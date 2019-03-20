«Ветер сновидений» унесет амурчан в «Крымскую весну»: какие выставки пройдут в Благовещенске в ближайшие дни

«Создавая реальность» и «Крымская весна»

На обеих выставках, открывшихся в Доме ремесел 15 марта, представлены работы преподавателей и студентов Амурского педагогического колледжа. «Создавая реальность» - это более 300 творений в самых разных техниках. Есть здесь и керамика, и батик, и художественная графика, а также изделия из дерева и многое другое. «Крымская весна» - это, прежде всего, картины, показывающие красоту полуострова, его природу и культуру, виды набережной, теплого моря и не только. Обе выставки будут работать до 29 марта.

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

«Ветер сновидений»

Выставка декоративно-прикладного искусства Елены Брест, члена Союза художников России, открывается в областном краеведческом музее 22 марта в 15.00. Здесь можно будет увидеть более 40 изделий из обожженной глины - это декоративные тарелки и панно, скульптура и мелкая пластика. Все это выполнено в неповторимом стиле автора, сочетающем в себе сюжеты и образы из сновидений, фантазий и детских сказок. Выставка будет работать до 21 апреля.

«Вдохновение. Творчество. Мастерство»

Еще одна выставка также начнет свою работу 22 марта. Она приурочена ко Дню работника культуры, и здесь будут представлены работы разных авторов. Все они объединены одной темой - люди творческих профессий. Художники и скульпторы XX-XXI веков изображали поэтов и писателей (Тыркова Е. П. «Цветы Есенину» и И. М. Литовченко «Чехов на Амуре»), актеров и актрис (Левитин А. П. «Портрет народного артиста СССР Олега Басилашвили»), музыкантов (В. А. Игошев «Портрет Дина Рида»), художников (А. П. Левитин «Портрет художника Виталия Добрынина»). Также на выставке будут сюжетные полотна В. А. Липеца «Воскресный день (цирк)», Г. А. Дарьина «Дом-музей Некрасова Н. А.» и другие. Выставка будет работать до 10 апреля.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

«Останови огонь»

А эта фотовыставка посвящена серьезной и ныне актуальной теме. На ней собраны материалы, показывающие работу добровольных лесных пожарных в разных регионах страны - и это не только фотографии, но и короткометражные фильмы. Организаторы обещают также, что посетители смогут примерить пожарное оборудование и экипировку и даже увидеть мир после природной катастрофы глазами маленького ежика.

Библиотека имени А. П. Чехова

ул. Комсомольская, 3

с 25 по 31 марта, открытие в 12.00

КСТАТИ

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни

Почувствуй себя оленеводом и охотником!

Благовещенцев приглашают на необычный праздник в рамках проекта «Эвенки Приамурья». В воскресенье амурчане смогут побывать на музейном празднике «День оленевода и охотника». Он приурочен к национальному эвенкийскому празднику, который отмечают в конце марта во всех селах Приамурья, где живут эвенки. Гостей ждут материалы из фондов краеведческого музея, а также из фондов музея школы № 15 Благовещенска, книги из детской областной библиотеки, декоративно-прикладное искусство членов Содружества амурских мастеров.

В программе национальные обряды и игры, интерактивные зоны, мастер-классы по эвенкийским национальным искусствам и даже дефиле театра мод «Дива» с факультета среднего профессионального образования АмГУ. Модели представят коллекцию «Наследие Севера».

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

24 марта с 12.00 до 15.00

Цена билетов: мастер-классы - от 100 до 350 рублей; вход в музей: дети - бесплатно, пенсионеры и студенты - 100 рублей, взрослые - 150 рублей.

В программе национальные обряды и игры, интерактивные зоны. Фото: instagram.com/minkultamur

«Читаем амурских поэтов»

День амурской поэзии в рамках Всемирного дня поэзии. В программе: встреча с руководителями областных писательских организаций Станиславом Сахончиком и Павлом Никиткиным, чтение стихов амурских поэтов, презентации электронной коллекции «Автограф на память» и третьего литературного конкурса «Земли родной талант и вдохновенье», а также литературное караоке.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

21 марта в 14.00

Отправляемся в «Закулисье»

Интерактивное путешествие по филармонии для детей и родителей с участием эстрадной студии «Феерия», творческой студии «Театр+», заслуженной артистки Амурской области Елены Грачевой, Ростислава Азизова.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

23 и 30 марта в 18.30

Цена билетов: 800 рублей

«Весеннее настроение»

Мастер-класс для всех желающих от Наталии Саяпиной - члена Союза художников России, чьи работы находятся в музеях и частных коллекциях в Канаде, США, Японии, Южной Корее, России и Китае. Под руководством мастера амурчане смогут раскрыть свои художественные таланты.

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

23 марта в 14.00

Цена билета: 250 рублей (материал предоставляется)

«Сороки»

Отчетный концерт детского образцового ансамбля русской песни «Перекати-поле». По сюжету зрители вместе с главной героиней перенесутся в мир русской старины, где участники ансамбля представят старинный русский обряд и покажут, как украшали березки и закликали жаворонушек при помощи тряпичных кукол, познакомят с бытом крестьянской избы, играми и хороводами детей.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

24 марта в 17.00

Цена билетов: 200 и 300 рублей