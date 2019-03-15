Сезон клещей в Приамурье может начаться раньше из-за теплой погоды

Теплая весна принесет нам одну неприятность - эпидемиологи говорят, что обычно спящие под снегом клещи проснутся раньше обычного. Снега близ Благовещенска уже очень мало, стоят удивительно теплые для марта деньки. Кровососы могут оттаять и начать кусаться уже в начале апреля. А их возле областного центра немало.

- В Благовещенске в 2018 году пострадали от укусов клещей и обратились за медицинской помощью в прошлом году 485 человек, в том числе 135 детей, что на 11,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Серопрофилактика проведена по показаниям 51 человеку. Исследовано 670 клещей, выявлено 2 инфицированных риккетсиями, 8 - боррелиями. Случаев заболеваний клещевыми инфекциями среди жителей областного центра не зарегистрировано, - рассказала начальник управления отдела опеки и охраны здоровья мэрии Благовещенска Елена Калашникова.

Благовещенск, как и ряд центральных районов Приамурья, эндемичными по клещевому энцефалиту не являются. То есть кровососов, переносящих эту смертельно опасную для человека заразу, здесь нет. Но других инфекций, тоже неприятных, в наших местных клещах хватает - боррелиоза, риккетсиоза и прочего. От них прививок обычно не ставят. А вот от клещевого энцефалита вакцина есть, и защищает она прекрасно. Поэтому, если собираетесь ехать на север области или в регионы страны, где этот вирус можно подхватить, прививка необходима.

- Хотя сезон активности клещей еще не наступил, но уже сегодня необходимо позаботиться о своем здоровье и предпринять превентивные меры. Особое внимание необходимо уделить вакцинации, если в теплый сезон планируются поездки в эндемичные районы Амурской области, особенно это касается детей, которые будут отдыхать в загородных лагерях, - заявила мэр Благовещенска Валентина Калита.

В целом по Приамурью, кстати, в прошлом году клещи покусали более двух тысяч человек. В 47 случаях клещи были заражены вирусом энцефалита.

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В случае укуса клеща не рекомендуется снимать его самостоятельно, следует обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт, детские поликлиники или другие медицинские организации в районах области. Клеща аккуратно снимут и проверят на наличие инфекций. А заодно и вам помогут, если прививку вы не делали и есть риск подхватить заразу.