Торговый центр «Реал» в Благовещенске может и не открыться?

Торговый центр «Реал» стоит закрытым после проверок на пожарную безопасность почти год. Напомним, там нашли более 200 нарушений. «Комсомолка» снова пытается выяснить, когда же его откроют. Журналисты Татьяна Смирнова и Людмила Судейкина провели расследование в прямом эфире радио «КП-Благовещенск» (100.6 FM) и выяснили, что открывать «Реал», похоже, никто не спешит.

«Это вопрос времени…»

Ранее «КП» уже сообщала, что открыться торговый центр может только после того, как владелец здания исправит все нарушения. Пока ни в прокуратуру, ни в МЧС заявлений от собственника не поступало. А без этого органы не могут проверить здание и снова позволить его эксплуатировать.

На сегодняшний день только собственник может ответить на вопрос, когда же откроется «Реал». Как выяснилось, по сути, хозяева здания - предприниматели братья Ситниковы, которым принадлежит еще одно здание в городе - Амурская строительная ярмарка. Но в документах при этом значится другой владелец, а на суде, где решался вопрос о нарушениях, присутствовал представитель. И вообще, узнать, кто на самом деле заправляет всеми делами, удалось только от проектировщика.

- Мы этот «Реал» с нуля проектировали, проходили государственную экспертизу, получали разрешение на строительство, - рассказал Виктор Рябченко, главный архитектор ООО «Востокинвестпроект», заслуженный архитектор России. - Но заказчики, братья Ситниковы, потом сами переделывали в конечном итоге, когда здание подходило к сдаче. Там было много нарушений, и мы практически рассорились с ними и отказались дальше работать. Наняли кого-то со стороны.

Связаться с предпринимателями не удалось. Единственный человек, которому получилось дозвониться, - главный бухгалтер.

- Я могу вам сказать, что там сделано все то, что мы должны были сделать, его открытие - это просто вопрос времени, - сказала женщина.

- Но в прокуратуре говорят, что к ним обращений не поступало, - удивились журналисты.

- Только сами собственники могут вам 100-процентную информацию дать, а их сейчас в городе нет, - тут же ответила собеседница.

Принимали как положено

Поясним: само здание 2010 года постройки, и изначально принимали его, как положено по закону. Как пояснила заместитель начальника инспекции Госстройнадзора по Амурской области Людмила Ирклиенко, строительство велось на основании разрешения, полученного от администрации города Благовещенска, и в соответствии с проектной документацией, которая, в свою очередь, прошла государственную экспертизу. Все недостатки, которые нашли в процессе, устранили. И только после этого инспекция выдала свое заключение.

Спустя некоторое время в здании начали что-то достраивать, сделали пристройку, провели реконструкцию, вот только на этот раз решили обойтись уже без проекта и необходимых экспертиз. Эти-то переделки в мае 2018 года и вышли хозяевам «Реала» боком. В эфире радио начальник отдела прокуратуры Амурской области Михаил Дрожаченко еще раз подтвердил, что собственник не обращался куда-либо с заявлением о том, что нарушения устранены. А учитывая вышеперечисленное, понимаешь: судьба «Реала» все еще не ясна.

Полностью расследование «КП» в прямом эфире слушайте здесь.