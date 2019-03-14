Чиновника нужно знать в лицо: кто входит в состав правительства Приамурья

Знать тех, кто сидит у власти, должен каждый. И куда обращаться в случае проблем - тоже. «Комсомольская правда» представляет список чиновников, которые сейчас заправляют в правительстве Амурской области.

Орлов Василий Александрович

Должность: губернатор Амурской области

Орлов Василий Александрович. Фото: amurobl.ru

В 2002 году окончил МГИМО по специальности «Государственное и муниципальное управление». Был заместителем мэра Благовещенска, заместителем и министром экономического развития Амурской области. Перед назначением был советником Корпоративного университета ООО «СИБУР».

Телефон приемной: 596-002, факс 37-62-51

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135

Половайкина Татьяна Геннадьевна

Должность: первый заместитель председателя правительства

Половайкина Татьяна Геннадьевна. Фото: amurobl.ru

Имеет дипломы по специальностям «Бюджетный учет» и «Финансы и кредит». Неоднократно повышала квалификацию по актуальным направлениям своей деятельности, получила знак «Отличник финансовой работы».

Телефон приемной: 596-020

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 312

Строительство, транспорт и ЖКХ

Матюхин Павел Владимирович

Должность: заместитель председателя правительства

Матюхин Павел Владимирович. Фото: amurobl.ru

Окончил Дальневосточный технологический институт и Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации. Работал руководителем городского управления капитального строительства Благовещенска, возглавлял управление экономического развития и инвестиций области. В последнее время являлся советником губернатора области на общественных началах.

Телефон приемной: 596-016

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 343

Внутренняя и информационная политика

Кобелев Владимир Александрович

Должность: заместитель председателя правительства

Кобелев Владимир Александрович. Фото: amurobl.ru

До 2005 года был директором некоторых муниципальных управлений, затем стал депутатом Благовещенской городской Думы. Является заместителем председателя с декабря 2015 года.

Телефон приемной: 596-010

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 305

Социальная сфера

Лысенко Ольга Викторовна

Должность: заместитель председателя правительства

Лысенко Ольга Викторовна. Фото: amurobl.ru

Окончила АГМА. Была председателем комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламента и заместителем председателя правительства Амурской области. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет ученую степень - кандидат медицинских наук и ученое звание - доцент, почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Телефон приемной: 596-012

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 314

Сельское хозяйство, природные ресурсы, лесное хозяйство, пожарная безопасность, имущественные отношения

Нестеренко Александр Васильевич

Должность: заместитель председателя правительства

Нестеренко Александр Васильевич. Фото: amurobl.ru

Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». Работал в совхозах области, начиная с главного агронома до директора. Прошел путь от председателя исполкома районного Совета народных депутатов до заместителя председателя Заксобрания Амурской области. Заместителем председателя правительства Амурской области назначен в октябре прошлого года.

Телефон приемной: 596-014

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 303

Работа представительства Амурской области при администрации президента

Пак Пётр Валерьевич

Должность: заместитель председателя правительства

Пак Пётр Валерьевич. Фото: amurobl.ru

Имеет дипломы по специальностям «Геология нефти и газа» и «Экономика и управление предприятием». Был общественным советником губернатора Тюменской области по вопросам недропользования. 21 июня 2018 года назначен заместителем председателя правительства Амурской области.

Тел. 8-495-657-97-43

Факс: 8-495-657-97-41

Эл. адрес: predamur@amuobl.ru

Цифровизация и образование

Плутенко Андрей Долиевич

Должность: заместитель председателя правительства

Плутенко Андрей Долиевич. Фото: amurobl.ru

В 1983 году окончил Благовещенский технологический институт. Был ректором АмГУ с 1998 по 2007 и с 2012 по 2018 год. 8 августа 2018 г. назначен заместителем председателя правительства области. Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Доктор технических наук, профессор.

