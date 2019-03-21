Новый сквер в Благовещенске появится на улице Зеленой

На днях мэр Валентина Калита и ее подчиненные встретились с жителями домов на пересечении улиц 50 лет Октября и Зеленой. Бурно обсуждали, каким быть скверу, который предполагается разбить здесь уже в этом году. В общем и целом проект городских архитекторов благовещенцев удовлетворил.

- Проектом, разработанным управлением архитектуры и градостроительства администрации города, на территории предусмотрена спортивная площадка для занятий физкультурой, где будут установлены брусья, перекладины, турники, шведская стенка, лавки для отжимания и другой спортивный инвентарь. Также здесь появится детская площадка с малыми архитектурными формами, лавочки с навесами, чтобы можно было укрыться в непогоду или отдохнуть в тени. Для освещения территории будут установлены 12- и 4-метровые фонари, что позволит безопасно отдыхать здесь и в вечернее время, - рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Александр Плешкевич.

За это место, а точнее, за то, чтобы его облагородить, проголосовали сами жители города, выбирая места, на которые нужно потратить деньги в рамках формирования современной городской среды. Будущий сквер на Зеленой уступил в 2018 году лишь парку Дружбы, который привели в порядок первым. Желание понятное - район этот бурно развивается, вокруг много новостроек, а для того, чтобы погулять с детьми, приходится ехать далеко в центр города.

В общем и целом проект городских архитекторов благовещенцев удовлетворил. Фото: благовещенск.рф

- Безусловным преимуществом реализации программы «Городская среда» является вовлеченность жителей в процесс как проектирования, так и контроля за исполнением строительных и монтажных работ. Это народный проект, и при разработке плана этого сквера мы максимально учли пожелания жителей района. А сегодня мы встретились с жителями, студентами близлежащих учебных заведений, определили расположение объектов и сделали некоторые уточнения. Сейчас мы завершаем подготовительные работы и будем выходить на конкурсные процедуры, чтобы в теплое время приступить к обустройству территории. Несомненно, это место будет востребовано не только жителями данного района, но и всего города Благовещенска, - сообщила мэр Валентина Калита.

Точная сумма, которую потратят на новый сквер, пока неизвестна. Предстоит еще окончательно утвердить проект, провести аукционы. Напомним, что парку Дружбы в 2018 году досталось порядка 30 миллионов рублей, на которые удалось привести в порядок изрядный кусок его территории.

КОНКРЕТНО

Что будет в сквере на Зеленой

- спортивная площадка

- детская площадка

- площадка для выгула собак

- светящиеся деревья

- красивый мост через речку Чигири

- сцена для выступлений

- автомобильные парковки