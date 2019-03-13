Дотянуться до «детей солнца»: как амурчанам научить своего ребенка хорошо относиться к сверстникам с особенностями

До сих пор в нашем обществе отношение к инвалидам остается, в лучшем случае, снисходительно-жалостливое. Несмотря на всю пропаганду толерантности, программу «Доступная среда» и многие другие усилия, инвалиды так и остаются кем-то вроде инопланетян. И если люди с физическими ограничениями медленно, но верно интегрируются в современное общество, то для людей с особенностями развития полноценная жизнь в обществе за редким исключением - несбыточная мечта.

«Никто не одернул…»

Тяжелее всего, конечно, детям. Они часто становятся объектами насмешек или пренебрежительного отношения сверстников. И очень нелегко приходится родителям, вынужденным смотреть, как общество не желает принимать ни в чем не повинного ребенка.

Жительница Благовещенска Татьяна (имя изменено) уже четыре с половиной года воспитывает девочку с особенностями развития. И все эти годы сталкивается с людской нетерпимостью.

- Неприятных ситуаций много происходило. Смотрят, заглядываются на ребенка, пальцем тыкают. У нас проблемы с лицом, это бросается в глаза. Раньше очень сильно обращала внимание, сейчас более-менее перестала. Но вот недавно случай был: ходили в храм, и мальчишки лет семи-восьми смотрели на ребенка, тыкали пальцем, перешептывались, смеялись. Кричали: «Монстр, монстр!» и убегали. Сначала я не обращала на них внимания, но меня задела реакция родителей, которые были в это время рядом. Никто даже не одернул мальчишек, - рассказала женщина.

Проблема - во взрослых

Одну из причин негативного отношения детей к особенным сверстникам можно найти во взрослых, говорят специалисты.

- Мое мнение - не детей надо учить нормально относиться к детям с особенностями развития. Этому нужно учиться взрослым в первую очередь. Если дети растут в среде, где детки с особенностями - такие же члены общества, что и нормотипичные дети, то и проблемы такой вообще не будет. Ведь дети - маленькие подражалки. Если мы, взрослые, будем нормально относиться к таким ребятам, то и наши дети будут это копировать, - уверена больничный клоун Светлана Оленникова.

И родители, и специалисты говорят в один голос: изначально у детей нет никого страха перед «особенными» сверстниками. Например, в Благовещенске живет восьмилетняя Алина Гарифова. У нее синдром Дауна. Сейчас девочка уже учится в школе - в самой обычной общеобразовательной.

- Мы с негативом никогда не сталкивались. Все относятся к ней доброжелательно. Мы с самого рождения гуляем с ней с обычными детьми, все наши друзья - обычные дети. И в садике, и во дворе, и в школе. И родители к нам адекватно относятся. Никогда не было трений каких-то, конфликтов. Наоборот, дети всегда помогали, если у Алины что-то не получалось, - рассказала мама Елена.

Знание - сила

Неприятие «не такого» ребенка может возникать из-за незнания, уверены специалисты.

- Главная причина неприятия особых детей - недостаток информированности и практики общения с ними. Окружающие просто не понимают, что с ребенком, и не знают, что делать. Родителям надо самим заранее рассказать, что с ребенком, что он любит, как может повести себя и почему он это делает, - говорит Наталья Маскаева, председатель общественной организации «Дети солнца».

С этим согласны и профессиональные психологи.

- Обычно помогает объяснение, что люди бывают разные. Бывает, что у ребенка есть страх перед инвалидом, страх перед неизвестным. Есть дети с нарушениями в поведении, и ребенок не понимает, почему сверстник с особенностями так себя ведет. Нужно объяснить, почему не стоит бояться, предложить познакомиться, получше узнать особенного ребенка, - рассказала педагог-психолог центра психолого-педагогической помощи «Диалог» Анна Плеско.

Поменять интонацию

Однако рассказать своему ребенку - это еще полдела. Корни проблемы уходят глубоко в многолетние традиции нашего общества. Нарушения развития и психические отклонения издавна в нашем обществе считаются чем-то постыдным, а названия болезней стали ругательствами. Вспомните, сколько раз вы в сердцах называли «дебилом» водителя, который окатил вас из лужи на улице? А ведь дебильность - это серьезный медицинский диагноз.

- Нужно менять интонацию. Сейчас, если ребенок - инвалид или с особенностями развития, то обязательно надо, чтобы он вызывал жалость, чтобы был сбор денег или еще что-то в том же духе. Это не совсем правильно. Нужно рассказывать, что это нормально, что это обычные люди. Я за то, чтобы особенных детей не прятали, чтобы выводили их чаще на улицу. Чем больше мы будем говорить о таких детишках, чем чаще будем их встречать на улицах, тем быстрее привыкнет общество, - говорит Светлана Оленникова.

КСТАТИ

Играющие вместе

Один из самых верных способов подружить детей - устроить совместные игры.

- Есть общие игры на командообразование, когда надо помочь ребенку справиться с задачей для того, чтобы вся команда выиграла. Это не должны быть соревнования, а задача, которую надо выполнить всем вместе. Например, кувыркнуться спиной вперед всем вместе, взявшись за руки. Или перевернуть коврик, на котором стоит вся команда, на другую сторону, но так, чтобы никто из команды не наступил на землю, - предлагает председатель клуба конного туризма «Контур» Ольга Дудукалова.

КОМПЕТЕНТНО

Татьяна Радькова, педагог-дефектолог, руководитель студии для детей с ограниченными возможностями здоровья «Академия игры»:

- За время работы «Академии игры» было реализовано несколько проектов. Один из них назывался «Старший брат, старшая сестра». Обычные дети-волонтеры становились «братьями» и «сестрами» детей с ОВЗ, вели «дневники наблюдений» над своими подопечными, все трудности и радости переживали вместе. Дети проводили совместные занятия, творческие посиделки, вместе гуляли, сажали деревья на «Аллее дружбы» и многое другое. Все это настолько укрепило дружбу ребят, что после завершения проекта школьники еще долго навещали своих подопечных.

Через игру школьники и дети с ОВЗ учились контактировать друг с другом на равных. На первых встречах школьники приглядывались к детям с ОВЗ, задавали родителям вопросы, пробовали играть. А вот уже со второй-третьей встречи размывались все границы, они становились настоящими друзьями.

Сложнее обстояли дела с родителями школьников. Некоторые были категорически против участия своего ребенка в проекте. Поэтому считаю очень важным беседовать с родителями, начиная с детского сада, в школах, техникумах и вузах на собраниях, круглых столах, больше освещать таких тем в СМИ.