Какие птицы опасны для благовещенцев

Сколько птиц в городе?

День птиц - международный праздник, который отмечается 1 апреля. В честь этого события мы решили узнать, какие птицы живут в Благовещенске и каких «сюрпризов» можно ждать от некоторых пернатых. По подсчетам специалистов, в городе можно встретить 99 видов птиц. Одни из них постоянно или временно обитают в городе, другие - залетают ненадолго.

Большинство из нас, наверное, знают и замечают лишь немногих птичек: воробьев, синиц, ворон да голубей. Но на самом деле их гораздо больше. В один из выходных вы можете погулять по городу и убедиться в этом сами.

Редкие гости

Необычных залетных гостей вы можете найти в поймах Зеи и Амура, на Асташинских озерах. Именно там встречается много интересных и необычных видов водоплавающих или водно-болотных птиц.

Длиннохвостая чечевица. Фото предоставлено ДальГАУ

- Их появление связано с миграцией, - объясняет кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой биологии и охотоведения Дальневосточного ГАУ Александр Тоушкин. - Пути пролетов птиц лежат вдоль рек. Например, в течение лета можно встретить бакланов. Они летают у нас на Амуре, их можно увидеть, просто гуляя по набережной. На Зее, в Первомайском парке видели краснокнижную утку-мандаринку. Это очень красивая птица. Говорят, что она где-то гнездится, но нами ее гнездо пока не отмечено. На территории города встречается два вида цапель: обычная серая цапля, которую мы привыкли видеть, и краснокнижная рыжая цапля. Все эти случаи подтверждены фотографиями.

Еще в Благовещенске встречаются хищники. Например, в университетском парке-дендрариуме на Политехнической уже несколько лет живет и выводит птенцов пара ястребов-перепелятников. В город периодически залетает за добычей черный коршун. А на окраинах Благовещенска гнездится хищник - амурский копчик.

В разное время года в городе можно встретить стаи крупных свиристелей, красивую китайскую иволгу, соловья, серого скворца, разные виды чаек и уточек… В общем, «птичий двор» в Благовещенске очень разнообразный и интересный.

В Первомайском парке амурские орнитологи видели краснокнижную утку-мандаринку, но гнездо ее пока не нашли. Фото предоставлено ДальГАУ

Фазаны и ласточки

В черте Благовещенска и на его периферии живут фазаны. Раньше их было очень много на Чигиринских полях, пока территорию не начали усиленно застраивать. Обычно фазаны живут на пустырях, в огородах, в кустарниках по берегу Зеи. Несколько лет охота на него была запрещена. Теперь, когда численность восстановилась, на фазана охотятся. Это доверчивая птица. Она может свить гнездо на обычном огороде и, если ее не трогать, будет жить рядом с человеком долго.

Деревенскую ласточку тоже можно заметить в частном секторе. А вот ласточка-воронок живет в городе. Их гнезда прилеплены под балконами дома, где раньше находился «Детский мир», рядом с областной администрацией.

Кстати, ласточек у нас часто путают со стрижами. А различить их просто. Стрижи - более крупные птицы, они парят достаточно высоко. А летают обычно стаями и издают при этом громкие звуки.

Обыкновенный поползень - тоже интересная птица. Фото предоставлено ДальГАУ

Голуби опасны!

Уже не первый год орнитологи и врачи пытаются вразумить благовещенцев, чтобы те не прикармливали голубей на площадях. Голуби - единственные в городе птицы, которые не боятся людей. Поэтому, когда их кормят, то те садятся на руки, на плечи и голову. Дети радуются, взрослые снимают все это на видео. Но дело в том, что голуби, окружая своего кормильца, как правило, поднимают вокруг него пыль. В ней вместе с частичками птичьих экскрементов могут попадаться опасные микроорганизмы, возбудители различных заболеваний.

- Городские голуби могут стать причиной различных заболеваний как у детей, так и у взрослых, - рассказывает врач Константин Поляков. - Голуби вполне могут являться переносчиками различных болезнетворных микробов. Существует ряд болезней, которые передаются от птиц разными способами. Например, заболеть орнитозом и болезнью Ньюкасла можно при контакте с птицей или при вдыхании пыли из слизи, пуха и фекалий голубя. Важно, что болезнью Ньюкасла часто заражаются дети. Она может вызывать энцефалит! Сальмонеллез предается либо через непосредственный контакт с голубями, либо через их помет, который случайно попадает в уличную еду. Частички помета при попадании в организм человека могут вызвать токсоплазмоз. Кроме этого, при общении с голубями воздушно-пылевым способом можно заразиться грибковым заболеванием - криптококкозом. Дети нередко подхватывают бактериальный псевдотуберкулез, который передается бактериями, переносимыми голубями. Также птицы могут заразить человека таким заболеванием, как туляремия. Конечно, я не советую кормить голубей с рук и что-то кушать в окружении птиц. Ведь это может привести к серьезным последствиям для здоровья вашего и ваших детей.

Специалисты советуют не прикармливать птиц на площадях и скверах Благовещенска. Фото: Константин Поляков

Что делать

Специалисты советуют не прикармливать птиц на площадях и скверах Благовещенска. В некоторых местах в городе даже установлены баннеры, где людей просят не бросать голубям зерно и хлеб.

- Я не говорю, что их не надо кормить вообще. Пожалуйста! Это птицы, которые нуждаются в нашей заботе, - говорит Александр Тоушкин. - Но желательно не создавать постоянных мест кормления, тем более в местах массового пребывания людей и особенно детей. Для контролирования численности голубей достаточно просто снизить количество мест, удобных для гнездования. Например, закрыть чердаки в домах. Тогда голуби переместятся в другие места - на окраины, на склады, гаражи. Для вида большой проблемы от этого не будет.

Уничтожать птиц, конечно, никто не призывает. Во-первых, это жестоко, во-вторых, птицы нужны городу. Летом они съедают массу насекомых, семена сорных трав, подъедают остатки пищи, брошенной людьми. Экосистема настроена очень чутко. Если вдруг начать массово уничтожать один вид птиц, то его займут другие виды.

Но масштаб трагедии может быть намного больше. Вспомните, как наши соседи китайцы массово уничтожали воробьев в конце 50-х годов. Власти считали, что птички слишком много съедают посевов. Но в итоге расплодились насекомые и это привело к реальному голоду.

Экспериментировать с природой - себе дороже. Даже в городских условиях. Поэтому нужно заботиться о птицах с умом и не перегибать палку.

Седоголовая овсянка. Фото предоставлено ДальГАУ

Есть вопрос!

Вытеснят ли белки птиц?

Кажется, что в благовещенских парках белкам уже тесно. Они частенько выходят за пределы лесочков, практически не боятся людей. Кормушки, которые были сделаны для птиц, частенько навещают белочки. Могут ли эти милые животные вытеснить птиц из города? - задались мы таким вопросом. Но эксперт в этом вопросе Александр Тоушкин не подтверждает нашу гипотезу:

- Белки птиц не могут никак вытеснить. Потому что у них разная экология, разное питание. Да, у нас все виды взаимосвязаны, существуют экологические цепи. Не секрет, что белки посещают птичьи кормушки. Но это происходит в местах массового пребывания людей, в местах подкормки. Но на самом деле белки, например, в Первомайском парке, найдут себе еду и так без проблем. Там есть и орехи, и желуди. Никаких конкурентных взаимоотношений у белок и птиц быть не может.