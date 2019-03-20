Самые необычные куклы Благовещенска: Лошадь из фанеры и Петрушка с историей

Петрушка - копия дореволюционной куклы

На столе главного режиссера Амурского театра кукол «живет» перчаточная кукла Петрушка.

- Этому Петрушке, не совру, 50 с лишним лет. Это точная копия дореволюционного Петрушки, с которым ходили по площадям, рынкам, показывали представления в балаганах, - рассказывает Петр Козец. - Да, иногда он вспоминает, что он - творческая натура. Тогда мы его привлекаем к работе где-нибудь на представлении, где нужен его задор… Эту куклу сделала художница из Иркутска на заре моей туманной юности. Петрушка сопровождает меня практически всю жизнь.

В свое время кукле приделали дополнительную трость, чтобы можно было лучше управлять. Одежда Петрушки не раз обновлялась. Казалось бы, обычная кукла: голова из папье-маше, руки - деревяшки, а туловище из ткани. Но в руках актера Петрушка действительно оживает.

В театре есть такая комната, где куклы висят на подставках и ждут очередного выхода на сцену. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Лошадь из «Скотного двора»

Режиссер Ярославского театра кукол Алексей Смирнов ставит в Благовещенске спектакль для взрослых «Disclaimer по Оруэллу». В субботу, 30 марта, состоится премьера. Сатирическая повесть-притча Джорджа Оруэлла «Скотный двор», которая легла в основу спектакля, населена животными: свиньями, курами, козами… Сцена театра кукол тоже на время превратится в скотный двор. Кукол режиссер привез из Санкт-Петербурга, где он их придумывал вместе с питерской художницей Еленой Пядушкиной.

Лошадь из спектакля «Disclaimer по Оруэллу» - самая сложная кукла. Фото: Евгения НИФОНТОВА

В спектакле участвует около 30 кукол и 15 актеров. Каркасы кукольных зверюшек сделаны из фанеры, морды - из папье-маше. У каждой своя сложная система управления. Одна из «актрис» спектакля - лошадь - самая сложная кукла. Управляют ею на сцене три актера: один работает головой, второй - передними копытами, третий - задними. Деревянные ноги лошади повторяют все суставы, двигаются они с помощью специальных рычажков. По размерам кукла похожа на настоящего коня. Кажется, что заставить ее жить на сцене намного сложнее, чем придумать и сделать.

В спектакле участвует около 30 кукол и 15 актеров. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Розовая дама

Спектакль «Оскар и Розовая дама» впервые показали в Благовещенске в 2012 году. Помнится, после премьеры даже заядлые театралы выходили из зала со слезами на глазах. Этот спектакль для взрослых тоже поставил в Благовещенске режиссер Алексей Смирнов. Каждая планшетная кукла управляется двумя или тремя актерами. Тема сложная, страшная, непростая. Таковы и куклы.

Сейчас герои «Оскара и Розовой дамы» ждут своего выхода на вешалах. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Сейчас герои «Оскара и Розовой дамы» ждут своего выхода на вешалах. В отличие от своих соседей (кукол из сказок) они выглядят очень натуралистично. Казалось бы, то же папье-маше, ткань, дерево…Но с первого взгляда не поймешь - а это точно кукла, а не человек?

С первого взгляда не поймешь - а это точно кукла, а не человек? Фото: Евгения НИФОНТОВА

Кстати

Куда уходят куклы?

В среднем в Амурском театре кукол в сезон одновременно идет 30 спектаклей. Для каждой постановки мастера каждый раз делают новых персонажей. Куда же «уходят» куклы после спектакля? Одни могут украшать фойе театра, как, например, куклы из сказки «Золушка». Другие отдыхают в гримерке, на специальных вешалах. В театре есть такая комната, где куклы висят на подставках и ждут очередного выхода на сцену. А когда заглядываешь в другие помещения, куда посторонним вход воспрещен, то замечаешь в коридорах полки и стеллажи с куклами. Такое ощущение, что они везде. Других кукол, которые завершили свою карьеру, складывают в ящики и отправляют на склад, в другое здание. Но это не значит, что они больше не увидят зрителей. Вполне возможно, что режиссер захочет восстановить тот или иной спектакль и «спящих» персонажей достанут из ящиков.

А в это время

Куклы-блайз и Доби добрый

В последнее время в Благовещенске появилось немало мастериц-кукольников, которые не копируют, а создают свои авторские, коллекционные творения. Например, одна из мастеров Дома ремесел, Анна Саблук, делает кукол из ткани с внутренним каркасом на шарнирах, куколок с характерными лицами из полимерной глины и не только.

Кукла-блайз - коллекционная кукла с непропорционально большой головой.Фото: Личный архив героя публикации

- Последних кукол-блайз* я делала из пластика, - рассказывает мастер. - Я вырезаю лицо с помощью ножа для резьбы по дереву на уже готовой болванке. Вырезаю губы, нос, делаю механизм для глаз, чтобы они могли открываться и закрываться.

Анна еще создает куколки-брошки размером в шесть сантиметров, которые могут двигать ручками и ножками.

Кукла Кузя от Анны Саблук напомнит о детстве.Фото: Личный архив героя публикации

Работы другой мастерицы, благовещенки Татьяны Сергиенко, тоже отличаются своим характером. Но мастер говорит, что она пока учится и до идеала ей далеко. Хотя ее кукол, вылепленных из пластика, по праву можно назвать скульптурами. Одних персонажей она копирует, например, как Доби из «Гарри Поттера», но в основном создает свои образы. Идей и планов немало. Сейчас Татьяна хочет сделать новую работу - «бабушку на роликах».

Доби из «Гарри Поттера».Фото: Личный архив героя публикации

Кроме авторских кукол, благовещенские мастерицы делают тильды, вязаные японские игрушки амигуруми, обрядовых славянских кукол. Их можно найти в интернете и на ярмарках местных мастеров.

Целая кукольная композиция от Татьяны Сергиенко.Фото: Личный архив героя публикации

*Кукла-блайз - коллекционная кукла с непропорционально большой головой