Телефон приемной: 596-008

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 550

Карзунин Игорь Владимирович

Должность: министр строительства и архитектуры

Карзунин Игорь Владимирович. Фото: amurobl.ru

Имеет два диплома по специальностям «Инженер-строитель» и «Экономист». Прошел путь от водителя-экспедитора, а затем и дизайнера одной из фирм области до директора. В ноябре 2018 года был назначен заместителем министра транспорта и строительства, а в январе этого года стал министром строительства и архитектуры Приамурья.

Телефон приемной: 223-484

Адрес: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, каб. 232

Артемьева Вера Ефимовна

Должность: министр финансов

Артемьева Вера Ефимовна. Фото: amurobl.ru

Имеет диплом по специальности «Экономика торговли». Не раз повышала свою квалификацию по актуальным направлениям деятельности. свою трудовую деятельность начинала с преподавателя экономики Благовещенского торгово-экономического колледжа. С 23 октября 2018 года стала министром финансов Амурской области.

Телефон приемной: 775-410, факс 53-27-71

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135

Венглинский Алексей Викторович

Должность: министр лесного хозяйства и пожарной безопасности

Венглинский Алексей Викторович. Фото: amurobl.ru

Свою трудовую деятельность начинал в качестве главного лесничего в Снежногорском лесхозе. В июне 2014 года назначен министром лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья. В апреле прошлого года назначен заместителем председателя правительства. В октябре стал министром лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Телефон приемной: 44-17-00

Адрес: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 173, каб. 300

Воробьёва Елена Валерьевна

Должность: министр юстиции

Воробьёва Елена Валерьевна. Фото: amurobl.ru

Замещала муниципальную должность ведущего специалиста управления образования администрации Елизовского районного муниципального образования, Камчатская область. 28 мая 2013 года назначена министром юстиции Амурской области.

Телефон: 596-025

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 335

Гордеев Сергей Николаевич

Должность: министр жилищно-коммунального хозяйства

Гордеев Сергей Николаевич. Фото: amurobl.ru

Имеет дипломы по специальностям «Теплотехническое оборудование промышленных предприятий» и «Водоснабжение, водоотведение, охрана и рациональное использование водных ресурсов». Работал машинистом, слесарем, водителем. Был первым заместителем мэра города Тынды. 21 февраля 2014 года назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.

Телефон приемной: 22-34-00

Адрес: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, каб. 43

Зеленин Александр Анатольевич

Должность: министр транспорта и дорожного хозяйства

Зеленин Александр Анатольевич. Фото: amurobl.ru

Имеет дипломы по специальностям «Учитель общетехнических дисциплин и труда» и «Юриспруденция». 14.06.2018 назначен министром транспорта и строительства Амурской области. Награжден медалью «За отличие в службе» 1, 2, 3 степени.

Телефон приемной: 22-39-36

Адрес: г. Благовещенск, ул. Зейская, 206, каб. 209

Киселева Наталья Викторовна

Должность: министр социальной защиты населения

Киселева Наталья Викторовна. Фото: amurobl.ru

Имеет дипломы по специальностям «Физика - информатика» и «Государственное и муниципальное управление». В 2016 году назначена министром социальной защиты населения Амурской области. Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Телефон приемной: 200-273

Адрес: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8, каб. 501

Кретов Юрий Александрович

Должность: министр по физической культуре и спорту

Кретов Юрий Александрович. Фото: amurobl.ru

По образованию - учитель физической культуры. В 2011 году стал деканом факультета физической культуры и спорта БГПУ. В 2015 году назначен министром по физической культуре и спорту Амурской области. Имеет почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

Телефон приемной: 770-127

Адрес: г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, 8

Маху Сергей Васильевич

Должность: министр природных ресурсов

Маху Сергей Васильевич. Фото: amurobl.ru

Имеет диплом по специальности «Экономист». В течение 12 лет работал в финансовых организациях на руководящих должностях. 28 сентября 2018 года назначен министром природных ресурсов Амурской области.

