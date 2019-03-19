Благовещенские «кирпичи» ушли в подполье

В конце прошлого года амурчан огорошила новость - с января привозить из-за рубежа без пошлин можно максимум 25 килограммов товаров стоимостью до 500 евро. Нововведение, несомненно, огорчило любителей шопинг-туров, но сильнее всего оно затронуло пресловутых «кирпичей». Ведь именно им было выгодно, чтобы люди могли проходить через границу с огромными баулами - в такие турист мог и свои покупки положить, и товары для последующей продажи. А что же теперь?

Нарушений стало больше

Амурчане неожиданно быстро приспособились к переменам. Пассажиропоток не просто не уменьшился - он вырос! По данным Благовещенской таможни, через пункт пропуска в областной столице за январь-февраль в обе стороны прошли порядка 61 тысячи россиян. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года путешественников было около 50,5 тысячи. Разница достаточно велика, чтобы предположить - тут не обошлось без «кирпичей». Как будто они решили привлечь как можно больше народа, чтобы количество ввозимых товаров не снизилось.

- Конечно, «кирпичи» и «фонари» есть, я их регулярно вижу, - рассказала амурчанка Екатерина, регулярно посещающая Китай. - Просто раньше это было более активно. Я думаю, сказалось появление сайтов типа Aliexpress, выход на другие регионы - сейчас из той же Москвы идет большой товаропоток. А нововведение с 25 килограммами неудобно даже с точки зрения туризма. Потому что вы, когда в отпуск едете, везете чемодан весом минимум 15 килограммов.

Возможно, именно поэтому в этом году увеличилось количество дел об административных правонарушениях, связанных с превышением количества и стоимости ввозимых товаров личного пользования. Если в январе-феврале 2018 года было возбуждено 27 дел, то на этот раз - 39. Были ли это попавшиеся на перевозке коммерческих партий «фонари», или обычные туристы, оказавшиеся не в курсе нововведений, неизвестно.

«Фонарей» находят сами

Чтобы разобраться в ситуации, мы решили поговорить с самими «кирпичами». Тут и обнаружилось, что они ушли в глубокое подполье. Если раньше объявления «Требуются люди для поездок фонарем в Китай» беззастенчиво развешивали на домах и столбах, то теперь отыскать не удалось ни одно. Поиск в социальных сетях тоже не особо помог: наш корреспондент смог выйти лишь на двоих представителей «кирпично-фонарного» бизнеса, но оба от комментариев отказались.

Не зря в Благовещенске установили памятник «челнокам». Дело их здесь живет. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Точно так же отказались и другие перевозчики, некоторые даже бросали трубки. Сложилось впечатление, что теперь они начали работать осторожнее, по знакомству. Однако это не совсем так. По словам некоторых туристов, «кирпичи» могут беззастенчиво подойти на таможне в Хэйхэ. Некоторые присоединяются к туристическим группам, везут товар сами и предлагают подзаработать попутчикам.

- Можно стоять возле нашей таможни, курить, и к тебе обязательно подойдет «кирпич» с предложением на обратном пути привезти какой-то товар, - поделился благовещенец Алексей.

Не зря все-таки Благовещенск - первый город, где установили памятник «челнокам». Дело их здесь живет, несмотря ни на какие новшества и законы. Разве что перевозчики сейчас действуют более скрытно, предпочитая не размещать объявления, а самостоятельно выходить на туристов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году Благовещенским таможенным постом Благовещенской таможни было возбуждено 320 дел об административных правонарушениях в связи с недекларированием или недостоверным декларированием товаров, а также несоблюдением запретов и ограничений на ввоз товаров.

Вынесены решения о наказании на общую сумму порядка 6,9 миллиона рублей, из них штрафов - 488,9 тысячи рублей, конфискаций - 6,7 миллиона рублей.