Зачем на Благовещенской таможне разрезают обувь?

1 марта в России отмечают профессиональный праздник эксперты и криминалисты. По фильмам и сериалам мы знаем, что эксперт - это, как правило, необычайно умный человек, который по кусочку ткани от одежды может определить пол, возраст и цвет глаз хозяина. В реальном мире, к сожалению, все несколько не так.

Эксперты трудятся в самых разнообразных структурах. Например, есть особые специалисты на таможне. В их задачу входит исследовать товары, которые провозятся через границу. И в их работе порой бывают не менее увлекательные моменты, как в настоящем детективе. В гостях у этих специалистов и побывала «Комсомолка».

Раскрой и посмотри

- Мы проводим товароведческие и идентификационные экспертизы товаров легкой промышленности, машин, механизмов, продовольственных товаров, - рассказывает начальник экспертно-исследовательского отделения № 2 Игорь Бурчик.

Начальник экспертно-исследовательского отделения № 2 Игорь Бурчик исследует обувь. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Звучит не очень многообещающе, но сама работа выглядит намного интереснее. Бурчик показывает изрезанный сапог. Оказывается, именно так проводится одна из экспертиз: специалисты выясняют, из чего изделие.

- Идентификационные экспертизы отвечают на вопрос «что это?», товароведческие - «сколько это стоит?». Три образца из партии отбираются, мы их разрезаем, исследуем каждую деталь, - рассказывает эксперт.

Возникает закономерный вопрос: а для чего это нужно? Ответ донельзя банален: чтобы определить, не пытается ли хозяин товара сэкономить на таможенных сборах. Например, обувь из натуральной кожи облагается более высокими сборами, чем обувь из текстиля. И бывает так, что в документах на товар указывают более дешевый материал, чем на самом деле.

Такое случается не только с обувью. Например, как-то через таможню пытались провезти самосвалы со снятыми кузовами. И замаскировали их под седельные тягачи. Но обмануть экспертов не удалось - они выявили кустарную переделку. Впрочем, что-то резать вовсе необязательно. Иногда достаточно простого осмотра товара.

От микроскопа до напильника

Эксперт Алина Юрченко получила высшее образование по специальности «товароведение, экспертиза товаров в таможенной деятельности». Училась во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, а после учебы попала на госслужбу. Во время визита журналистов Алина Васильевна аккуратно разрезала сигареты и рассматривала их содержимое в микроскоп.

- Я исследую сигареты производства КНР. Гражданин Китая провозил партию больше, чем допускается, таможенный орган отправил товар на товароведческую экспертизу. Я смотрю, действительно ли это табак, из чего изготовлена сигарета, - рассказала Юрченко.

Так под микроскопом выглядит табак. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

После этого эксперту предстоит определить рыночную стоимость сигарет. Для этого используют интернет - находят как минимум три похожих товара и высчитывают среднюю цену. Потом, исходя из заключения экспертов, высчитают, сколько денег задолжал незадачливый предприниматель государству.

Игорь Бурчик вскрывает коробку с турбиной для двигателя - ей тоже предстоит экспертиза. И сразу же находит улику - в надписи, нанесенной на деталь, отсутствует первая буква. Ее спилили напильником или болгаркой.

- Буква удалена механическим способом, чтобы скрыть маркировку. Возможно, это контрафактный товар, на ввоз которого правообладатель не давал разрешения. Теперь нужно установить, является ли получившееся изображение фирменного знака сходным до степени смешения с оригиналом, - говорит эксперт.

В коробке турбина для двигателя - ей тоже предстоит экспертиза. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Большие злые крокодилы

Одну из запомнившихся экспертам работ проводили в мае прошлого года. Совместно с коллегами из Хабаровска Алина Юрченко исследовала около 100 шкур диких животных. Определяли, какому зверьку они принадлежали, высчитывали рыночную стоимость товара. Еще один интересный случай был, когда проводилась экспертиза костюма пескоструйщика. Эксперт определяла, является ли этот костюм специальной защитной одеждой. А самое экзотическое, что попадало на экспертизу, - чучело крокодила.

- Один турист вез его из Таиланда. Более двух метров чучело, какое-то время тут в кабинете лежало. С ним оказалось все в порядке, вернули хозяину в целости и сохранности, - вспоминает Игорь Бурчик.

Помощь соседей

По нормативам на экспертизу уходит 20 дней. Сейчас в отделении трудятся два исследователя. Но будут искать третьего - нужен специалист по механизмам.

У каждого исследовательского отделения, а их на Дальнем Востоке двенадцать, есть своя «специализация». Тут все зависит от того, что чаще возят через границу. Например, для Благовещенска характерны товары народного потребления и машины. А вот, допустим, янтарь попадается примерно раз в два года. Соответственно, специалиста-геолога здесь держать нецелесообразно. А камни можно отправлять коллегам в другие регионы. Раньше это был Калининград, но в прошлом году получил аттестацию специалист во Владивостоке.

По нормативам на экспертизу уходит 20 дней. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Если результаты экспертизы не устроят владельца товара, то их можно попробовать оспорить в суде. Однако, как правило, так поступают, когда оспаривают экспертизу дорогой техники и машин, где счет идет на миллионы рублей. Оспаривать экспертизу товаров народного потребления нет смысла - больше уйдет на судебные разбирательства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 500 тысяч рублей вернулось в бюджет государства по результатам таможенных экспертиз в Благовещенске в 2018 году.