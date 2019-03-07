Встретим Масленицу в Благовещенске блинами и «богатырскими забавами»!
На этой неделе начался самый вкусный весенний праздник - Масленица. Большое народное гулянье ждет благовещенцев в воскресенье на площади имени Ленина. Оно откроется конкурсом масленичных поездов.
- Шумные, необычные, веселые масленичные поезда с масленичными куклами во главе начнут свое движение вокруг площади Ленина, в то время как «цыгане с медведями» будут веселить горожан. Гостей и жителей города ждет насыщенная программа с театрализованным представлением, интерактивными площадками и дегустациями, - поделилась начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько на оргкомитете по подготовке к празднику.
Итак, какие площадки будут работать на площади в этот день:
- театрализованное представление «Широкая Масленица» (с 12.30 до 14.00);
- конкурс мужества и отваги «Масленичный столб» для любителей настоящего русского экстрима и желающих выиграть один из семи призов (с 12.00 до 12.30);
- «Казачьи забавы» - гостей праздника будут угощать чаем, приготовленным в дровяном самоваре, также здесь горожане смогут поучаствовать в кулачных боях и познакомиться с выставкой предметов казачьего быта;
- ярмарка «Солнечная» - для любителей вязания, вышивки и расписных платков;
- «Ворота счастья» - здесь участников познакомят с русскими свадебными обычаями, все желающие смогут повязать на воротах ленту на счастье, а молодожены - прокатиться на самоходных санях;
- «Масленицу прославляем» - театрализованные зарисовки, посвященные масленичным дням;
- «Балаганчик из чемоданчика» - здесь все желающие смогут попробовать себя в роли рассказчика или актера кукольного мини-театра;
- «Богатырские забавы» - благовещенские парни посоревнуются в поднятии гирь, боях подушками и перетягивании каната;
- «Вкусный ряд» будет ждать любителей свежей выпечки и блинов, обещают также дегустацию чая и сыра.
Кульминацией праздника, по традиции, станет сожжение чучела Масленицы. Кстати, с 11.30 до 13.50 можно будет подойти к чучелу и положить в кармашек записочку со своими печалями и невзгодами, чтобы они потом сгорели вместе с ним.
Площадь имени Ленина
10 марта с 12.00
Какие площадки будут работать на площади.
КСТАТИ
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Премьера спектакля «Тетки»
Комедия в двух действиях. Нешуточные страсти разгораются в старинном особняке в элитном районе города, который достался в наследство двум сестрам-пенсионеркам. Отнять его пытаются местные чиновники и хитрые родственники, но не тут-то было… Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш (Брянск). В спектакле заняты артисты Максим Клепалов, Екатерина Мартынова, Екатерина Гордейчик, Никита Жидовленко, Константин Таванцев, Ярослав Шевченко, Анна Лаптева, Наталья Петрова.
Амурский областной театр драмы
ул. Ленина, 146
7 и 8 марта в 18.30
9 марта в 18.00
Цена билетов: 200 - 600 рублей
«Весеннее настроение»
Благотворительный концерт группы «Татьяна», посвященный 8 Марта. Танцы народов мира, русские народные песни и песни известных советских и зарубежных композиторов.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
9 марта в 16.00
«О чем говорят мужчины»
Концерт, посвященный Международному женскому дню.
Амурская областная филармония
ул. Пионерская, 1
7 марта в 18.30
Цена билетов: 300, 400, 500 рублей
«Железный человек - 2019»
Открытый турнир города Благовещенска по зимнему двоеборью
река Зея (ул. Амурская, 1)
9 и 10 марта в 13.00
«Веселая Масленица»
Театрализованное мероприятие - игры, хороводы, рассказы об истории праздника, дегустация пирогов и блинов. Для организованных групп. Заявки принимаются по телефону 77-53-83.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
до 15 марта
Цена билетов: 200 рублей с человека (с чаепитием - 250 рублей)
ИСТОЧНИК KP.RU