков за подбор водителей. Однако те же таксисты могут работать и на федеральные сервисы. На профессиональном сленге таких сотрудников, пытающихся усидеть на двух стульях, называют фрахтовиками или фрахтами.

- Почему бы и нет? - не видит ничего дурного в этом таксист Ольга. - У многих людей установлена не одна программа, они смотрят и выполняют заказы разных служб. Но я патриот своего сервиса. Это лучше, чем работать на местных перевозчиков. Во-первых, тут безопаснее - всегда отслеживается, где ты находишься, кто и с какого телефона тебя вызывает, есть тревожная кнопка. Во-вторых, работать на сервис заказа такси выгоднее - большее количество заказов поступает, сервисом пользуется почти весь город. А такси местные практически загибаются: машин становится мало, подача дольше и качество падает.

Но существует и другое мнение. Например, благовещенский таксист Александр считает, что сейчас в городе нет ни одного частного перевозчика и ни одного сервиса, в котором условия работы можно было назвать комфортными. По его словам, везде таксисты работают с нарушением трудового законодательства, находятся за рулем значительно дольше положенного. Проблема кроется в больших затратах. У частных перевозчиков таксисты тратятся на высокую арендную плату за автомобиль, комиссию от заказов и использованный в течение рабочей смены бензин. В сервисах заказа такси водитель может подобрать машину исходя из финансовых возможностей, но все равно покрыть расходы очень сложно.

- В одном местном такси, чтобы заработать сверху всех затрат в среднем 1200-1500 рублей, водителю необходимо быть за рулем 16-24 часа. В другом, чтобы заработать сверху 500-1000 рублей за смену, нужно работать 12-18 часов в сутки, - рассказывает Александр.

Подключение к нескольким сервисам тоже не всегда удобно.

- Далеко не все мобильные устройства могут осуществлять одновременно полноценную работу нескольких приложений. Возможны регулярные сбои, - рассказывает мужчина. - Кроме того, все сервисы работают по разным принципам. Например, в «Максиме» виден начальный и конечный адрес, стоимость, расстояние маршрута, а в «Яндексе» пункт назначения открывается только по приезде на начальный адрес, стоимость поездки - когда пассажир садится в автомобиль. Такая политика не совсем понятна ни водителям, ни пассажирам.

А еще не все частные перевозчики разрешают водителям работать на сервисы заказа такси. По словам Александра, некоторые вводят штрафные санкции, другие грозят увольнением. Один из сервисов заказа такси, если работать на конкурентов, повышает комиссию за заказы. Тем не менее, фрахтовики никуда не исчезают, ведь совмещая несколько служб можно сократить холостые пробеги и простои.

Вместо послесловия

Как видим, очевидного перевеса в пользу федеральных или местных служб заказа такси в Благовещенске нет. Для водителей работа в обоих случаях оказывается тяжелой, пассажиры же часто пользуются несколькими сервисами одновременно. Любимцы есть лишь у единиц.

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Кто накажет таксиста?

По информации пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, услуга такси соответствует закону только в том случае, если водитель имеет разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Приамурья. Тогда возмещение ущерба можно требовать от предпринимателя или юрлица, получившего это разрешение и оказавшего услугу, а также от водителя - в зависимости от степени вины в причинении ущерба. Если разрешения нет, то возмещать ущерб придется в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Однако сейчас сложилась практика, когда службы заказа позиционируют себя как некие информационные сервисы, не осуществляющие непосредственно перевозку пассажира. В связи с этим они не могут нести ответственность за некачественно оказанную услугу по перевозке, уточняют в министерстве.