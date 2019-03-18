Как амурчанам подготовиться к поездке за границу с ребенком

На днях коллега рассказала историю: ее дочь с полуторагодовалым ребенком поехала в другую страну, и в первый же день отпуска малыш напугал родителей высокой температурой. Все обошлось, однако страху семья натерпелась немало. Не запаниковать в такой ситуации сложно: ты находишься в другом государстве, с собой минимум лекарств, врачи говорят на другом языке. А если ехал не по путевке и сэкономил на страховке, то даже обратиться не к кому!

Мы решили разузнать, как подготовиться к любому развитию событий: застраховаться, правильно собрать багаж и аптечку, а также предупредить различные заболевания.

Предупрежден, вооружен, застрахован

Обо всех аспектах поездок с детьми за пять минут не расскажешь, считает руководитель одной из туристических фирм Благовещенска Оксана Гаврилова. На эту тему она проводит часовые эфиры, подробно разбирает с родителями все возможные нюансы.

- Говорить можно о многом, начиная с юридического аспекта, - рассказывает эксперт. - Например, необходимо иметь свидетельство о рождении, загранпаспорт - почему-то очень часто забывают, что он нужен даже грудничкам. Если ребенок едет с бабушками-дедушками, то необходимо нотариальное согласие на выезд ребенка за границу либо от одного, либо от двух родителей. Если выезд с одним из родителей, то здесь зависит от страны - иногда согласие требуется, а иногда нет.

Обязательным руководитель турфирмы называет и наличие страхового полиса. Если вы покупаете групповой тур, то можно не волноваться - медицинская страховка и так включена. Если же поездка самостоятельная, то можно обратиться в любую туристическую или страховую компанию. Как правило, в результате вы получите страховой полис на 30 или 40 тысяч условных единиц - долларов для Азии, евро для Европы.

- Полис путешественника обычно покрывает все случаи, кроме солнечных ожогов, тепловых ударов, аллергических реакций на солнце, состояние алкогольного опьянения, экстремальные виды спорта, обострение хронических заболеваний, стоматологию и гинекологию, - перечисляет Оксана Гаврилова. - К экстремальным видам спорта в Азии относят и вождение байков - то есть компании чаще не считают аварии страховыми случаями. К не страховым случаям тоже нужно быть готовыми, поэтому мы всегда рекомендуем туристам иметь с собой резервную сумму на пластиковой карте.

Финансовая подушка безопасности может пригодиться, даже если вы столкнетесь с заболеванием, которое страховка покрывает. Некоторые компании могут не принять обращение по полису в выходной. В таких случаях предлагают идти в конкретный госпиталь, оплачивать прием у специалиста и лекарства, а уже дома подавать заявление на возмещение. Но учтите - для этого нужно сохранить все чеки!

Собираем аптечку

Управление Роспотребнадзора по Амурской области регулярно предупреждает путешественников, что КНР, Таиланд и Вьетнам являются неблагополучными по многим заболеваниям. Как обезопасить ребенка от них, рассказала заместитель главного врача Детской городской клинической больницы Светлана Дударикова.

- Ребенок должен быть полностью привит по национальному календарю, также можно дополнительно сделать прививки от ротавирусной и энтеровирусной инфекций, - советует врач. - В поездке необходимо соблюдать правила личной гигиены. Обязательно мыть руки перед едой, пить и полоскать рот при чистке зубов бутилированной водой. И, конечно, не питаться в уличных забегаловках во избежание отравлений.

Еще несколько правил касаются пляжного отдыха. Например, так как солнце в азиатских странах очень активно, детям до четырех лет желательно находиться в тени. Если же на солнце выйти все-таки хочется, то максимум на 10-15 минут, иначе ребенок может запросто «сгореть».

- Не стоит забывать о детских солнцезащитных кремах, а после нахождения на солнце - наносить молочко на основе пантенола, - продолжает Светлана Александровна. - Кроме того, на солнце обязательно нужно накрывать голову косынкой или панамкой, одежду надевать легкую, но с длинным рукавом, чтобы кожа была максимально прикрыта.

Чтобы предупредить укусы, стоит пользоваться репеллентами - кремами или спреями от назойливых насекомых. Если же вас или ребенка все-таки «цапнули», можно принять антигистаминные средства или использовать мазь от укусов. Их стоит положить в дорожную аптечку наравне с другими препаратами.

- Если есть хронические заболевания, то берем соответствующие препараты - те, что вы постоянно принимаете, - рассказывает Светлана Дударикова. - Для ребенка необходимо положить в аптечку жаропонижающие и противоаллергические препараты, средства от порезов и ссадин, перевязочный материал. Можно взять абсорбенты - например активированный уголь, - и противовирусные препараты на основе интерферонов. Также необходимо прихватить крем на основе пантенола, солнцезащитные средства. Причем последние лучше покупать в России.

При этом врач советует не пренебрегать помощью специалистов:

- Если вы видите, что не справляетесь - у ребенка высокая температура, многократная рвота, серьезная травма - то нужно звонить по номеру, указанному в страховке.

КСТАТИ

Ещё в прошлом году управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало информацию о том, как защититься от инфекционных заболеваний во время отдыха за границей. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

1. Перед поездкой просмотрите свой прививочный сертификат. И взрослым, и особенно детям рекомендуется быть привитыми по национальному календарю (дифтерия, коклюш, столбняк, корь, эпидемический паротит, краснуха, вирусный гепатит В, полиомиелит).

2. Основной комплекс профилактических прививок дети получают до 6 лет, поэтому специалисты областного Роспотребнадзора не рекомендуют брать в поездку малышей до этого возраста;

3. Чтобы предупредить острые кишечные инфекции, соблюдайте меры профилактики: употребляйте бутилированную воду, мойте фрукты и овощи только безопасной кипяченой или бутилированной водой, старайтесь не заглатывать воду при купании;

4. Соблюдайте меры защиты от насекомых: закрывайте окна в номерах сеткой, пользуйтесь репеллентами, старайтесь не гулять в вечернее время рядом с пресными водоемами;

5. Если по возвращении вы почувствовали недомогание - не занимайтесь самолечением, а срочно обратитесь к врачу.