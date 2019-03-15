Календарь праздников для юных амурчан

В каждом возрасте у ребенка есть свои «горячие» сферы развития, важные праздники и особенности их проведения. Составляйте свой календарь праздников на каждый год - в буквальном смысле, рисуя, записывая, отмечая - как бы вам хотелось их отметить, чем порадовать ваше дитя, чему научить, что подарить и так далее.

В раннем детстве малышу важны красочность, чудеса, внешние атрибуты - и центральными праздниками для него будут Новый год и Рождество.

Как раз в 4-5 лет наступает время для пробования различных моделей и сценариев поведения, и ваша задача - дать возможность ребенку выбрать свою стратегию. Вы можете (не настаивая слишком сильно!) во время праздников вовлекать ребенка в коллективные игры и взаимодействия. Здесь становится важным день рождения.

- Примерно с 5-6 лет ребенок начинает думать: «А кто я? А какой я?» И это повод активно отметить выпускной в детском саду, затем привести ребенка в первый класс и больше рассказывать ему о нем самом, - рассказывает психолог Юлия Меньшикова. - Лет в 8-9 ребенок переключается на «А что я люблю? Что мне нравится? Куда меня тянет?», и это возраст, когда праздники - отличный способ предложить ребенку различные сферы развития, пробования себя в необычных обстоятельствах, видах спорта, ролях.

С 10-11 лет начинается интерес к противоположному полу, 12-14 - это время расцвета пубертата и, конечно, интереса к праздникам, связанным со своей ролью будущего взрослого («женско-мужские», день святого Валентина и так далее).

- Самый пик максимализма приходится на 15-18 лет, - продолжает Юлия. - И здесь нужно дать возможность своему чаду организовывать праздники по его вкусу, не перегибая с контролем, помня о своем детстве, но при этом не отстраняться от процесса целиком.

Календарь детских праздников с советами психолога

День рождения

После 5 лет обычно - это главный праздник. При этом важно понимать, что вы отмечаете сам факт появления и существования на земле такого прекрасного и неповторимого человека, как Маша, Саша, Наташа, Лиля или Егор. Поэтому в этот день много рассказывайте ребенку о нем, обязательно! Пишите ему открытки и письма, можете в течение года вести фото- или видеодневник и подарить в день рождения. Учите чувствовать свою уникальность, дарите свою любовь, не измеряйте ее в дорогих подарках, куда лучше - во внимании. Задумайтесь, в чем больше всего сейчас нуждается ваш любимый отпрыск? Чего он хочет? Дайте ему возможность самому поучаствовать в приготовлении к празднику (не в виде обязательной помощи в уборке или мытье посуды), а именно в придумывании своего дня рождения.

Новый год

Замечательный праздник, после дня рождения - самый любимый детьми. И не только из-за подарков. На западе есть прекрасная традиция - делать адвент-календарь Нового года. Это то, что поможет вам создать атмосферу праздника для всей семьи, сблизиться и прожить самые прекрасные мгновения в жизни. Маленькие подарки, рисунки и игрушки своими руками, волшебные пожелания всем людям, близким и далеким - с самого раннего детства вы учите вашего ребенка менять мир с помощью чудес. И не скупитесь сами на маленькие волшебные вещи - это так приятно! Детям постарше можно давать возможность самим становиться для кого-то Дедами Морозами, показывая своим примером, как небольшая забота буквально напитывает людей, позволяет им расцвести и засиять новогодним светом. А поможет вам в этом старый добрый Диккенс с его «Рождественскими повестями».

Выпускной

Выпускной в жизни маленького человека - всегда сродни определенной инициализации. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Поздравляйте ребенка с достижением определенного этапа. Расскажите ему о нем в течение всего этого этапа. Лучше с картинками (альбом, видеопрезентация и т. п.). Расскажите о своих чувствах в этот период. Расскажите, чему научился ваш сын или дочь, по вашему мнению (лучше, если это мнение будет не единственным - подключите других родственников, друзей дома, друзей ребенка и других значимых для него людей). Естественно, в каждом возрасте ребенка эти качества будут разными. Книга, которая отлично подготовит вас к таким важным событиям в жизни детей (а детям поможет прожить их с большей глубиной), - «Дорога уходит вдаль» Александры Бруштейн.

