Эксперимент «КП-Благовещенск»: Продирался гражданин сквозь густой валежник…

С 2 января этого года гражданам России наконец-то разрешили круглый год бесплатно собирать валежник. Это упавшие деревья и ветки, которые уже не представляют ценности ни как сырье, ни как растения. Раньше за это грозил штраф или даже тюремный срок, теперь же погибшие деревья отнесли к недревесным ресурсам.

Тем не менее, до сих пор не все знают - а что, собственно, считать валежником? И как его собирать правильно, чтобы не навлечь на себя гнев лесников? И вот злая мачеха отправила корреспондента в лес за подснежниками… То есть редактор - за валежником. Корреспондент вооружился памяткой, выпущенной министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, и отправился по дрова. А в качестве модели и сборщика валежника компанию журналисту составила его племянница Елизавета.

Издалека кажется, что лес в Белогорье густой и валежника там завались, но... Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

В лес по дрова

В качестве подопытного леса мы выбрали сопки в районе села Белогорье. Места здесь красивые, особенно летом - все вокруг зеленое и цветет. Сейчас, правда, все скромнее: вокруг еще не растаял снег, а до зелени еще больше месяца.

Пересекаем старый карьер и поднимаемся в сопки. И тут нас встречает разочарование - верхушка сопки, оказывается, покрыта реденькими деревцами и кустиками. А ведь издали все выглядело намного интереснее!

Побродив по макушке сопки, наконец, находим что-то похожее на валежник: у кустика когда-то подгнили корни и растение засохло. Единогласно приходим к мнению, что это попадает под раздел «естественное отмирание». Елизавета взваливает пару веток на плечо и изо всех сил изображает лицом физическую работу.

Однако засохший кустик, согласитесь, это несерьезно. С вершины сопки видно, что ближе к подножию лес вроде как погуще. Решаем спуститься туда. Выясняется, что спускаться тяжелее - промокшая под весенним снегом земля скользит, а схватиться особо не за что. Ладно, если упадешь сам. Но ведь в руках еще дорогой редакционный фотоаппарат…

У подножия сопки, помимо снега и грязи, находим поваленный ствол.

- Не, это ветровал, - бракует находку Елизавета. - Видишь - с корнем вырвано…

В лес по дрова "комсомольцы" пошли в инструкцией от минлесхоза. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Валежник на дороге не валяется

Вернувшись домой и оттирая перепачканные глиной ботинки, поневоле приходим к выводу, что сбор валежника - дело непростое. Недалеко от города его, скорее всего, найти будет проблематично. В эти места в первую очередь отправляются те, кому нужен валежник, да и достаточно густые леса вокруг города найти сложно.

Отличить сухостой от ветровала, кстати, оказалось не так уж и сложно. Главное - внимательно изучить памятку. Да и почитать Википедию тоже не будет лишним.

Одно можно сказать точно: если мне теперь неожиданно понадобятся дрова, то не пропаду.

КОНКРЕТНО

Что есть что

В памятке, которую распространил лесхоз, есть два списка - «валежник» и «не валежник». К «валежнику» отнесен бурелом, снеговал, естественное отмирание и остатки стволов деревьев, сучья. К «не валежнику» - сухостой, порубочные остатки и ветровал. И если с сухостоем и естественным отмиранием все более-менее понятно, то как отличить остальные?

Так выглядит валежник. Инструкция, выпущенная министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Порубочные остатки - это то, что остается при рубке леса. То есть это будут стволы и ветки со следами от пил и топоров. Снеговал - ветки, сломанные под тяжестью снега. С буреломом и ветровалом нюансы тоньше. В обоих случаях дерево падает под действием сильного ветра. Но при буреломе корень остается в земле, а ломается ствол. При ветровале дерево выворачивает с корнем.

А это не валежник. Инструкция, выпущенная министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

КОМПЕТЕНТНО

По идее, погибшие растения через какое-то время превращаются в перегной и удобряют почву. Не повредит ли сбор валежника экосистеме наших лесов?

Однако наши переживания развеял руководитель Амурской общественной экологической организации «АмурСоЭС» Юрий Гафаров:

- У нас плотность населения слишком маленькая, чтоб оказать существенное воздействие. А в той же Европе столетиями собирали валежник - и ничего.

Как эколог, этот закон я оцениваю, скорее, положительно. Во-первых, население таежных деревень получит законный доступ к ресурсам, во-вторых, уменьшится захламление вблизи деревень, что снизит пожарную опасность и вероятность развития вредителей.

Но, на мой взгляд, если кое-что из него убрать, то вообще чудно было бы. Но это уже к местным властям вопрос. Тот же запрет на ветровал, к примеру. Это усложнение процесса для людей, не имеющее никакого практического значения и логического объяснения.