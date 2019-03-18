Может ли сейчас повториться «даманский конфликт»?

«Написал маме - получил 15 суток»

Вооруженный конфликт случился в 1969 году, но, как отмечают историки и военные, провокации с китайской стороны были и раньше - начиная с середины 60-х годов.

- Провокации исчислялись тысячами. В апреле 65-го 200 китайцев зашли на нашу территорию и вспахали 80 гектаров земли. И сказали, что они пашут на своей территории. Они постоянно ловили рыбу у нашего берега, вели пропаганду, включали громкоговорители и так далее. И это продолжалось несколько лет, - рассказал кандидат исторических наук, старший преподаватель ДВОКУ Виктор Омельчак на открытой лекции о событиях на Даманском в Амурской областной научной библиотеке.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель ДВОКУ Виктор Омельчак.Фото: Юлия ГОМАН

Доходило даже до драк между китайцами и советскими пограничниками. 2 марта, казалось, будет очередная подобная провокация. Однако ночью на Даманском высадился целый отряд китайских военнослужащих, которые начали стрелять по нашим пограничникам. В течение двух недель после этого военные на Дальнем Востоке находились в состоянии боевой готовности.

- Я в то время был капитаном, служил в отдельном ракетном полку стратегического назначения в 70 километрах от Хабаровска и 200 с небольшим километрах от Даманского, - вспоминает Виктор Омельчак. - Ракеты у нас были термоядерные, мы стояли в боевой готовности. Спали, как говорится, у ракет. И один солдат из Красноярска написал маме письмо: «Дорогая мама, ты не волнуйся, наши ракеты повернуты на Китай». Цензура это письмо перехватила, и он схлопотал 15 суток.

Бои продолжились 15 марта, а развязка наступила, когда советские военные открыли огонь из реактивных систем залпового огня «Град».

Такого больше не будет

По официальным данным, в первый день конфликта погиб 31 советский пограничник. Однако в газеты в то время подавалась информация в смягченном виде. Что на самом деле творилось на Даманском, знает Нина Копыцына. Она в то время работала в штабе округа в Хабаровске.

Нина Ивановна Копыцына во время событий на Даманском работала в штабе округа в Хабаровске.Фото: Юлия ГОМАН

- Я родила сына в январе 1969-го, а в начале марта меня уже отозвали из декретного отпуска. Через нас проходили совершенно секретные и секретные документы, все достоверные факты. Мы всегда поражались, что в газетах это все было в уменьшенном виде - и количество погибших, и количество участников. Но мы понимали, это политика, - вспоминает Нина Ивановна. - Я думаю, что сейчас таких конфликтов уже не будет. Я и тогда верила, что справедливо именно дружить с Китаем. И не я одна так думала. Мы были молодыми, и нам постоянно на лекциях, на учениях говорили, что китайский народ - это дружественный народ. И я через всю жизнь пронесла это чувство дружественного отношения к китайцам. Но если политика вторгается в эти отношения, то получаются такие конфликты.

О том, что событий, подобных даманским, больше не повторится, говорит и председатель Амурского филиала военно-научного общества Станислав Сахончик. Кстати, он и сам служил в то время на Дальнем Востоке.

- Эти события невозможны сейчас. Дело в том, что Китаю это не надо. Все, что нужно, - газ, лес, другое сырье - китайцы покупают. Вперед идет юань, - считает Станислав Митрофанович. - Еще в то время нам говорилось так: если они только полезут вперед, позади них окажется выжженная земля, Китая не будет как такового. И они это знали. Если они захотят ядерную войну с нами устроить, то будет радиоактивная пустыня с обеих сторон. Так что локальных конфликтов на границе с Китаем не будет.

Председатель Амурского филиала военно-научного общества Станислав Сахончик.Фото: Юлия ГОМАН

СПРАВКА «КП»

Даманский - остров площадью 0,74 квадратных километра на реке Уссури. Свое название он получил в 1888 году во время изысканий для прокладки Транссибирской железной дороги - в память о погибшем во время бури инженере-путейце Станиславе Даманском, чье тело нашли возле этого острова. Ныне остров принадлежит КНР, до 1991 года он был предметом постоянных территориальных споров между СССР и Китаем.

В марте 1969 года на Даманском произошел советско-китайский пограничный конфликт. После многочисленных провокаций китайские военные вторглись на остров и попытались его захватить. Во время тех событий погибли 58 советских военнослужащих.