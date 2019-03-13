Криминала в Амурской области хоть отбавляй?

На днях в СМИ прошла новость: Приамурье вошло в десятку лидеров в рейтинге преступности - мы находимся на 5 месте! Эта информация сильно шокировала «Комсомолку» - такой маленький регион, а вошел аж в середину десятки лидеров с 22 преступлениями на 1000 жителей в год по состоянию на 1 января 2018 года. Рейтинг безопасности и небезопасности регионов составила газета «Новые известия». Интересно, а действительно теперь нельзя выйти из дома без личной охраны и биты (ну так, на всякий случай)? «Комсомолка» решила разобраться с этим.

Рейтинг регионов России.

Проводим расследование

Для начала мы обратились в управление МВД России по Амурской области. Однако там нам сообщили, что криминальная статистика совсем неоднозначная - чего-то стало больше, чего-то меньше. Например, возросло количество убийств, мошенничеств и разбоев. Уж очень удручает статистика вымогательств - по состоянию на начало прошлого года их стало больше на 137%!

Но есть и хорошие новости. Снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и угонов. Кроме того, меньше стали совершать преступления дети - здесь показатели упали на 9,3%. Радует и то, что те, кто раньше конфликтовал с законом, поумнели - количество злодеяний, совершенных бывшими преступниками, тоже стало меньше.

Бедность - порок

Что интересно, в исследовании журналисты приводят слова генерал-майора ФСБ, члена правления комитета МОО «Национальный комитет общественного контроля» Александра Михайлова. Так вот, он считает, что чем беднее регион, тем меньше там процветает преступность. Однако амурские социологи с этим категорически не согласны. По словам ведущего специалиста организации ВЦИОМ-Амур, кандидата философских наук Юрия Магницкого, невысокое материальное положение человека как раз и толкает его на совершение преступлений.

- Как раз в бедных регионах, где люди испытывают всевозможные трудности, преступность будет выше. Когда человеку попросту не на что жить, то у него возникает желание непроизвольным образом изменить свою ситуацию, и он идет на преступления. Отсюда кражи, грабежи и многое другое. Если человек идет на подобное на бытовом уровне, значит, у него есть проблемы. В богатых регионах может быть развита только коррупция, - говорит социолог.

По информации Следственного комитета России по Амурской области.

Об этом говорит и общемировая практика, утверждает Юрий Георгиевич. В пример он приводит бедные страны. Например, в Венесуэле сейчас плохая экономическая ситуация, из-за чего криминальная статистика в ее столице резко возросла.

В том, что Амурскую область можно назвать одной из криминальных, социолог сомневается - с такой информацией он не встречался. У нас, наоборот, все спокойно, говорит Магницкий. В больших и богатых регионах преступления часто совершают приезжие из стран СНГ, а у нас таких сравнительно немного.