Почему благовещенцы не могут рассчитаться за проезд в автобусе по карте

Никогда не обращала внимания, а ведь добрая половина благовещенцев расплачивается в автобусе картой. Удобно: не надо с мелочью возиться, отсчитывать монетки в трясущемся транспорте. Но только я сама решила опробовать безналичный расчет - и сразу обнаружилось, что с этим есть еще немало проблем. Водитель прикладывал карту и так, и эдак, однако деньги упорно не списывались. Пришлось наличные по карманам искать.

С подобными ситуациями сталкивается немало жителей областной столицы. «Что ж за напасть такая?!» - вопрошают наши читатели. «Комсомолка» решила разобраться.

Плата без проезда

Благовещенцы жалуются не только на невозможность расплатиться по картам, но и на лишние списания. В социальных сетях одна из жительниц города делится: «Транспортная компания самостоятельно списывает деньги с карты. Утром с карты списано 25 рублей за проезд в автобусе, хотя из дома я еще не выходила. Будьте внимательны, рассчитывайтесь за проезд не по картам, а деньгами».

- У меня деньги за проезд списываются с запозданием, - рассказывает благовещенка Наталья. - Сообщения от банка приходили и в течение часа, и на следующий день, а иногда вообще не приходили.

Некоторые амурчане и вовсе загадочным образом оказывались в стоп-листе - система начинала считать их должниками и не давала оплатить проезд, пока не будет погашен долг за предыдущий.

- Я расплатился за двоих, из терминала вышло два чека по 25 рублей, но с карты списали плату только за один билет, - вспоминает Павел. - Через два часа ехали, пытался рассчитаться и картой, и через телефон - ничего терминал не принимал!

Особенно часто такие истории были слышны прошедшей зимой. И до сих пор в автобусах еще раздается: «Ох, ну подождите, сейчас мелочь найду». Что же все-таки происходит?

- Возможность оплаты проезда в автобусе банковской картой появилась у пассажиров с сентября 2017 года. Глобальных проблем по данной услуге не было до января 2019 года, когда произошел технический сбой со стороны Сбербанка. Сбой был по всей России, о чем имеется официальный ответ от Сбербанка, - объясняет директор компании по обслуживанию социальных и транспортных карт ГПС Михаил Якименко.

Именно в связи с техническими проблемами в системе задвоились платежи. С 23 по 27 января такие платежи аннулировали, деньги автоматически вернули на банковские карты. По словам Михаила Александровича, до сегодняшнего дня никаких сбоев в работе больше не фиксировалось.

«Зайцем» по Благовещенску

Тем не менее, пассажиры все еще сталкиваются с проблемами при оплате проезда банковской картой. С каждым клиентом в ГПС работают индивидуально, разбирая обращение в течение рабочего дня. При этом, отмечает Михаил Якименко, вопросы часто повторяются и носят информационный характер, а обращения не частые - не больше десяти в месяц.

Другое дело, что далеко не все благовещенцы звонят в компанию. Я и сама, когда не смогла оплатить проезд картой, спокойно расплатилась наличными, вышла да и забыла о происшествии. А говорят, могла бы и мелочь не искать - многие пассажиры так и делают, в результате проезжая по городу «зайцами».

- Не высадим же мы пассажира, - говорят в техническом отделе Автоколонны 1275. - Потребовать подтверждение тому, что у него наличные или средства на карте есть, мы не имеем права. Кондуктор же не полезет к пассажиру в кошелек, телефон - вот и вынуждены верить на слово и везти бесплатно. Но получается, что мы работаем себе в убыток.

По словам сотрудников предприятия, проблема не в терминалах - устройства хорошие, новые. Если бы не работало само устройство, то платежи не принимались бы у каждого пассажира. Сейчас же происходит так, что у одного платеж не проходит, а у стоящего рядом - запросто. Значит, вопрос в карте, подытоживают в Автоколонне 1275.

- Иногда пассажиры хитрят: подсовывают карты без денег или без вайфая, с которых мы не можем считать информацию. Проверить платежеспособность мы не можем, поэтому везем так. Тем более детей - у нас действует полный запрет на то, чтобы их высаживать, даже если они вообще без денег едут. Но если такую ситуацию застанет контролер, то кондуктор будет наказан за безбилетный проезд пассажира. Получается, невиновные наказываются, - с сожалением отмечают сотрудники планового отдела Автоколонны 1275.

У частников никаких инструкций на случай проблем с оплатой тоже нет. Порой и хотелось бы наказать нерадивых пассажиров, но себе дороже.

- Был у нас случай, регулярно ездила девочка и говорила: «А у меня денег нет, а у меня денег нет», - рассказывает частный перевозчик Владимир Царик. - Как то раз шла довольная, в руках телефон, и опять: «У меня денег нет». Водитель у нее телефон выхватил, говорит: «Принесешь 20 рублей - и я верну тебе телефон». И он очень сильно об этом пожалел, вплоть до милиции дело дошло. И сейчас точно так же: если что, виноват будет водитель.

Вводить же оплату проезда на входе, как это делают в других городах, неудобно, поскольку большинство водителей работает без кондукторов. Да и ни к чему это - наглых пассажиров, которые осознанно берут с собой карту без денег, не так уж и много. По словам Владимира Викторовича, за день через автобус проходит примерно десять безбилетников, но половина в самом деле не подозревает, что платеж по карте может не пройти.

Вывод же из всего сказанного можно сделать один: терминалы в автобусах работают, проблема - в самих картах или банках. Поэтому разбираться в каждой ситуации нужно индивидуально, что и делают в компании по обслуживанию социальных и транспортных карт.

ВАЖНО!

Обратиться в ГПС можно по номерам: (4162) 77-15-20 и 8-914-538-06-04. Посмотреть информацию о платежах в автобусах - в «Личном кабинете пассажира» на сайте https://securepayments.sberbank.ru/tkp_blagovesch_ui/login. Личный кабинет работает для держателей карт любого банка.

А КАК У НИХ?

В других регионах Дальнего Востока за проезд также можно заплатить банковской картой - и тоже не обходится без проблем. Например, в Хабаровске первые жалобы появились, когда пропала возможность расплачиваться одной картой за несколько человек. Сделано это было из добрых намерений - оградить пассажиров от лишних списаний. Но в результате родители не могли оплатить проезд свой и ребенка по одной карте, приходилось искать наличные.

А вот во Владивостоке о трудностях с бесконтактной оплатой не сообщают. То ли правда жаловаться не на что, то ли не все еще новинку опробовали - оплату по карте в приморской столице ввели сравнительно недавно, 1 ноября прошлого года.

Не защищены от трудностей с безналичной оплатой и жители Санкт-Петербурга. Как и в Хабаровске, здесь нельзя повторно использовать карту на одном и том же рейсе. Как в Благовещенске, возможна ошибка чтения карты. Другое дело, что питерцы чаще отказываются от оплаты банковской картой в пользу электронной карты «Подорожник», по которой возможен проезд со скидкой.