1 сентября (День знаний)

Увы, но для большинства детей это не праздник, а день начала ежегодной каторги. Исключение составляют разве что вдохновленные родителями первоклашки или немногие учащиеся частных гимназий, вальдорфских школ и других альтернативных заведений, где действительно интересно учиться. Что с этим делать? Вы можете облегчить для вашего ребенка бремя школы, если будете подходить к этому процессу разумно. И отметить есть что - начало испытаний, проверку на стойкость, терпение и так далее. Обязательно хвалите ребенка в этот день и говорите о его сильных качествах. Дарите ему что-то необычное, связанное с областью его личных интересов (область знаний, которую ваше чадо готово копать сейчас само, без всякой обязаловки): атлас/книгу о путешествиях/динозаврах, новую вышивку, телескоп/микроскоп и т. д. Прекрасная книга (в первую очередь для первоклашки), которая поможет справиться с социализацией в школе - Ульф Нильсон «Один на сцене». А вот подросткам постарше (14 - 17) к прочтению обязателен «Дом, в котором…» Мариам Петросян.

День святого Валентина

Я советую приглядеться к тому, как вы сами воспринимаете этот праздник и как себя ведете. Поскольку день св. Валентина пришел к нам с запада, то традиций его отмечания у нас нет. Однако есть некоторые штампы - в сознании большинства людей это праздник «половинки», без которой, как принято считать, невозможно быть счастливым. Поэтому на самом деле огромное количество взрослых людей в этот день испытывают горечь и впадают в депрессивное состояние, потому что у них на данный момент нет «половинки». Постарайтесь не навязывать вашему ребенку этот стереотип (каждый человек целостен) и не слишком углубляйтесь во внешние атрибуты типа «сердечек». Вместо того чтобы выпытывать у ребенка о его симпатиях или заставлять его непременно вручать кому-либо «валентинки», посмотрите, как у него обстоят дела с проявлением любви к другим. Особенно внимательными стоит быть к подросткам лет 12-13, когда пубертат в самом разгаре, чувства все - всамделишные, и трагедии - нешуточные…. Из современной литературы попробуйте почитать серию белорусской писательницы Марии Бершадской - там и о школе, и о чувствах, и о стереотипах…

Хэллоуин

Ребенка до 7-8 лет празднование Хэллоуина может напугать. С 8-9 лет дети сами начинают активно использовать и десакрализировать атрибутику смерти, тем самым проходя определенный этап взросления. В 12-14 лет подростки увлекаются этим не на шутку, и нужно дать им возможность выплескивать эмоции, связанные с этим праздником, не запрещая, а, по возможности, глубоко участвуя в организации подобных праздников. С другой стороны, помните, что страх перед смертью и всем, что с ней связано, может быть глубоко индивидуален, особенно если ваш ребенок пережил смерть кого-то из близких ему людей. Поэтому ни в коем случае не навязывайте, не стыдите ребенка, если он не хочет участвовать в школьном Хэллоуине, не упрекайте в трусости (особенно мальчиков).

День защиты детей

Сама формулировка «защита детей» звучит довольно странно. «Первый день лета» звучит куда лучше. Этот день прекрасно подойдет для активного отдыха вместе с ребенком любого возраста. Отличный повод показать младшему поколению, какие прекрасные возможности открываются перед ним летом. Бадминтон в парке или совместный поход в лес с палаткой, соревнование по бегу или качели для детей и взрослых, а может быть, аквапарк и катание на лошадях - придумайте что-нибудь, что порадует всю семью. Вспомните, какое это прекрасное чувство - когда лето впереди! А поможет вам в этом шедевр Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков».

23 Февраля, 8 Марта

Еще два неоднозначных праздника, связанных с жесткой гендерной закрепленностью советского человека. Каждый человек гораздо больше, чем его пол, - и постарайтесь говорить об этом с ребенком не раз в год, а чаще. Отмечать этот день или нет - решайте сами. Но в детском саду/школе ребенку точно придется столкнуться с полным набором гендерных ограничений: делать открытку/бумажные цветы маме и бабушке, лепить танк папе/дедушке, судорожно вспоминать, кто еще из «условных защитников Отечества» есть в семье и можно ли так назвать дядю-музыканта, никогда не служившего в армии. Что с этим делать? Обсуждать в семье. Говорить о мужественности и женственности, о многообразии всего этого в людях, читать биографии женщин-летчиц и мужчин-педагогов. Прекрасный человек Януш Корчак, его жизнь и книги непременно вдохновят вас и ваших детей расширить свои взгляды на мужчин и женщин. Из современной литературы, которая подойдет подростку, - Ульф Старк «Чудаки и зануды».

