Амурские мамы разбираются: мультфильм - он друг или враг?

Как правильно смотреть мультфильмы с детьми, чтобы потом не было мучительно больно за результаты? Эту тему в студии радио «КП-Благовещенск» (100.6 FM) обсуждали три мамы: журналисты Людмила Судейкина и Юлия Гоман и наша гостья - доцент кафедры конституционного права, кандидат юридических наук, директор образовательного центра «Лидер» и руководитель правового центра Европейской юридической службы Арпеник Галоян. Дискуссия вышла оживленной, к разговору подключились и наши слушатели.

Когда начинать?

Юлия Гоман:

- Начнем с главного: с какого возраста вообще начинать показывать ребенку мультфильмы? Да, есть мультфильмы без ограничения по возрасту, 0+. Но годовалому ребенку это может быть еще и не надо…

Арпеник Галоян:

- Я считаю, что ребенку незачем смотреть мультфильмы до трех с половиной лет. Есть все-таки медицинские показания: пока у ребенка не окреп зрительный анализатор, нельзя ему давать гаджеты, сидеть перед телевизором и так далее. Также мультфильмы порой приводят к перевозбуждению нервной системы ребенка. В этом возрасте дети уязвимы, их психоэмоциональное состояние неокрепшее, и мы можем своими неправильными действиями навредить. А потом мы получаем: дети перевозбуждаются, становятся неусидчивыми, необходимо водить их к психологам и многое другое.

Людмила Судейкина:

- А я встречала совершенно противоположное мнение у тех же психологов: правильно подобранные мультфильмы, без агрессивных сцен, наоборот, приучают ребенка к усидчивости.

Арпеник Галоян:

- Естественно, но я говорила про категорию детей до 3,5 лет. Конечно, потом им нужно развиваться, и главная задача родителя - правильно подобрать те самые мультфильмы, которые приведут не к нарушению психоэмоционального состояния ребенка, а наоборот, научат его правильно воспринимать жизнь, окружающую среду.

Арпеник Галоян, Юлия Гоман Людмила Судейкина.

Как выбрать?

Юлия Гоман:

- На что лучше ориентироваться, выбирая мультфильмы для ребенка: гендерные различия, возрастные ограничения, мнение критиков, свой личный вкус? Ведь нам самим в детстве нравилось одно, но не обязательно это должно нравиться теперь нашим детям.

Арпеник Галоян:

- Я не склонна ориентироваться на что-то одно. Нужно учитывать и возраст, и вкусы родителей, и современные тенденции. Нужно смотреть современные мультфильмы, мы не можем ребенка отгородить от того, что происходит в мире, от тех мультиков, которые выпускаются. Это целая индустрия, и мы не можем ее перечеркнуть и вырастить ребенка только на мультфильмах советского периода или сказках Пушкина, Чуковского и многих других замечательных авторов. Хотя я сама сторонник как раз этих сказок.

Юлия Гоман:

- Здесь важно еще и объяснить потом ребенку, почему какой-то мультфильм смотреть нельзя. Но проблема в том, что некоторые родители не вникают, почему он ребенку нравится, упирают на родительский авторитет: «Я сказал нельзя, и все!»

Арпеник Галоян:

- Я категорически против такого отношения! Никогда своим детям я не говорила: «Ты не должен смотреть этот мультфильм». Ребенку нужно всегда объяснять, почему. Если просто запрещаете, не объясняя, в этом случае в глазах ребенка вы, наоборот, теряете свой авторитет родителя. Лучше всего садиться с ним и смотреть несколько серий того или иного мультика, а потом обсуждать. Дети в три-четыре года уже способны к обсуждению. Просто им нужно правильно это объяснить.

Людмила Судейкина:

- Мы затронули тему гендерного разделения мультфильмов: одни - для девочек, другие - для мальчиков. И вот какой вопрос пришел от наших слушателей: «Во времена моего детства было много мультиков с супергероями мужского пола, а сейчас много супердевочек и суперженщин. Нелегко найти мультик для мальчика с ярко выраженным мужским персонажем, а не на вторых ролях»

Арпеник Галоян:

- Очень правильно подмечено! Сейчас в мультиках у девочек чаще бывают главные роли. То же можно видеть и в кино. И это неправильно. Сейчас почему-то нет принцев на белом коне, а девочкам внушают, что нужно все делать самой.

Какие лучше?

Юлия Гоман:

- Вечный спор «славянофилов» и «западников»: какие мультфильмы лучше - наши или зарубежные? Вот что пишут наши слушатели: «Лучше - хорошие. Мультфильмы Pixar или Ghibli больше дают уму и сердцу, чем «программные» советские поделки, снятые непонятно зачем и для кого. Разумеется, речь не идет о работах Норштейна, Хржановского и других мастеров. И у нас, и у них полно действительно хороших работ, но также полно и беспросветного шлака».

Арпеник Галоян:

- Согласна. Есть мультфильмы, которые непонятно, как вообще на экраны допустили.

Людмила Судейкина:

- Это, например, какие?

Арпеник Галоян:

- К примеру, «Эвер Афтер Хай». Несколько лет назад я посмотрела с ребенком несколько серий. И там были призывы к не очень хорошим действиям - не слушаться родителей, например. Высказывалось это не напрямую, но у ребенка это откладывается в голове.

Людмила Судейкина:

- Напоследок еще один комментарий наших слушателей: «Смотрим мультфильмы вместе с ребенком. Потом интересные сюжеты проигрываем сами. Последний раз смотрели мультик «Лео и Тиг», там звери прыгали по камням, чтобы в реку не упасть. Вечером раскидали подушки по полу и тоже прыгали, чтобы не утонуть в воображаемой реке. Еще всякие фразочки вставляю во время просмотра: «Видишь, милый, нельзя от мамы убегать на улице, вдруг там волк».

Арпеник Галоян:

- Мама - молодец! Преклоняюсь перед такими мамами, которые, несмотря на сумасшедший современный ритм жизни, находят время для своих детей.

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ВОПРОС РЕБРОМ

Когда лучше обойтись совсем без мультиков?

Юлия Гоман:

- Еще один комментарий от наших слушателей. Тоже актуальная проблема сейчас: «Думаю, все родители знакомы с ситуацией, когда, например, в поликлинике в очереди по часу сидишь и удержать трехлетку на месте невозможно. А бегать вместе с ним по коридорам и заглядывать везде, где хочется, тоже не вариант. Вот стоит ли в этом случае отвлекать внимание ребенка мультиками?»

Арпеник Галоян:

- Я считаю, что ни в коем случае нельзя в такие моменты давать ребенку планшет или телефон. Родитель сам себя утешает: вот, ребенок мой занят. Об этом нужно позаботиться заранее. Если у вас намечается поход в поликлинику и вы знаете, что просидите там час или больше, возьмите с собой развивающие карточки. У каждой семьи с детьми такие должны быть. Иначе это просто пренебрежительное отношение к своим детям: мы не хотим себя обременять другими проблемами, не хотим думать, что с собой взять, чтобы развлечь ребенка.

Людмила Судейкина:

- Но если вы одни сидите с карточками, а все вокруг - в телефоне, то и ваш ребенок, скорей всего, будет требовать телефон.

Арпеник Галоян:

- Согласна, у меня так и происходит. Ребенок ходит вокруг, просит: «Мама, дай телефон. Мальчик вон тоже с телефоном сидит, и девочка!» Мне приходится каждый раз объяснять, что не надо быть таким, как все.