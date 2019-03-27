Белогорский почтамт стал лучшим по подписке

Хорошие новости для вашей любимой газеты, дорогие читатели! Пяти из шести амурских почтамтов удалось удержать тиражи «Комсомолки» на прежнем уровне, а белогорские почтальоны даже перевыполнили план.

- Действительно, нашему коллективу удалось достичь желаемых результатов. По многим отделениям подписка на «Комсомолку» прошла очень хорошо, с перевыполнением плана. Это ведь доступная по цене газета, в которой на самом деле есть что почитать. И новости общие для страны, и местные, - говорит старший инструктор по подписке Белогорского почтамта Анна Верещагина. - Во многом хороших результатов удалось добиться благодаря нашим почтальонам. Это люди в большинстве своем влюбленные в свою профессию. Несмотря на все сложности, они с успехом выполняют свою работу.

- На «Комсомолку» всегда есть спрос, - поддерживает мнение своих коллег руководитель группы подписки Благовещенского почтамта Татьяна Павилова. - Это газета, которая действительно пользуется популярностью. Таких изданий в области немного.

Мы решили поощрить сотрудников Почты России за их нелегкий труд. «КП» не стала дарить деньги или сертификаты, мы подумали, что лучше будет отдать почтальонам вещи, которые пригодятся в отдаленных почтовых отделениях, облегчат быт. Мы подарили десятки новеньких термосов, полотенец, чайников и микроволновок. В перерывах, отдыхая от тяжелой работы, неплохо бы и перекусить, и горячего чая попить.

И напоминаем: с 1 апреля начинается основная фаза подписной кампании на второе полугодие 2019 года. Кампания эта очень короткая, идет всего два месяца. Так что поспешите!

КСТАТИ

Амурская область стала самым читающим регионом Дальнего Востока. Как сообщили в пресс-центре управления ФПС по Амурской области, по итогам 2018 года регион занял 1 место среди дальневосточных городов по количеству подписанных изданий на 1000 жителей и 11 место - по России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Приамурье:

6 почтамтов;

378 отделений почтовой связи (282 из них расположены в селах);

155 единиц техники развозят почту по региону;

30 тысяч километров - общая протяженность почтовых маршрутов в области;

19,4 миллиона единиц письменной корреспонденции доставляют амурские почтальоны в год. А еще - 786 тысяч единиц посылок и более 500 тысяч денежных переводов.