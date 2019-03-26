Насколько Благовещенск готов к весеннему паводку?

Зима зимой, а весна по расписанию. Несмотря на то что в марте уже второй раз Благовещенск, как и всю область, заваливает снегом, подготовка городских улиц к теплому времени года идет полным ходом.

Все идет по плану

Так как зима в Приамурье в принципе была малоснежной, то и опасений по поводу весеннего паводка у городских властей, да и у рядовых граждан, не было. Тем не менее, в середине февраля целая делегация из администрации Благовещенска проверила, как коммунальщики готовят город к весне. Например, в районе улицы Тепличной ремонтировали водный канал, который будет пропускать талые и родниковые воды. Дело в том, что данный участок дороги относится к ведомству Благовещенского района, а река Чигири, проходящая по землям двух муниципалитетов, доставляет неудобства жителям. Несколько лет назад в период паводка в районе улицы Воронкова оказывались подтопленными гаражи, проезжая часть улицы и подвалы домов. А прошлым летом во время ливневых дождей вода заходила даже в подъезды! Дело в том, что за зиму канал заполняется грунтовыми водами, также здесь есть родники, и в период активного таяния вода идет на городские улицы.

- Благодаря обновленной водопропускной системе лишняя вода не будет выходить из берегов и затапливать улицы Студенческую, Воронкова и Василенко в микрорайоне, - пояснили в администрации Благовещенска. - Специфические конструкции для канала в Амурской области не изготавливаются, их доставляли из Хабаровска.

Укрепление - это часть проекта по обустройству дороги, которая свяжет Благовещенск и улицу Центральную села Чигири. К слову, водоотводный канал в районе улицы Тепличной поможет избежать подтопления не только «микрашки». Основная проблема в том, что вода из переполненной Чигиринки переходит через улицу Воронкова и заполняет ливневки по улице Студенческой. Дальше сток направляется в речку Бурхановку, уровень которой тоже резко поднимается. Как следствие, начинается подтопление сразу нескольких районов города: улицы Дьяченко, речки Бурхановки на территории станции скорой помощи на Калинина, бывшего мясокомбината на Театральной и района «Амурского металлиста». Новое сооружение позволит решить эти проблемы.

Также для того, чтобы снизить нагрузку на водные сооружения, специалисты еще в феврале начали вынимать лед из русла речки Чигири и вывозить его. И это делалось даже несмотря на то, что количество накопленного льда было гораздо меньше, чем в прошлом году. Снег же, который выпал в городе 19 марта, добавил 7 мм осадков, высота снежного покрова при этом составила 5 см. А это, на минуточку, 70% месячной нормы - и всего за несколько часов! Да и осадки в начале этой недели прибавили коммунальщикам работы.

А что сейчас?

Для того чтобы талая вода без преград проходила по улицам, еще с осени были выполнены работы по очистке дождеприемных колодцев ливневой канализации от наносов и мусора. И работы проводят не только в областном центре.

- В целях предотвращения подтопления улиц города в настоящее время ведется работа по пропарке трубчатых переходов в поселке Новом, селах Садовом и Белогорье, - сообщили в управлении ЖКХ администрации Благовещенска. - К расконсервации дождеприемных колодцев муниципальное предприятие «Городской сервисно-торговый комплекс» приступило с 20 марта.

Вообще обслуживание сетей ливневой канализации осуществляют как раз сотрудники ГСТК. Работают они на субсидии, которые выделяет администрация Благовещенска казенным предприятиям для выполнения заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города.

На предприятии создана аварийно-восстановительная бригада, которая в период прохождения паводка будет контролировать и ликвидировать аварийные ситуации, если они вдруг возникнут. Также в запасе есть отсев на случай, если по городу все же побегут интенсивные потоки.

Кроме того, по информации управления ГО и ЧС Благовещенска, для подготовки города к весеннему паводку силами ГСТК были пропарены мостовые переходы и очищены русла речек Бурхановка и Чигири.

Где отремонтируют

Тем временем в Благовещенске продолжается оборудование водоотводных каналов. В этом году по программе «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы» запланировано обустройство ливневых канализаций:

- по улице Новой (на участке от Зейской до Красноармейской),

- по улице Воронкова (на участке от Студенческой до Кантемирова),

- по улице Текстильной (в районе домов № 202 и 202/2 на улице 50 лет Октября),

- по улице Пионерской (в районе дома № 155 на пересечении с 50 лет Октября).

Кроме того, в этом году в рамках проекта по обустройству дороги, которая свяжет Благовещенск и Чигири, планируется обустроить участок трассы протяженностью 300 метров. Строители выполнят укладку асфальта, благоустройство, включая освещение. Одновременно начнется реконструкция грунтовой дороги, ведущей в село Чигири. На эти цели уйдет порядка 30 миллионов рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На территории Благовещенска находится:

86,38 км сетей ливневой канализации,

2234 дождеприемных колодца,

905 смотровых колодцев.