Рождественские праздники. Пасха. Масленица

Главное - это глубинный смысл каждого праздника. Рождества - как Чуда и Надежды. Масленицы - как торжества над Зимой и провожания, сжигания прошлого. Пасхи - победы над Смертью и посвящения себя делу служения человечеству. Обязательно разговаривайте с детьми об этом, но не занудствуйте. И опять-таки - начинайте с себя, ищите Бога внутри себя, не лицемерьте перед ребенком и не изображайте глубокую воцерковленность, если ее нет.

Комментарий эксперта

Екатерина Зяблина, руководитель семейного центра «Карамель»:

- При организации праздника важно подбирать игры по возрасту, чтобы ребенок мог с ними справиться и ему было интересно. Если малыши любят играть в простые игры, то старшим нужно давать более сложные задания. Допустим, квесты, какие-то логические загадки. Дети очень любят разгадывание тайн.

Не стоит забывать о различии в активности детей разного возраста. Если большие дети, допустим, могут быстро бегать в эстафетах, то для малышей нужно создавать мягкие условия подвижных состязаний. Почему нельзя соединять детей разного возраста? Потому что во время игры большие могут задеть маленьких случайно. В итоге из-за слез праздник будет испорчен. Поэтому мы делаем отдельно праздники для маленьких и отдельно для больших детей.

Если мы проводим праздник для детей младше 3 лет, то обязательно следим, чтобы у аниматоров костюмы были с открытым лицом. Это делается для того, чтобы малыши понимали, что с ними играет не медведь и не тигр, а переодетый человек. Ведь маленькие дети верят всему. Даже мягкие игрушки для них живые, что говорить о двигающихся персонажах. Между тем большим ребятам, наоборот, нужно больше волшебства. Чем больше ты добавишь сказки в праздник, тем будет интереснее.

Также существуют временные рамки. Все зависит от самого праздника и от его насыщенности. Если каждый этап мероприятия подобран очень грамотно, то для малышей праздник может длиться до 40 минут. Если помещение и люди для ребенка новые, то на это лучше потратить 20-30 минут, не больше.

Для детей постарше программа может длиться и час, и два. Все зависит от того, как она построена. Для праздников важно чередование деятельности.

Кстати

Кроме традиционных, благовещенские родители проводят для первоклашек «Прощание с букварем». Также мамы и папы устраивают для детей обучающие праздники. Например, по теме «География», где дети, играя, изучают мировые континенты. Еще в Благовещенске для детей проводят «День лошади» и «Дни именинников».

Полезный совет родителям

Чтобы детский праздник прошел на ура, специалисты советуют основное внимание сосредоточить на продумывании концепции. Если у вас будет четкий план, то все получится. А заботу о внешних деталях: тематической посуде, шапочках, свистульках и т. д. можно отодвинуть на второй план. Также очень важно уметь организовать детей вместе, чтобы никто не разбегался во время заданий и конкурсов.

Другое мнение

О Хэллоуине и Дне святого Валентина

Отец Валерий, настоятель Свято-Никольского храма, г. Свободный:

- Для людей нехристианской культуры Хэллоуин - один из поводов, как говорят, «оторваться» и расслабиться. Люди делают то, что им нравится, что они хотят делать. А если мы говорим о людях христианской культуры, то для таких людей праздник Дня всех святых в том виде, в каком он сейчас празднуется, это вещи несовместимые. Основной посыл праздника Дня св. Валентина - это пожелание любви. В этом, конечно, нет ничего дурного. Можно заметить, что помимо пожелания любви, мечтания о любви, о любви надо еще молиться. Да, был такой святой Валентин, мученик, который принял смерть за Христа. Но то, что ему приписывают сейчас, отношения к нему не имеет. Но раз он многими считается покровителем любви, то можно прийти и помолиться ему, чтобы он дал не только любовь человеческую, но и любовь к Богу.