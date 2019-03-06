Совет для благовещенских мужчин: Нужны цветы? Спешите в Instagram!

Цветочный бизнес в Благовещенске захватывает интернет. Еще пять лет назад большинство владельцев цветочных салонов только узнали про схему ведения бизнеса с помощью социальных сетей. Теперь же у каждого уважающего себя магазина имеется аккаунт в Instagram, паре других соцсетей, у самых продвинутых - собственные сайты.

- У нас можно с помощью сайта самостоятельно составить букет, включая собственно цветы, обертку, украшения, заплатить за него онлайн и потом забрать, - рассказывает Александра, продавец-консультант одной из сетей цветочных магазинов города. - Только поспешите, 7 и 8 марта предварительный заказ букетов будет уже невозможен. Слишком много желающих.

Стоит отметить, что заказ букетов заранее стал очень популярен. Это совсем не значит, что купленные вами цветы будут томиться несколько дней в ожидании 8 Марта. Свеженький букетик вам соберут точно в срок, да еще и доставят - во многих салонах, кстати, доставка бесплатная.

- Мы филиал крупной сети цветочных салонов. У нас, кроме сайта, есть еще и специально разработанное приложение для смартфонов. Ставите на телефон и можно, не выходя из дома или офиса, заказать букет и оплатить онлайн, - хвастаются в другом магазине. - Если вы часто покупаете цветы для любимой, будут еще и скидки как постоянному клиенту.

Бизнес на цветах в Благовещенске не смог сломить даже кризис. Салоны растут, как грибы после дождя (сейчас в Благовещенске уже более 70 точек по продаже цветов), а те, кто не может тянуть аренду помещения, пользуются исключительно социальными сетями: заказываете букетик, вам его собирают в комфортных домашних условиях новоиспеченные флористы и привозят, куда нужно. Такого рода предприниматели не имеют сверхприбылей, но бизнес держится, ведь цветы у них немного дешевле - они не тратятся на содержание салона вообще.

Эх, неужели очереди едва проснувшихся мужчин в цветочных магазинчиках спозаранку в Международный женский день уходят в прошлое?.. Была в этих утренних походах за свежими цветами какая-то романтика.

- Да нет, очереди, конечно, будут. У нас люди среднего возраста и пожилые тоже берут цветы на 8 Марта. Их даже больше, чем молодежи. Им овладеть соцсетями и смартфонами сложнее, чем отстоять с утра в очереди, - уверяют продавцы. - Но и они все чаще пользуются интернетом. Так ведь дешевле, особенно по предзаказу, да и удобней.

Мужчины, поспешите! Возможность взять цветы по небольшой цене еще есть. Овладевайте интернетом и гаджетами, ищите, где подешевле. 8 Марта во всех салонах цены, как обычно, поднимутся. Заказы на доставку цветов в этот день практически везде уже прекращены, кое-где и два-три дня назад - столько желающих. Представить сложно, но в этом году в Благовещенске салоны намерены продать не менее 260 тысяч цветов и побить рекорд прошлого года!

Накануне 8 Марта и в сам праздник благовещенские полицейские будут останавливать дам только для того чтобы подарить цветы. Такая вот профилактическая акция! Фото: УМВД России по Амурской области

Только цифры

Амурчанки живут дольше и образованы лучше мужчин

420,6 тысячи женщин проживает в Приамурье, это на 2,7 процента больше, чем мужчин.

74 с половиной лет - средняя продолжительность жизни амурчанок. Женщины у нас живут в среднем на 10,9 года больше, чем мужчины.

55,5 процентов амурчанок - замужем.

Из тысячи амурчанок 214 имеют высшее образование, 379 - неоконченное высшее или среднее специальное, 53 - начальное профессиональное, 151 - общее среднее и 128 - неполное среднее и начальное. Соответствующие показатели у наших мужчин значительно хуже - к примеру, с высшим образованием всего 16,3 процента.

56,8 процента амурчанок работают. Тут, как и должно быть, мужчины впереди - зарабатывает 70,8 процента мужиков.

Самые популярные у амурчанок сферы деятельности - педагогика, медицина, социальные услуги, торговля и общепит. В них женщин у нас работает в несколько раз больше, чем мужчин. 5 процентов амурчанок занимаются частным предпринимательством.

14 процентов женщин в Приамурье - матери-одиночки.