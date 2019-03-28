Льготный тариф для 450 тысяч амурчан и новые квитанции

Все, друзья, дождались! С понедельника будем мусорить по-новому. С 1 апреля в Приамурье начнет действовать новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Конечно, в первые дни, а может, и дальше будут возникать какие-то сложности, но в областном правительстве надеются, что общими силами муниципалитетов, региональных операторов и других заинтересованных лиц их удастся решить.

30-процентная «скидка»

В региональном правительстве разработали законопроект, по которому устанавливается льготный тариф на услугу по обращению с отходами. Льгота эта будет распространяться на тех амурчан, кто живет в благоустроенном фонде, то есть в многоквартирных или индивидуальных домах без печного отопления. Составит она 30 процентов.

- На примере кластера № 4 (именно сюда входит город Благовещенск - Ред.): здесь сейчас установлен тариф для благоустроенного жилого фонда 4 рубля 67 копеек. После принятия закона мы сможем установить тариф на 30 процентов меньше - 3 рубля 27 копеек, - пояснила начальник управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области Ольга Личман.

Такая льгота будет положена 450 тысячам амурчан. В правительстве также подчеркнули, что она будет прибавляться к уже существующим у людей коммунальным льготам, например, как ветеранам труда, инвалидам и так далее. На неблагоустроенный жилой фонд 30-процентная льгота не распространяется. Впрочем, там тариф и так установлен в два раза меньше - для Благовещенска это 2 рубля 50 копеек.

Новые квитанции

Правительство также просит амурчан обратить внимание на платежки, которые придут в начале мая. Особенно на тариф на содержание общего имущества. Ранее в него входила услуга «вывоз ТБО» или «саночистка». С 1 апреля она исключается, поскольку забота о мусоре теперь ложится на плечи не «управляек», а региональных операторов. А это значит, что и тариф должен снизиться на эту же сумму.

- Уже есть случаи, когда некоторые управляющие компании, пользуясь доверием граждан, понуждают их голосовать за включение в тариф на содержание общего имущества услуги по содержанию контейнерной площадки и ее уборке. С такой позицией жилищная инспекция не согласна, - подчеркнул руководитель Государственной жилищной инспекции Амурской области Сергей Молин. - Если контейнерная площадка находится на территории многоквартирного дома, то услуга по ее очистке и обслуживанию уже входит в тариф на его содержание, и управляющая компания обязана это делать. А если место накопления ТКО расположено на муниципальной земле, то очистка становится обязанностью регионального оператора, так как услуга заложена в тарифе за «обращение с ТКО».

К слову, о квитанциях. Выставляться они будут в зависимости от того, как собственники оформили договор с региональным оператором. Если через «управляйку», то в квитанции появится новая строка, если напрямую с регоператором, то придет отдельная платежка.

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Пересматривать нормативы по мусору не будут

Напомним, в марте региональные операторы провели тестовые выезды в села. Так они хотели уточнить графики вывоза мусора, его объемы и так далее. Тут-то и выяснилось, что фактические объемы отходов больше предусмотренных нормативами. К примеру, в селе Новотроицком Благовещенского района за раз собрали 35 кубометров мусора - и это при том, что месячный норматив составляет 37 (читать далее).