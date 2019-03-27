Амурчан приглашают спеть хором и заглянуть за ширму кукольного театра

Целых два дня амурчане смогут наслаждаться хоровым пением. 29 марта на сцене областного Дома народного творчества пройдет фестиваль, на котором выступят 20 вокально-хоровых коллективов - смешанные, народные и один академический. Каждый представит свою 10-минутную программу из трех произведений, разных по характеру. Песни будут не только народные, но и авторские, причем, что интересно, написанные на слова и музыку поэтов и композиторов из Приамурья. Например, «Благовещенский вальс», «Амурская сторонушка», «Приамурье мое», «Два города», «Русский сувенир», «Иван да Марья», «Эх, казаки», «Солдаты минувшей войны», «Партизанские тропы» и другие.

К слову, фестиваль хорового пения приурочен к X Российско-китайской ярмарке культуры и искусства, так что такое же мероприятие в это же время пройдет и в провинции Хэйлунцзян. А лучшие коллективы по итогам двух фестивалей выступят на закрытии ярмарки 28 июня.

Впрочем, ждать до лета, чтобы еще раз послушать хоровое пение, амурчанам не придется. В областном Доме народного творчества 30 марта пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Здесь уже выступят не только взрослые, но и детские академические коллективы.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

29 марта в 13.00

30 марта в 12.00

Вход свободный

Путешествие в «Волшебный мир за ширмой»

В краеведческом музее открывается выставка, посвященная Амурскому областному кукольному театру.

А вы знали, что наш кукольный театр - один из старейших театров для детей на всем Дальнем Востоке? Узнать о его истории и сегодняшней жизни можно будет на выставке «Волшебный мир за ширмой». Экспонаты расскажут о спектаклях (сейчас в репертуаре театра их более 30 действующих и еще более 20 в запасе), гастролях, экскурсиях, участии в фестивалях, о том, как проходит закулисная жизнь артистов, как создаются персонажи и не только.

Возле декорации из спектакля «История старого дуба» можно будет даже сфотографироваться. Фото: museumamur.org

Среди экспонатов документы и грамоты, фотографии и старые афиши, костюмы актеров и, конечно же, разнообразные куклы. Это и марионетки, и ростовые куклы, и планшетные. Все они «играли» в спектаклях «Приключение в стране Мераликундии», «Василиса Премудрая», «Ханума» и многих других, которые запомнились амурским зрителям. А возле декорации из спектакля «История старого дуба» можно будет даже сфотографироваться. Выставка будет работать до 19 мая.

СПРАВКА «КП»

Официальной датой открытия Амурского областного театра кукол считается 15 декабря 1964 года. Тогда для юных зрителей показали спектакли «Капризка» и «Вредный витамин». Его основатель и главный режиссер - Семен Иосифович Богорад. Вместе с ним у истоков стояли актеры Антонина Богорад, Тамара Белоус, Людмила Лысенко, Светлана Войтенко, Борис Гросул, Галина Пальцанова, Лев Майрамуков, Анатолий Арнапольский.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

с 27 марта (открытие в 15.00)

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни

«Disclamer по Оруэллу»

Премьера уникального спектакля по мотивам повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». В спектакле участвует около 30 кукол и 15 актеров.

Амурский областной театр кукол

ул. Шевченко, 60/4

30 марта в 17.00

«Disclamer по Оруэллу». Фото: Евгения НИФОНТОВА

«Дорогая Елена Сергеевна»

Психологическая драма по пьесе Л. Разумовской в интерпретации воспитанников образцовой театральной студии «Этюд». Режиссер-постановщик - Екатерина Набока. Выпускники 10 «Б» пришли поздравить с днем рождения своего учителя математики. Однако у них есть цель, ради которой они пойдут на все.

Городской Дом культуры

ул. Ленина, 144

31 марта в 16.00

Цена билетов: 250 рублей

«Останови огонь!»

На фотовыставке «Останови огонь!» собраны материалы, показывающие работу добровольных лесных пожарных в разных регионах страны. Здесь можно увидеть фотографии (а к некоторым еще и послушать аудиосопровождение), документальные фильмы и ролики, пожарное оборудование и экипировку. Также посетители с помощью очков виртуальной реальности смогут увидеть мир после природной катастрофы глазами маленького ежика.

Библиотека имени А. П. Чехова

ул. Комсомольская, 3

до 31 марта

«Хулиганский перфоманс»

Выступление плейбэк-театра «Черный квадрат» в рамках областного фестиваля любительских муниципальных театров «Волшебный мир кулис». Четыре актера, музыкант, ведущий и рассказчик обещают атмосферу рок-концерта.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

1 апреля в 19.00

Цена билетов: 250 рублей