Телефон приемной: 23-16-40, факс 23-16-41

Адрес: г. Благовещенск ул. Ленина, 135, каб. 546

Олиферов Сергей Владимирович

Должность: министр имущественных отношений

Олиферов Сергей Владимирович. Фото: amurobl.ru

Имеет диплом по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начинал в качестве ведущего специалист юридического отдела комитета Администрации области по управлению государственным имуществом Амурской области. С 2012 года - заместитель министра имущественных отношений Амурской области; 9 октября 2018 года назначен министром имущественных отношений Амурской области.

Телефон приемной: 8 (4162) 23 16 31

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 550

Старкова Людмила Сергеевна

Должность: министр экономического развития и внешних связей

Старкова Людмила Сергеевна. Фото: amurobl.ru

Окончила АмГУ, специальность «Мировая экономика». Прошла путь от ведущего специалиста комитета экономики Администрации Амурской области в 2001 году до заместителя министра экономического развития Амурской области в 2017 году. Назначена министром экономического развития Амурской области 21 июня 2018 года.

Телефон приемной: 8 (4162) 232-105, 8 (4162) 232-100

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 518г

Турков Олег Александрович

Должность: министр сельского хозяйства

Турков Олег Александрович. Фото: amurobl.ru

Имеет дипломы по специальностям «Электроэнергетические системы и сети» и «Юриспруденция». Преподает в АмГУ на экономическом факультете. 14 июня 2018 года назначен министром сельского хозяйства Амурской области.

Телефон приемной: 33-36-10

Адрес: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, каб. 313

Субботин Андрей Юрьевич

Должность: министр здравоохранения

Субботин Андрей Юрьевич. Фото: amurobl.ru

Имеет дипломы по специальностям «Лечебное дело» и «Менеджмент организации». Имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Хирургия». Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ». С 24 ноября 2017 года - министр здравоохранения Амурской области.

Телефон приемной: 200-765

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 440

Юркова Ольга Александровна

Должность: министр культуры и национальной политики

Юркова Ольга Александровна. Фото: amurobl.ru

Прошла путь от специалиста управления культуры Администрации Амурской области до заместителя министра культуры и архивного дела Амурской области. 18 января 2018 года назначена министром культуры и национальной политики Амурской области. Награждена Благодарностями Министра культуры Российской Федерации.

Телефон приемной: 20-22-33

Адрес: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, каб. 208

Яковлева Светлана Вячеславовна

Должность: министр образования и науки

Яковлева Светлана Вячеславовна. Фото: amurobl.ru

Имеет диплом по специальностям «Учитель физики и математики» и «Менеджмент». Начинала свою карьеру с учителя математики и физики одной из школ области. С 2015 по 2018 год была заместителем мэра города Благовещенска. С 23.08.2018 по 31.08.2018 - исполняющий обязанности министра образования и науки Амурской области. С 31.10.2018 назначена министром образования и науки Амурской области.

Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8

Телефон: (4162) 226-510, факс 226-245

Е-mail : obr@amurobl.ru

КСТАТИ

Василий Орлов начал задумываться о новой команде еще в июне 2018 года, когда стал врио губернатора Приамурья.

- Есть кандидатуры по новой команде, но только в отношении тех должностей, с которых уйдут сотрудники в Минвостокразвития. Плюс в том, что мы приобретаем союзников в профильном министерстве, которые являются патриотами и будут продвигать интересы региона. Поэтому мы рассматриваем на эти должности людей, фамилии которых я сейчас, конечно, не буду называть, но в ближайшее время вы об этом узнаете. Мы говорим о четырех-шести должностях. Конечно, будем стараться замещать местными кадрами. У нас скамейка запасных не настолько длинная, как бы нам хотелось, но мы будем делать акцент на местных кадрах, - говорил Василий Александрович.