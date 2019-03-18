2019-03-18T09:58:11+03:00
История современности

Может ли сейчас повториться «даманский конфликт»?

В этом году исполнилось полвека со дня самого крупного в современной истории советско-китайского вооруженного конфликта на острове Даманском
Юлия ГОМАН
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Начало конфликта на Даманском. Это последний кадр, который успел сделать пограничник Николай Петров, перед тем как китайцы начали стрелять.Начало конфликта на Даманском. Это последний кадр, который успел сделать пограничник Николай Петров, перед тем как китайцы начали стрелять.
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«Написал маме - получил 15 суток»

Вооруженный конфликт случился в 1969 году, но, как отмечают историки и военные, провокации с китайской стороны были и раньше - начиная с середины 60-х годов.

- Провокации исчислялись тысячами. В апреле 65-го 200 китайцев зашли на нашу территорию и вспахали 80 гектаров земли. И сказали, что они пашут на своей территории. Они постоянно ловили рыбу у нашего берега, вели пропаганду, включали громкоговорители и так далее. И это продолжалось несколько лет, - рассказал кандидат исторических наук, старший преподаватель ДВОКУ Виктор Омельчак на открытой лекции о событиях на Даманском в Амурской областной научной библиотеке.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель ДВОКУ Виктор Омельчак. Фото: Юлия ГОМАН

Кандидат исторических наук, старший преподаватель ДВОКУ Виктор Омельчак.Фото: Юлия ГОМАН

Доходило даже до драк между китайцами и советскими пограничниками. 2 марта, казалось, будет очередная подобная провокация. Однако ночью на Даманском высадился целый отряд китайских военнослужащих, которые начали стрелять по нашим пограничникам. В течение двух недель после этого военные на Дальнем Востоке находились в состоянии боевой готовности.

- Я в то время был капитаном, служил в отдельном ракетном полку стратегического назначения в 70 километрах от Хабаровска и 200 с небольшим километрах от Даманского, - вспоминает Виктор Омельчак. - Ракеты у нас были термоядерные, мы стояли в боевой готовности. Спали, как говорится, у ракет. И один солдат из Красноярска написал маме письмо: «Дорогая мама, ты не волнуйся, наши ракеты повернуты на Китай». Цензура это письмо перехватила, и он схлопотал 15 суток.

Бои продолжились 15 марта, а развязка наступила, когда советские военные открыли огонь из реактивных систем залпового огня «Град».

Такого больше не будет

По официальным данным, в первый день конфликта погиб 31 советский пограничник. Однако в газеты в то время подавалась информация в смягченном виде. Что на самом деле творилось на Даманском, знает Нина Копыцына. Она в то время работала в штабе округа в Хабаровске.

Нина Ивановна Копыцына во время событий на Даманском работала в штабе округа в Хабаровске. Фото: Юлия ГОМАН

Нина Ивановна Копыцына во время событий на Даманском работала в штабе округа в Хабаровске.Фото: Юлия ГОМАН

- Я родила сына в январе 1969-го, а в начале марта меня уже отозвали из декретного отпуска. Через нас проходили совершенно секретные и секретные документы, все достоверные факты. Мы всегда поражались, что в газетах это все было в уменьшенном виде - и количество погибших, и количество участников. Но мы понимали, это политика, - вспоминает Нина Ивановна. - Я думаю, что сейчас таких конфликтов уже не будет. Я и тогда верила, что справедливо именно дружить с Китаем. И не я одна так думала. Мы были молодыми, и нам постоянно на лекциях, на учениях говорили, что китайский народ - это дружественный народ. И я через всю жизнь пронесла это чувство дружественного отношения к китайцам. Но если политика вторгается в эти отношения, то получаются такие конфликты.

О том, что событий, подобных даманским, больше не повторится, говорит и председатель Амурского филиала военно-научного общества Станислав Сахончик. Кстати, он и сам служил в то время на Дальнем Востоке.

- Эти события невозможны сейчас. Дело в том, что Китаю это не надо. Все, что нужно, - газ, лес, другое сырье - китайцы покупают. Вперед идет юань, - считает Станислав Митрофанович. - Еще в то время нам говорилось так: если они только полезут вперед, позади них окажется выжженная земля, Китая не будет как такового. И они это знали. Если они захотят ядерную войну с нами устроить, то будет радиоактивная пустыня с обеих сторон. Так что локальных конфликтов на границе с Китаем не будет.

Председатель Амурского филиала военно-научного общества Станислав Сахончик. Фото: Юлия ГОМАН

Председатель Амурского филиала военно-научного общества Станислав Сахончик.Фото: Юлия ГОМАН

СПРАВКА «КП»

Даманский - остров площадью 0,74 квадратных километра на реке Уссури. Свое название он получил в 1888 году во время изысканий для прокладки Транссибирской железной дороги - в память о погибшем во время бури инженере-путейце Станиславе Даманском, чье тело нашли возле этого острова. Ныне остров принадлежит КНР, до 1991 года он был предметом постоянных территориальных споров между СССР и Китаем.

В марте 1969 года на Даманском произошел советско-китайский пограничный конфликт. После многочисленных провокаций китайские военные вторглись на остров и попытались его захватить. Во время тех событий погибли 58 советских военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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