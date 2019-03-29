В Благовещенске будущим волонтерам рассказали, как строится работа поисково-спасательных отрядов

Наверняка каждый из нас сейчас с нетерпением ждет лета - там и отдых на природе, и купание на озере, да и до походов за грибами недалеко. Но вместе с числом отдыхающих растет и количество потерявшихся амурчан. Наступает «горячий сезон» для членов амурских поисково-спасательных отрядов, готовиться к которому начинают уже сейчас. Так, с 11 по 22 марта прошло обучение волонтеров, организованное Учебно-методическим центром по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области. «Комсомолка» побывала на одном из занятий и узнала подробности.

Сто волонтеров за год

Днем 13 марта группа студентов собралась в автобусе. Ребята рассаживались по местам, проходили перекличку, переговаривались в предвкушении. До сих пор они занимались только в классах учебно-методического центра, сегодня же предстояло выездное занятие. Правда, тоже теоретическое - практику проводят только в теплое время года. Пока же учащимся предстояла лекция о взаимодействии волонтеров с полицией.

- Программа рассчитана на 28 часов, - рассказал замначальника Учебно-методического центра по ГО, ЧС и ПБ Амурской области Александр Сопнев. - Как правило, она занимает две недели. Со студентами занимаются преподаватели нашего центра и Центра профессиональной подготовки УМВД России по Амурской области. Также привлекаем специалистов управления МЧС России по Амурской области, центра СПИД, в прошлом году - преподавателей Федерации спортивного ориентирования.

В этом году обучить поисково-спасательному делу планируют 100 человек, группы набирают раз в квартал. Поставленную цель уже опережают - на первые же занятия записались 27 человек, на два больше, чем было запланировано. Причем это были не только студенты, но и действующие волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур».

Волонтеры проходят обучение сначала за партами. Фото: Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Куда уходят дети

Присутствие опытных волонтеров сделало обучение куда более энергичным - вот уж кто точно не скупился на вопросы и замечания. Во время занятия один из них не преминул отметить:

- Зачастую мы людей находим гораздо раньше, чем полиция.

- Я с этим полностью согласен! - тут же закивал преподаватель Центра профессиональной подготовки УМВД по Амурской области, подполковник полиции Андрей Корнеев. - Потому что вы можете просто взять и проверить чердак. А я, чтобы проверить чердак, должен найти старшего дома, попросить у него разрешение, он должен мне документально подтвердить, что он мне разрешает...

- Так вы снимите форму и пройдите! - раздался голос из зала.

- Но потом-то я должен буду составить рапорт и указать, каким образом проник на этот чердак! - нашелся преподаватель. - Проникнуть без разрешения мы можем, только если у нас есть точные сведения, что на месте происходит что-то противозаконное. А иначе - извините.

Вывод: волонтеры и впрямь оказываются хорошим подспорьем полиции. Во время поисков все структуры работают в тесной связке. Если в поле члены отряда находят что-то подозрительное, они отходят назад по собственным следам, звонят в штаб, вызывают полицейских с кинологами.

Однако куда чаще волонтерам приходится искать людей в населенных пунктах. По словам заместителя руководителя ПСО «Амур» Татьяны Васиховской, дети обычно пропадают в городах, взрослые же не столько пропадают, сколько теряются и не могут найти ориентиры в лесу. Такое случается с грибниками, охотниками, рыболовами.

Впрочем, есть среди пропадающих особая категория: «беглецы» - дети, которые уходят из дома неоднократно. Их родители, да и сами ребята уже знают членов отряда поименно, саму Татьяну Михайловну по-простому зовут тетей Таней. Причем, что странно, среди таких «беглецов» немало детей из благополучных семей.

- Им просто интересно убегать, - поделились волонтеры во время лекции. - Им интересно денежку самим заработать, газетки продавать. А у родителей волосы дыбом встают.

- Там самому младшему мальчику десять лет, самому старшему - шестнадцать, - уточнила Татьяна Васиховская. - Он заводила, неоднократно уже уезжал. Правда, давно уже они не убегали, с осени.

- Да холодно было! Сейчас весна - вот выйдем да поедем, - усмехнулся другой волонтер, не забыв, впрочем, постучать по столу - видимо, чтобы не сглазить.

Обязательно проходят заняти в полевых условиях. Фото: Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Новичкам в отрядах рады

Во время обучения будущие волонтеры поисково-спасательных отрядов побывали не только в центре подготовки полицейских. Часть занятий проходила в тех классах, где профессиональные спасатели проходят легкую водолазную подготовку, обучаются альпинизму. По итогам студенты получили сертификаты, которые дают им право стать частью поисково-спасательных отрядов.

- Конечно, с такими волонтерами проще - это люди обученные, у них есть представление о том, как проходят поиски, - признала Татьяна Васиховская. - У нас уже есть ребята из первого выпуска, которые сами предложили помощь в последних поисках. И мы будем стараться привлечь максимальное количество обучившихся в этом году.

Кстати, даже если вы не прошли обучение, то все равно можете помочь поисково-спасательным отрядам. Скажем, распространение ориентировок в социальных сетях и мессенджерах не требует совсем никакой подготовки. Также иногда требуются добровольцы на автомобилях для конкретных поисков. В частности, информацию об этом можно найти на странице ПСО «Амур» в Instagram: www.instagram.com/poiskblag/

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным пресс-службы УМВД России по Амурской области, пропавшими без вести в 2018 году числились 2155 человек. На середину марта установлено местонахождение 2133 из них.