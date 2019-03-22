В Благовещенске прошло неформальное состязание молодых ученых

В одном из благовещенских кафе состоялся Science Slam - необычное научное шоу, которое больше похоже на собрание юмористов. Шесть молодых ученых рассказывали о своих работах и исследованиях. При этом нужно было рассказать так, чтобы было понятно далекому от науки человеку. Можно - и даже нужно было - шутить, показывать фотографии котиков, интернет-мемы и развлекать зрителей.

Кожа для Терминатора

На каждое выступление отводилось семь минут, еще три - на вопросы слушателей. Диапазон исследований молодых благовещенских ученых оказался на удивление широк. Например, две девушки рассказали об их опыте обследования дальневосточного гектара с воздуха, с помощью квадрокоптера. У них тут же поинтересовались - сколько будет стоить такое обследование. «У нас тут первый стартап образовался!» - пошутил ведущий. Еще участники рассказывали о картографии, определении характеров взрослых охотничьих собак и даже об уникальной искусственной коже.

Среди молодых ученых были и девушки. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

«Как я стал поваром» - так назвал свой доклад Егор Устинов из АГМА. Молодой человек рассказал об искусственной коже, которая, по замыслу создателей, должна помочь при лечении ожогов и ран. Суть проста - из обычного желатина делается основа, в которую «подсаживаются» живые клетки человеческой кожи. На практике все оказалось намного сложнее. Пришлось разрабатывать особый рецепт желатина, который не таял бы от температуры человеческого тела. Затем нужно было сделать его пористым, чтобы клетки могли «зацепиться» за поверхность искусственной кожи. Все это привело к созданию настоящего биопринтера, который способен «печатать» лоскутки кожи нужной формы. И хотя до клинических испытаний еще далеко, Егор уверен, что разработанная им кожа принесет пользу людям.

- А с ее помощью можно создать Терминатора? - спросили из зала.

- А давайте после мероприятия встретимся и проверим! - парировал молодой ученый.

Победителей в Science Slam определяют по громкости аплодисментов, поэтому важно, чтобы выступление было ярким и запоминающимся. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Былое и трупы

Самым, пожалуй, неожиданным и шокирующим для зрителей оказалось выступление преподавателя АмГУ Антона Петайчука. Он рассказывал о способах установления личности неопознанного трупа. Начав выступление с краткого экскурса в криминалистику, Антон рассказал о посмертных изменениях в человеческом теле и о способах восстановить прижизненный облик погибшего.

Существующие методы, рассказал ученый, несовершенны - они требуют очистки черепов от мягких тканей, не очень точны и трудозатратны. Например, имея только кости черепа, невозможно угадать, какого цвета были волосы, глаза, форму губ и носа. Кроме того, от криминалиста требуется наличие навыков художника или скульптора. Всех этих недостатков, уверен молодой ученый, лишен разработанный еще в 70-е годы «метод Ратневского». Он эффективен и точен, а необходимые для работы вещества можно найти в любой аптеке.

Свой доклад Антон проиллюстрировал не только фотографиями и диаграммами, но и фрагментами из фильмов «Куб», «Бойцовский клуб» и даже мультсериала «Гравити Фоллз». Последнее особенно понравилось молодежи в зале.

Самым, пожалуй, неожиданным и шокирующим для зрителей оказалось выступление преподавателя АмГУ Антона Петайчука. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Я не являюсь разработчиком метода, я являюсь его анализатором. Моя цель - пропагандировать его введение. У нас есть реальная необходимость. В Амурской области в год находят несколько сотен неопознанных тел. И не всегда генотипическая экспертиза помогает установить личность. Если прикинуть, то метод Ратневского поможет увеличить число опознанных на 5-20%, - рассказал Антон.

Шквал аплодисментов

Победителей в Science Slam определяют по громкости аплодисментов. Поэтому группы поддержки выступавших запаслись разнообразными шумелками и гремелками. Громкость топота и воплей измеряли с помощью программы на смартфоне.

Однозначным победителем стал Антон Петайчук - ему хлопали громче всех.

- Как преподаватель АмГУ я решил поддержать свой вуз, своих студентов. И так как мне есть что сказать - решил выступить, - поделился победитель.

На шоу Science Slam можно - и даже нужно - шутить, показывать фотографии котиков, интернет-мемы и развлекать зрителей. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Молодой ученый рассказал, что первая его «встреча» с трупами произошла еще в детстве.

- Лет в 12 поехал с отцом на рыбалку, на Зею, в район Белогорья. Смотрим - лежит мужчина. Судя по всему, несколько месяцев пролежал. Неприятное, конечно, воспоминание, - рассказал Антон.

Впрочем, видимо, именно этот инцидент зародил в будущем ученом тягу к криминалистике. Он даже работал некоторое время в следственном комитете, но потом понял, что преподавание и научная деятельность ему милее.

СПРАВКА «КП»

Формат Science Slam был придуман немцем Грегором Бьюнингом. Первый слэм состоялся в 2010 году в Берлине, после чего неоднократно проходил в Кельне и Дортмунде, потом - во Франкфурте, Гамбурге и других городах.

Российские ученые впервые участвовали в Science Slam в 2011 году в Ганновере. Первый российский научный слэм состоялся в московском парке Горького в 2012 году.

В Благовещенске первый Science Slam прошел 2 октября 2016 года.