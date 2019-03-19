2019-03-19T07:56:55+03:00
Общество

В Приамурье начались природные пожары

В девяти районах уже введен противопожарный режим - палы сухой травы здесь тушат по нескольку раз на дню
Вадим МАРЬИН
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Пожарные, спасатели, добровольческие дружины приведены в боевую готовность. Фото: Пресс-служба правительства Амурской областиПожарные, спасатели, добровольческие дружины приведены в боевую готовность. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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На выходных солнышко припекло. Ну и, само собой, загорелось. Пострадала территория Березовского заказника, трава горела под Благовещенском, Тамбовкой, Белогорском, Серышевом, Ивановкой, Свободным… Несколько снежных дней в середине этой недели, говорят в МЧС, ситуацию не спасут. К выходным снова будет очень тепло и ветрено, трава будет гореть и дальше.

Власти вообще дают неблагоприятный прогноз по природным пожарам на этот год. Стоит ждать даже введения режима ЧС: снега очень мало и он быстро тает. Даже на севере региона к 30 марта исчезнет снежный покров, а это значит - загорится тайга.

- Учитывая вышеизложенное, а также проведя анализ снегозапасов и прогноза развития в динамике среднесуточных температур, решено установить пожароопасный сезон с 15 марта на территории городов Благовещенск и Белогорск, Благовещенского, а также Белогорского, Ивановского, Мазановского, Октябрьского, Серышевского и Тамбовского районов, - заявил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.

Пожарные, спасатели, добровольческие дружины приведены в боевую готовность. Что радует - в этом году решили, наконец, пополнить штат лесных инспекторов. Их теперь у нас более двухсот человек, будет кому следить за лесом. Но и обывателей просят не расслабляться.

- Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов, леса горят и из-за небрежного обращения с огнем граждан. Связано это и с уборкой садовых участков и массовым выездом населения на природу, - говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

За брошенные у дороги окурки и шашлычки на природе обещают строго карать. Полиция и пожарные уже начали рейды, во время пожароопасного сезона они имеют полное право штрафовать нарушителей по полной программе.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

За нарушения в области пожарной безопасности установлена административная ответственность в виде штрафа:

- на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

- на юридические лица - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

При введении особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается в разы и составит:

- для граждан - от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

В случае перехода огня на имущество физических и юридических лиц, причинение крупного материального ущерба, а также уничтожения лесных насаждений в результате пожара виновному грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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