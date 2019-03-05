Благовещенск еще театральный?

В Благовещенске на прошлой неделе завершился фестиваль «Театральный Благовещенск», собравший 15 коллективов. Самодеятельные театры и любительские студии, в том числе детские, представили 17 спектаклей. А в начале февраля столица Приамурья приняла эстафету Всероссийского театрального марафона. Казалось бы, самое время громко крикнуть: «Благовещенск - театральный!», вот только мешает это сделать шепоток: «А в драмтеатр-то народ все меньше ходит».

Чтобы разобраться, действительно ли амурчане стали меньше ходить в старейший на Дальнем Востоке театр и интересуются ли они вообще этим видом искусства, «Комсомолка» собрала в пресс-центре людей, которые, что называется, «в теме».

Ходят! Но есть один нюанс…

Итак, почему же благовещенцы стали реже ходить в театр?

- Меньше стали ходить в театр определенного рода люди, - тут же поправляет главный режиссер Амурского областного театра драмы Павел Рукавицын. - Бывают также некие сезонные спады, когда людей становится значительно меньше. Люди продолжают ходить в театр, просто аншлаги бывают не всегда.

Виноват ли в этом репертуар, цены на билеты (для некоторых «выход в свет» всей семьей может быть очень накладным) или что-то еще? Люди называют разные причины. Кому-то не хватает молодых актеров на сцене, кто-то раз в год сходит на «Амурскую осень» и ему этих впечатлений достаточно, а молодежь вообще считает, что театр - это что-то такое «элитарное, недоступное, и нечего надеть». При этом та же молодежь все-таки видит в театре определенную изюминку.

Режиссер Павел Рукавицын (справа): "Люди продолжают ходить в театр, просто аншлаги бывают не всегда".Фото: Юлия ГОМАН

- Мы разговаривали с ребятами на эту тему, почему они все-таки ходят в театр. Их привлекает эффект неповторимости - когда ты понимаешь, что то, что ты видишь сейчас, второй раз не повторится, - рассказывает замруководителя регионального отделения «Молодая гвардия» Алексей Долгов. - Еще ходят, когда хотят посмотреть постановку по книге, которую прочитали. Чаще всего идут на комедии, это самый популярный жанр - среди молодежи точно. Просто идут отдыхать после учебы, а кто-то еще работает и учится, поэтому хочется больше отдохнуть, разгрузиться.

Отдохнуть и разгрузиться, кстати, хочет не только молодежь.

- Я сам приверженец серьезных постановок, которые заставляют задуматься, но моя мама мне говорит: «Я не пойду на твой спектакль. Потому что там надо думать. Сейчас слишком много проблем вокруг, я не хочу думать, я хочу прийти и расслабиться. Я пойду к тебе и буду плакать». Мне кажется, более серьезные постановки рассчитаны на элитарного зрителя, на того, кто придет и будет искать там смысл. Поэтому небольшой приток зрителей на серьезные постановки этим и объясняется. Народ не хочет загружаться, народ хочет отдыхать, - считает руководитель театра-студии «Демиурги» Алексей Плахонин.

Вот и получается, что какие-то спектакли собирают аншлаги, например, стабильно популярна у амурчан «Ночь перед Рождеством» и разные комедии, а какие-то - нет. И сотрудники драмтеатра в раздумьях: вроде бы и надо ставить серьезный репертуар, но вдруг народ не пойдет? А платить зарплату артистам и остальным работникам с чего-то надо…

Альтернативы - хоть отбавляй

Еще одна причина «оттока населения» из театра - в Благовещенске за последние годы появилось много других мест, где можно провести время. И речь идет не только о кинотеатрах со спецэффектами.

- В одном только Благовещенске порядка 20 любительских театральных студий, - приводит пример начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько. - И у каждого коллектива есть своя аудитория. Появилось разнообразие, возможность выбора.

Начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько: "В городе очень богатая культурная жизнь".Фото: Юлия ГОМАН

Но тогда возникает вопрос: почему при таком большом выборе именно любительские театры у нас собирают полные залы? Ведь, как ни крути, уровень профессионалов будет выше.

- Мне кажется, все дело в том, что у нас разная аудитория, - поясняет Алексей Плахонин. - Аудитория театральных самодеятельных коллективов на 80 процентов состоит из друзей, родителей и других родственников тех людей, которые в этот коллектив входят. Даже билеты распространяются в первую очередь среди знакомых. А потом уже какими-то неведомыми путями мы кого-то захлестываем по пути. Поэтому мне кажется, что конкуренции между профессиональным драматическим театром и самодеятельными коллективами в плане зрителей нет.

Опять же - зрительный зал в том же городском Доме культуры, где проходят спектакли «Демиургов» и еще двух любительских театров, намного меньше - всего 80 мест (с приставными стульями - до ста). А значит, и аншлаг там обеспечить проще. Но альтернатива драмтеатру в Благовещенске действительно есть.

- В Благовещенске очень богатая культурная жизнь, есть не только любительские театры, но и библиотеки, Общественно-культурный центр с огромным количеством концертов, филармония. Мы, по большому счету, говорим сейчас об экономике впечатлений. Там, где человек получает большее впечатление, туда он и идет. Но если у человека нет потребности пойти в культурное заведение, если она не сформирована семьей или школой, то теперь уже поздно спохватываться и говорить: «Ах, а почему у нас 30-летние и 40-летние не идут». Поэтому основной акцент, который мы сейчас ставим, это, естественно, дети и молодежь. И второе: если говорить о самодеятельном творчестве, мы делаем ставку на вовлечение людей в занятие культурой, - подвела итог Виктория Хопатько.

В Благовещенске порядка 20 любительских театральных студий. На фото - «Танец семи покрывал» от народного молодежного театра им. Васильевых.Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

А в 17.00 придете?

Конечно, в драмтеатре решают, как привлечь больше зрителей. В частности, там задумались о переносе начала спектаклей на более удобное время. Речь идет о постановках, которые идут в воскресенье вечером. Спектакли сейчас начинаются в 18.00 и для многих это неудобно.

Павел Рукавицын привел в пример Мичуринский театр, где в субботу и воскресенье спектакли начинаются в пять вечера. После родного Воронежа, где спектакли всегда начинались в семь, режиссера это удивило.

- Они мне тогда объяснили: «Понимаешь, народу тяжело добираться». Причем Мичуринск - это ведь не Благовещенск, там зима не полгода, а как положено, три месяца. Но плохо работает общественный транспорт, а в городе хоть и 90 тысяч населения всего, но он достаточно раскидистый, потому что там, в основном, частный сектор. После девяти часов у них уже ничего не ходит в городе. И тогда решили заканчивать спектакли в восемь, - рассказывает Павел Рукавицын. - Основываясь на этом, и возникла идея переноса у нас. Мы просто посчитали время: начали в шесть вечера, в полдевятого закончили (в лучшем случае, а так около девяти), минут 15-20 потратили на то, чтобы получить шубы, собраться, выйти. Еще минут 10-15 простояли на автобусной остановке, еще минут 45 едем домой, если далеко. То есть мы домой приезжаем пол-одиннадцатого. И ведь это воскресенье, а завтра в шесть-семь утра вставать на работу. Мне показалось разумным, что, если люди будут приезжать домой хотя бы на час раньше, то их отношение к этому немножко изменится.

Сотрудники театра проводили анкетирование в соцсетях, и почти 87 процентов участников ответили, что хотели бы, чтобы начало спектаклей перенесли на 17.00. Но эта идея руководством еще рассматривается.