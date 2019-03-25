2019-03-25T03:16:39+03:00
Общество

Росгвардия зовет амурчан на охрану АЭС

Защитникам первой в стране плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» обещают жилье и хорошие зарплаты
Алексей КОЗЫРИН
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Жалеющих записаться в Росгвардию в Приамурье всегда хватает. Фото предоставлено амурским управлением Росгвардии.Жалеющих записаться в Росгвардию в Приамурье всегда хватает. Фото предоставлено амурским управлением Росгвардии.
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Плавучая АЭС должна прибыть в самый северный город и порт России Певек уже в этом году. Проект затратный, но Росатом готов вложиться не только в первую в истории страны плавающую станцию, но и в развитие самого Певека. Очень уже важен этот порт на Севморпути.

- Атомная электростанция, плавучая или нет - объект режимный. Защита таких объектов возложена на войска Росгвардии. Служба будет проходить не на самой станции, охранять придется береговую инфраструктуру, все подходы к ней. В основном это посты и централизованные пульты охраны, на самом деле ничего связанного с опасностью, с ядерной энергетикой, - говорит заместитель начальника управления Росгвардии по Амурской области Виктор Нырков.

Первый отряд амурских охранников уже отправился в Певек. Большое количество желающих нашлось среди сотрудников Росгвардии. Еще бы - северные надбавки, льготы, стаж год за два…

- Теперь мы ведем набор молодых людей, которые до сих пор в Росгвардии не служили. Места есть, - говорит Виктор Нырков.

Заработную плату обещают от 40 до 100 тысяч рублей и более, и это - для рядового состава. А еще - продолжительные отпуска, бесплатный проезд к месту отдыха, служебные квартиры в Певеке и переезд туда бойца Росгвардии и членов его семьи за счет государства.

Бывалые служащие Росгвардии уверены, что для молодых людей опыт службы в этой новой для России структуре очень полезен. Идти туда можно без опыта работы, в ходе службы реально за государственный счет получить и гражданскую специальность, к примеру, водолаза или право на управление плавсредством. А лет в 35 либо остаться служить, либо, имея уже военную пенсию и большой опыт, устроиться на любую работу и легко обеспечивать семью.

О перспективах и преимуществах работы представители амурского управления Росгвардии рассказали в пресс-центре "Комсомольской правды". Фото: Алексей КОЗЫРИН

О перспективах и преимуществах работы представители амурского управления Росгвардии рассказали в пресс-центре "Комсомольской правды".Фото: Алексей КОЗЫРИН

- Певек - стратегический, но небольшой город. Однако там есть и школа, и детский сад, и кинотеатр, да и многое другое. К тому же Росатом в этот проект вкладывает огромные средства и намерен дать толчок к развитию самого северного порта России, - рассказывает Виктор Нырков.

Берут в Росгвардию не всех. От будущих бойцов требуется хорошая физическая подготовка, обязательно прохождение медосмотра. Если когда-то в молодости у вас были проблемы с законом - в сторону Росгвардии даже не смотрите. Туда берут только тех, кто ни разу не запятнал себя грязными делами.

- Важно отметить, что набор бойцов для прохождения службы в Певеке мы ведем здесь, на месте, в Амурской области, - рассказал начальник группы комплектования штаба управления Росгвардии по Амурской области Максим Михайлов. - Никто не обманет, и ехать зря на Крайний Север не нужно. Медосмотр, оформление всех необходимых документов мы делаем тут, и в Певек человек едет как уже действующий боец Росгвардии.

Всем желающим советуют поторопиться. Подразделения Росгвардии в Амурской области три года назад были сформированы в кратчайшие сроки - столько было желающих. Бывает так, что на одно место претендует по четыре-пять человек. Идут даже девушки, некоторые из которых с честью проходят все проверки и надевают форму. А тут такой шанс, быть может, один на всю жизнь - охранять стратегическую атомную электростанцию!

Плавучая АЭС должна прибыть в самый северный город и порт России Певек уже в этом году. Фото: Росатом

Плавучая АЭС должна прибыть в самый северный город и порт России Певек уже в этом году. Фото: Росатом

СПРАВКА «КП»

«Академик Ломоносов» - плавучая атомная теплоэлектростанция. Объект включает в себя атомный реактор, размещенный на судне, и комплекс береговых сооружений.

Проект был запущен в 2007 году, осенью 2019 года «Академик Ломоносов» планируется разместить в Певеке.

Длина плавучей АЭС - более 144 метров, водоизмещение свыше 21 500 тонн.

Выдаваемая мощность - 70 МВт.

Размещение плавучей АЭС в Певеке планируется в связи с выводом из эксплуатации Билибинской АЭС. Из-за большой удаленности самого северного порта России от ближайших городов, такой выход правительство страны нашло наиболее оправданным.

Певек - стратегически важный порт на Северном морском пути, его развитие планируется в связи с начавшейся кампанией по освоению Арктики.

КСТАТИ

27 марта исполняется 208 лет Российской национальной гвардии. Именно в этот день в 1811 году император Александр I распорядился создать в стране особую внутреннюю стражу. Преемником этих войск стали внутренние войска, а с 2016 года - Росгвардия.

ВАЖНО!

Куда звонить, чтобы записаться в Росгвардию

Телефоны амурского управления Росгвардии: 49-46-31, 49-46-13, 49-50-27,

49-50-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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