Встретим Масленицу в Благовещенске блинами и «богатырскими забавами»!

На этой неделе начался самый вкусный весенний праздник - Масленица. Большое народное гулянье ждет благовещенцев в воскресенье на площади имени Ленина. Оно откроется конкурсом масленичных поездов.

- Шумные, необычные, веселые масленичные поезда с масленичными куклами во главе начнут свое движение вокруг площади Ленина, в то время как «цыгане с медведями» будут веселить горожан. Гостей и жителей города ждет насыщенная программа с театрализованным представлением, интерактивными площадками и дегустациями, - поделилась начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько на оргкомитете по подготовке к празднику.

Итак, какие площадки будут работать на площади в этот день:

- театрализованное представление «Широкая Масленица» (с 12.30 до 14.00);

- конкурс мужества и отваги «Масленичный столб» для любителей настоящего русского экстрима и желающих выиграть один из семи призов (с 12.00 до 12.30);

- «Казачьи забавы» - гостей праздника будут угощать чаем, приготовленным в дровяном самоваре, также здесь горожане смогут поучаствовать в кулачных боях и познакомиться с выставкой предметов казачьего быта;

- ярмарка «Солнечная» - для любителей вязания, вышивки и расписных платков;

- «Ворота счастья» - здесь участников познакомят с русскими свадебными обычаями, все желающие смогут повязать на воротах ленту на счастье, а молодожены - прокатиться на самоходных санях;

- «Масленицу прославляем» - театрализованные зарисовки, посвященные масленичным дням;

- «Балаганчик из чемоданчика» - здесь все желающие смогут попробовать себя в роли рассказчика или актера кукольного мини-театра;

- «Богатырские забавы» - благовещенские парни посоревнуются в поднятии гирь, боях подушками и перетягивании каната;

- «Вкусный ряд» будет ждать любителей свежей выпечки и блинов, обещают также дегустацию чая и сыра.

Кульминацией праздника, по традиции, станет сожжение чучела Масленицы. Кстати, с 11.30 до 13.50 можно будет подойти к чучелу и положить в кармашек записочку со своими печалями и невзгодами, чтобы они потом сгорели вместе с ним.

Площадь имени Ленина

10 марта с 12.00

Какие площадки будут работать на площади.

КСТАТИ

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Премьера спектакля «Тетки»

Комедия в двух действиях. Нешуточные страсти разгораются в старинном особняке в элитном районе города, который достался в наследство двум сестрам-пенсионеркам. Отнять его пытаются местные чиновники и хитрые родственники, но не тут-то было… Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш (Брянск). В спектакле заняты артисты Максим Клепалов, Екатерина Мартынова, Екатерина Гордейчик, Никита Жидовленко, Константин Таванцев, Ярослав Шевченко, Анна Лаптева, Наталья Петрова.

Амурский областной театр драмы

ул. Ленина, 146

7 и 8 марта в 18.30

9 марта в 18.00

Цена билетов: 200 - 600 рублей

«Весеннее настроение»

Благотворительный концерт группы «Татьяна», посвященный 8 Марта. Танцы народов мира, русские народные песни и песни известных советских и зарубежных композиторов.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

9 марта в 16.00

«О чем говорят мужчины»

Концерт, посвященный Международному женскому дню.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

7 марта в 18.30

Цена билетов: 300, 400, 500 рублей

«Железный человек - 2019»

Открытый турнир города Благовещенска по зимнему двоеборью

река Зея (ул. Амурская, 1)

9 и 10 марта в 13.00

«Веселая Масленица»

Театрализованное мероприятие - игры, хороводы, рассказы об истории праздника, дегустация пирогов и блинов. Для организованных групп. Заявки принимаются по телефону 77-53-83.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

до 15 марта

Цена билетов: 200 рублей с человека (с чаепитием - 250 рублей)